Bog‘chada bolani tok urishi ortidan mansabdorlar javobgarlikka tortilishi mumkin

·57·Jamiyat
Bog‘chada bolani tok urishi ortidan mansabdorlar javobgarlikka tortilishi mumkin

Farg‘ona shahridagi 66-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida bolani yuqori kuchlanishli elektr toki urishi ortidan bir qator mansabdor shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

Hodisa 2026 yil fevral oyida sodir bo‘lgan. Jinoyat ishi doirasida sud tarbiyachi, "Faxr" korxonasi ish yurituvchisi hamda elektr ta’minoti korxonasi elektromontyorini o‘z xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmaganlikda aybli deb topgan. Ularga tegishli jazolar tayinlangan. Shuningdek, jabrlangan bolaning qonuniy vakiliga 45 mln so‘m miqdorida ma’naviy zarar undirish belgilangan.

Bolaning otasi sud hukmidan norozi bo‘lib, apellyatsiya shikoyati kiritgan. U hodisaga aloqador deb hisoblagan boshqa mas’ul shaxslar ham javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirgan.

Apellyatsiya instansiyasi bog‘cha rahbari, "Faxr" korxonasi rahbari hamda elektr ta’minoti korxonasi mansabdorlarining harakatlariga huquqiy baho berish uchun tegishli materiallarni prokuraturaga yuborgan.

Endilikda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atish masalasi ko‘rib chiqiladi. Ayni paytda bolaning otasi taftish tartibida ham shikoyat kiritgan.

Farg‘onaFaxrelektr ta’minoti korxonasijinoyat ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ohangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdiOhangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdi27 sentabr 03:43Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiYangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadi27 sentabr 15:46Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56Harbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldiHarbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldi23 sentabr 07:12«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Navoiydagi xususiy bog‘chada bolalarni kaltaklagan tarbiyachi qo‘lga olindiNavoiydagi xususiy bog‘chada bolalarni kaltaklagan tarbiyachi qo‘lga olindi10 aprel 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi