Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadi

·59·Jamiyat
Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Namanganlik 5 yoshli qizchaga nisbatan sodir etilgan jinoyatdan so‘ng, davlat jabrlanuvchi oilaga yangi hayot boshlashlari uchun kompleks yordam ko‘rsatadi.
  • Bu yordam oilani xavfsiz shaharga ko‘chirish, yangi uy-joy bilan ta’minlash, tibbiy va ruhiy reabilitatsiya, onani ishga joylashtirish va o‘qishini davom ettirishini qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga oladi.
  • Zarur bo‘lsa, oilaning familiyasi ham qonuniy tartibda o‘zgartirib berilishi mumkin.

Namangan viloyatidagi bog‘chada 5 yoshli qizchaga nisbatan sodir etilgan jirkanch jinoyat jamoatchilikni qattiq larzaga solgan bir paytda, davlat tomonidan jabrlangan norasida bola va uning oilasini muhofaza qilish bo‘yicha misli ko‘rilmagan darajadagi keskin va insonparvar choralar e’lon qilindi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyevaning ma’lum qilishicha, fojia qurboni bo‘lgan qizaloq va uning yaqinlariga yangi hayot boshlashlari uchun davlat tomonidan kompleks yordam paketi taqdim etiladi.

Rejaga ko‘ra, oila zudlik bilan boshqa xavfsiz shaharga ko‘chiriladi, yangi uy-joy bilan ta’minlanadi hamda qizcha va oila a’zolari uchun chuqur tibbiy va ruhiy reabilitatsiya kurslari tashkil etiladi. Bundan tashqari, qizaloqning onasi munosib ishga joylashtirilib, o‘qishini davom ettirishiga ko‘maklashiladi. Oilaning xavfsizligi va kelajakdagi tinchligini ta’minlash maqsadida, agar zarurat tug‘ilsa, ularning familiyalari ham qonuniy tartibda to‘liq o‘zgartirib berilishi bildirildi. «Eng muhimi, bolajon va uning yaqinlari xavfsiz muhitda yangi hayot boshlashlari uchun barcha sharoit yaratiladi», deya ta’kidladi Shahnoza Mirziyoyeva.

«Boshqa shahar, yangi uy-joy va familiyani o‘zgartirish»: Davlat yordami paketining 5 ta asosiy nuqtasi

Ijtimoiy himoya milliy agentligi e’lon qilgan kompleks chora-tadbirlarning eng muhim faktlari:

  • Xavfsiz shaharga ko‘chirish va yangi uy: Oila bog‘chada sodir bo‘lgan muhit va bosimdan uzoqlashtirilib, boshqa hududda barcha qulayliklarga ega turar joy bilan ta’minlanadi;

  • To‘liq psixologik va tibbiy reabilitatsiya: Zo‘ravonlikka uchragan qizaloq va uning yaqinlari uchun professional mutaxassislar ishtirokida tiklanish dasturi ishga tushiriladi;

  • Onani ish va o‘qish bilan ta’minlash: Oilaning moliyaviy mustaqilligini kafolatlash maqsadida onaning ta’lim olishi va kasbiy faoliyat yuritishi davlat kafolatiga olinadi;

  • Shaxsiy ma’lumotlar va familiyani o‘zgartirish: Jabrlangan oilaning kelajakda ijtimoiy stigma va psixologik bosimga uchramasligi uchun ularning familiyalari o‘zgartirib berilishi mumkin;

  • «Guvohlarni himoya qilish» formatidagi yangi mexanizm: O‘zbekiston tarixida ilk bor bolalar zo‘ravonligi qurboni bo‘lgan oila uchun davlat miqyosida to‘liq qayta integratsiya modeli qo‘llanilmoqda.

Jabrlangan oilalarni qo‘llab-quvvatlash: An’anaviy yordam va joriy etilayotgan maxsus mexanizm taqqosi

Namangandagi holat yuzasidan ko‘rilayotgan davlat choralarining qiyosiy tahlili:

Yo‘nalishlar va mezonlar

Ilgari qo‘llanilgan standart yondashuvlar

Namangandagi oila uchun taqdim etilayotgan maxsus choralar

Yashash joyi va xavfsizlik

Oila o‘z yashash joyida qolgan, mahalliy darajada nazorat bo‘lgan

Boshqa xavfsiz shaharga ko‘chirish va yangi uy-joy ajratish

Ruhiy va tibbiy tiklanish

Qisqa muddatli maslahatlar va bir martalik tibbiy yordam

Davlat nazoratidagi uzluksiz va to‘liq reabilitatsiya kursi

Oilani iqtisodiy qo‘llash

Nafaqa yoki bir martalik moddiy ko‘mak

Onani ish bilan ta’minlash va o‘qitish tizimiga ko‘maklashish

Shaxsiy daxlsizlik va konfedensiallik

Ko‘pincha mahallada mish-mishlar va ruhiy bosim saqlanib qolgan

Zarur bo‘lsa, oilaning familiyasini to‘liq o‘zgartirish kafolati

Harakatlar strategiyasi

Faqat jinoyatchini jazolash bilan cheklanish

Jabrlanuvchini jamiyatga qaytarish va xavfsiz muhit yaratish

Huquqiy va ijtimoiy-psixologik ekspertiza: Nega familiya va shaharni o‘zgartirish o‘ta muhim qadam?

Bolalar huquqlari bo‘yicha ekspertlar, kriminologlar va psixologlarning xulosalari:

  • «Ikkilamchi viktimizatsiya va jamoatchilik bosimini yengish»: Jinsiy zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan norasidalar va ularning yaqinlari ko‘pincha yashab turgan joylarida noto‘g‘ri qarashlar, ortiqcha savollar va shivir-shivirlar qurshovida qolib, og‘ir psixologik bosimga (stigmatizatsiya) duch keladi; shaharni va familiyani o‘zgartirish oilaga «oq qog‘ozdan» yangi va xavfsiz hayot boshlash imkonini beradi;

  • Davlat himoyasining institutsional darajaga ko‘tarilishi: Rivojlangan davlatlarda keng qo‘llaniladigan qurbonlar va guvohlarni himoya qilish dasturlari (turar joy, hujjatlar va ish bilan ta’minlash) O‘zbekiston amaliyotida aynan bolalarni himoya qilish sohasida yangi bosqichga chiqmoqda;

  • Shahnoza Mirziyoyevaning shaxsiy tashabbusi: Ijtimoiy himoya milliy agentligining bu darajadagi ochiq va qat’iy pozitsiyasi davlat nafaqat jinoyatchilarni jazolashi, balki jabrlangan fuqaroning keyingi taqdiri uchun ham to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini isbotlovchi pretsedentdir.

Sizningcha, og‘ir zo‘ravonlikka uchragan bolalar va ularning oilalarini boshqa hududga ko‘chirib, shaxsiy ma’lumotlarini o‘zgartirish amaliyoti mamlakatimizdagi barcha shu kabi holatlar uchun qonuniy tartibda mustahkamlanishi kerakmi? Jabrlangan norasidalarning sog‘lom muhitda ulg‘ayishini kafolatlash uchun jamiyatimiz yana qanday e’tibor va mas’uliyat ko‘rsatishi zarur? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va inson qadri hamda bolalar muhofazasiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni keng baham ko‘ring!

NamanganIjtimoiy himoya milliy agentligiShahnoza Mirziyoyevabala himoyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinO‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkin15 sentabr 20:42«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi«Endi hammasi boshqacha bo‘ladi»: O‘zbekistonda ijtimoiy himoya bo‘yicha yangi qonun kuchga kirdi24 iyul 09:52Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildi2 iyul 12:13Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiYoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladi30 iyun 15:19Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniaxondan bobosiga bag‘ishlangan qo‘shiq tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi! (video)Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniaxondan bobosiga bag‘ishlangan qo‘shiq tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi! (video)25 iyul 13:29Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaOtabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqda23 iyun 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)