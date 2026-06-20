Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildi

·0·Jamiyat
Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildi

Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) tomonidan Namangan viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbirda soxta AQSH dollarini muomalaga kiritib, boylik orttirmoqchi bo‘lgan jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olindi. Ular katta miqdordagi qalbaki pulni haqiqiy valyutaga ayirboshlayotgan vaqtda to‘xtatib qolingan.

Jinoiy sxema va tadbir tafsilotlari

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Tafsilotlar

Gumonlanuvchilar

Yangiqo‘rg‘on tumanida yashovchi 34 va 31 yoshli hamda To‘raqo‘rg‘on tumanida istiqomat qiluvchi 46 yoshli fuqarolar

Dastlabki jinoiy reja

Jamsi qalbaki 100 000 AQSH dollarini haqiqiy 40 000 dollarga sotish

Amalda fosh etilgan vaziyat

Qalbaki 80 000 dollarni sotib, pulini olayotgan vaqtda

Soxta pullarning manbasi

Xorijda tayyorlanib, aylanma yo‘llar (kontrabanda) orqali olib kirilgan

Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildi

Tezkor amaliyot qanday o‘tkazildi?

  • Hamkorlikdagi tuzoq: Noqonuniy savdoga chek qo‘yish maqsadida DXXning Toshkent va Namangan viloyatlari bo‘yicha boshqarmalari hamda Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorlikda maxsus tezkor tadbir tashkil etishdi.

  • Ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olish: Qalbaki valyuta savdogarlari xaridor bilan uchrashib, soxta 80 ming AQSH dollarini haqiqiy 40 ming dollarga almashtirgan («sotish» jarayoni yakunlangan) lahzada ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushdi.

Soxta pullar mamlakatga qanday kirib kelgan?

Tergov xulosasi:

Dastlabki tergovga qadar tekshiruv materiallariga ko‘ra, ushbu yirik miqdordagi soxta kupyuralar O‘zbekiston hududida tayyorlanmagan. Ular xorijiy davlatda yuqori sifatda bosib chiqarilgan va bojxona nazoratini aylanib o‘tuvchi yashirin yo‘llar orqali mamlakatimiz hududiga olib kirilgan.

Ayni paytda mazkur holat yuzasidan qonunchilikka muvofiq jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushbu noqonuniy zanjirning boshqa ishtirokchilarini aniqlash yuzasidan surishtiruv va tergov harakatlari qat’iy ravishda olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiKredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiBugun, 14:18Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Bugun, 11:54Bo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBugun, 11:29Samarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiSamarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiKecha, 23:2774 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandi74 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandiKecha, 23:12Soxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariSoxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariKecha, 23:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda