«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!

·66·Jamiyat
«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro tadqiqotga ko'ra, O'zbekiston erkaklar uchun juft topish eng qiyin bo'lgan davlatlar orasida 7-o'rinni egalladi.
  • Bu reytingda qizlarning talabchanligi, jamiyatdagi me'yorlar va munosabatlarning murakkabligi hisobga olingan.
  • O'zbekistonda oila va qarindoshlar fikri, sharqona odob-axloq hamda moddiy talablar munosabatlarning murakkabligiga sabab bo'lmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda 30 ta davlat qamrab olingan xalqaro tadqiqot natijalari tarqalib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda. Erkaklar uchun qizlar bilan tanishish, muloqot o‘rnatish va munosabat boshlash qay darajada murakkab ekani baholangan reytingga ko‘ra, O‘zbekiston erkaklarga juft topish eng qiyin bo‘lgan top-10 davlat ro‘yxatidan joy olib, 7-o‘rinni egalladi.

Tadqiqot mezonlarida qizlarning talabchanligi, muloqotga ochiqligi, jamiyatdagi ijtimoiy va milliy me’yorlar, gender kutilmalari hamda jiddiy munosabatlar qurishning soddaligi yoki murakkabligi inobatga olingan. Ro‘yxatning eng yuqori pog‘onalarini Rossiya, Armaniston va Gruziya band etgan bo‘lsa, qo‘shnimiz Qozog‘iston 6-o‘rinda, Saudiya Arabistoni esa 10-pog‘onada qayd etilgan.

Xo‘sh, O‘zbekistonda qizlar bilan muloqot boshlash va oila qurish nega bunchalik mashaqqatli sanaladi, sharqona tarbiya va oilaviy talablar bu jarayonga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda hamda zamonaviy yigitlar qanday to‘siqlarga duch kelmoqda?

«Tanlovchanlik va milliy an’analar»: Reytingning muhim tafsilotlari

Xalqaro tadqiqotda qayd etilgan asosiy ko‘rsatkichlar va faktlar:

  • 30 ta davlat bo‘yicha qiyosiy tahlil: Dunyoning turli mintaqalaridagi tanishish va munosabatlar madaniyati taqqoslandi;

  • O‘zbekistonning top-10 dagi o‘rni: Mamlakatimiz 7-pog‘onani band etib, munosabat o‘rnatish eng murakkab hududlardan biri sifatida baholandi;

  • Postsovet davlatlarining yetakchiligi: Top-10 ning dastlabki 8 ta o‘rnini MDH va qo‘shni mintaqa davlatlari (Rossiya, Armaniston, Gruziya, Belarus, Ukraina, Qozog‘iston, O‘zbekiston, Ozarbayjon) egalladi;

  • Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari: Eron (9-o‘rin) va Saudiya Arabistoni (10-o‘rin) ham top-10 ga kirgan bo‘lsa, Janubiy Koreya 15-o‘rinni qayd etdi;

  • Yevropa davlatlarining osonligi: Skandinaviya va Markaziy Yevropa davlatlari (Germaniya, Finlyandiya, Norvegiya, Polsha) reytingning quyi qismidan joy olib, tanishish nisbatan oson ekanini ko‘rsatdi.

Erkaklarga qiz topish eng qiyin bo‘lgan top-15 davlat ko‘rsatkichlari

Tadqiqot natijalarining rasmiy ketma-ketligi:

O‘rin

Davlat nomi

Mintaqasi

Asosiy baholash omillari

1

Rossiya

Sharqiy Yevropa / Osiyo

Yuqori talabchanlik va gender kutilmalari

2

Armaniston

Kavkaz

Milliy oilaviy nazorat, qadriyatlar

3

Gruziya

Kavkaz

Muloqotdagi konservativ chegaralar

4

Belarus

Sharqiy Yevropa

Ijtimoiy talablar va jiddiylik

5

Ukraina

Sharqiy Yevropa

Yuqori tanlovchanlik va kutilmalar

6

Qozog‘iston

Markaziy Osiyo

Moddiy va ijtimoiy standartlar

7

O‘zbekiston

Markaziy Osiyo

Oilaviy me’yorlar, an’analar va hayo-ibo

8

Ozarbayjon

Kavkaz

Qat’iy oilaviy qoidalar

9

Eron

Yaqin Sharq

Diniy va qonuniy cheklovlar

10

Saudiya Arabistoni

Yaqin Sharq

Munosabatlarning qat’iy reglamenti

11

Jazoir

Shimoliy Afrika

Konservativ muhit

12

Marokash

Shimoliy Afrika

An’anaviy qarashlar

13

Tunis

Shimoliy Afrika

Ijtimoiy muhit

14

Misr

Yaqin Sharq / Afrika

Oila institutining aralashuvi

15

Janubiy Koreya

Sharqiy Osiyo

Iqtisodiy talablar va karyera ustunligi

Ijtimoiy va psixologik tahlil: Ekspertlar O‘zbekistondagi holat haqida

Jamiyatshunoslar va oila psixologlarining asosiy xulosalari:

  • Oila va qarindoshlar fikri: O‘zbekistonda munosabatlar faqat ikki yoshning qarori bilan cheklanmaydi — ota-ona, surishtiruv va urf-odatlar bosh omil sanaladi;

  • Sharqona hayo va odob chegarasi: Ko‘chada yoki ijtimoiy tarmoqlarda tasodifiy tanishuvlar jamiyatimizda aksar hollarda salbiy qabul qilinadi, bu esa muloqotni cheklaydi;

  • Moddiy talablar va to‘y tashvishlari: Yigitlarning uy-joy, tayinli ish va mablag‘ga ega bo‘lishi qizlar va ularning oilalari tomonidan eng muhim shart sifatida qo‘yiladi;

  • Mas’uliyat darajasining yuqoriligi: O‘zbekistonda qizlar bilan munosabat shunchaki vaqt o‘tkazish emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri oila qurishga qaratilishi sababli qizlar tanlovda o‘ta ehtiyotkorlik ko‘rsatadi.

Ushbu reyting O‘zbekistonda oila institutining muqaddasligi va qizlarning o‘z sha’nini saqlashga bo‘lgan yuksak e’tiborining amaliy isboti sifatida ham baholanmoqda.

Sizningcha, O‘zbekistonda qizlar bilan tanishish va oila qurishning haqiqatan ham qiyinligiga qanday omillar sabab bo‘lmoqda: to‘y xarajatlarimi yoki qizlarning tanlovchanligimi? O‘zbekistonning 7-o‘rinda ekaniga qo‘shilasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha bo‘ydoq do‘stlaringiz hamda tanishlaringiz bilan ushbu shov-shuvli reytingni ulashing!

O‘zbekistonTop-10 reytingQozog‘istongender kutilmalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siriBugun, 18:08«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishiBugun, 17:55To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!Bugun, 14:13Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinToshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinBugun, 13:41Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiQozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiBugun, 12:4720 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!Bugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi