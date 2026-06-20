Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildi
Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) tomonidan Namangan viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbirda soxta AQSH dollarini muomalaga kiritib, boylik orttirmoqchi bo‘lgan jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olindi. Ular katta miqdordagi qalbaki pulni haqiqiy valyutaga ayirboshlayotgan vaqtda to‘xtatib qolingan.
Jinoiy sxema va tadbir tafsilotlari
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Gumonlanuvchilar
Yangiqo‘rg‘on tumanida yashovchi 34 va 31 yoshli hamda To‘raqo‘rg‘on tumanida istiqomat qiluvchi 46 yoshli fuqarolar
Dastlabki jinoiy reja
Jamsi qalbaki 100 000 AQSH dollarini haqiqiy 40 000 dollarga sotish
Amalda fosh etilgan vaziyat
Qalbaki 80 000 dollarni sotib, pulini olayotgan vaqtda
Soxta pullarning manbasi
Xorijda tayyorlanib, aylanma yo‘llar (kontrabanda) orqali olib kirilgan
Tezkor amaliyot qanday o‘tkazildi?
Hamkorlikdagi tuzoq: Noqonuniy savdoga chek qo‘yish maqsadida DXXning Toshkent va Namangan viloyatlari bo‘yicha boshqarmalari hamda Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorlikda maxsus tezkor tadbir tashkil etishdi.
Ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olish: Qalbaki valyuta savdogarlari xaridor bilan uchrashib, soxta 80 ming AQSH dollarini haqiqiy 40 ming dollarga almashtirgan («sotish» jarayoni yakunlangan) lahzada ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushdi.
Soxta pullar mamlakatga qanday kirib kelgan?
Tergov xulosasi:
Dastlabki tergovga qadar tekshiruv materiallariga ko‘ra, ushbu yirik miqdordagi soxta kupyuralar O‘zbekiston hududida tayyorlanmagan. Ular xorijiy davlatda yuqori sifatda bosib chiqarilgan va bojxona nazoratini aylanib o‘tuvchi yashirin yo‘llar orqali mamlakatimiz hududiga olib kirilgan.
Ayni paytda mazkur holat yuzasidan qonunchilikka muvofiq jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushbu noqonuniy zanjirning boshqa ishtirokchilarini aniqlash yuzasidan surishtiruv va tergov harakatlari qat’iy ravishda olib borilmoqda.
…