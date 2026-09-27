Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Namanganlik 5 yoshli qizchaga nisbatan sodir etilgan jinoyatdan so‘ng, davlat jabrlanuvchi oilaga yangi hayot boshlashlari uchun kompleks yordam ko‘rsatadi.
- Bu yordam oilani xavfsiz shaharga ko‘chirish, yangi uy-joy bilan ta’minlash, tibbiy va ruhiy reabilitatsiya, onani ishga joylashtirish va o‘qishini davom ettirishini qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga oladi.
- Zarur bo‘lsa, oilaning familiyasi ham qonuniy tartibda o‘zgartirib berilishi mumkin.
Namangan viloyatidagi bog‘chada 5 yoshli qizchaga nisbatan sodir etilgan jirkanch jinoyat jamoatchilikni qattiq larzaga solgan bir paytda, davlat tomonidan jabrlangan norasida bola va uning oilasini muhofaza qilish bo‘yicha misli ko‘rilmagan darajadagi keskin va insonparvar choralar e’lon qilindi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyevaning ma’lum qilishicha, fojia qurboni bo‘lgan qizaloq va uning yaqinlariga yangi hayot boshlashlari uchun davlat tomonidan kompleks yordam paketi taqdim etiladi.
Rejaga ko‘ra, oila zudlik bilan boshqa xavfsiz shaharga ko‘chiriladi, yangi uy-joy bilan ta’minlanadi hamda qizcha va oila a’zolari uchun chuqur tibbiy va ruhiy reabilitatsiya kurslari tashkil etiladi. Bundan tashqari, qizaloqning onasi munosib ishga joylashtirilib, o‘qishini davom ettirishiga ko‘maklashiladi. Oilaning xavfsizligi va kelajakdagi tinchligini ta’minlash maqsadida, agar zarurat tug‘ilsa, ularning familiyalari ham qonuniy tartibda to‘liq o‘zgartirib berilishi bildirildi. «Eng muhimi, bolajon va uning yaqinlari xavfsiz muhitda yangi hayot boshlashlari uchun barcha sharoit yaratiladi», deya ta’kidladi Shahnoza Mirziyoyeva.
«Boshqa shahar, yangi uy-joy va familiyani o‘zgartirish»: Davlat yordami paketining 5 ta asosiy nuqtasi
Ijtimoiy himoya milliy agentligi e’lon qilgan kompleks chora-tadbirlarning eng muhim faktlari:
Xavfsiz shaharga ko‘chirish va yangi uy: Oila bog‘chada sodir bo‘lgan muhit va bosimdan uzoqlashtirilib, boshqa hududda barcha qulayliklarga ega turar joy bilan ta’minlanadi;
To‘liq psixologik va tibbiy reabilitatsiya: Zo‘ravonlikka uchragan qizaloq va uning yaqinlari uchun professional mutaxassislar ishtirokida tiklanish dasturi ishga tushiriladi;
Onani ish va o‘qish bilan ta’minlash: Oilaning moliyaviy mustaqilligini kafolatlash maqsadida onaning ta’lim olishi va kasbiy faoliyat yuritishi davlat kafolatiga olinadi;
Shaxsiy ma’lumotlar va familiyani o‘zgartirish: Jabrlangan oilaning kelajakda ijtimoiy stigma va psixologik bosimga uchramasligi uchun ularning familiyalari o‘zgartirib berilishi mumkin;
«Guvohlarni himoya qilish» formatidagi yangi mexanizm: O‘zbekiston tarixida ilk bor bolalar zo‘ravonligi qurboni bo‘lgan oila uchun davlat miqyosida to‘liq qayta integratsiya modeli qo‘llanilmoqda.
Jabrlangan oilalarni qo‘llab-quvvatlash: An’anaviy yordam va joriy etilayotgan maxsus mexanizm taqqosi
Namangandagi holat yuzasidan ko‘rilayotgan davlat choralarining qiyosiy tahlili:
Yo‘nalishlar va mezonlar
Ilgari qo‘llanilgan standart yondashuvlar
Namangandagi oila uchun taqdim etilayotgan maxsus choralar
Yashash joyi va xavfsizlik
Oila o‘z yashash joyida qolgan, mahalliy darajada nazorat bo‘lgan
Boshqa xavfsiz shaharga ko‘chirish va yangi uy-joy ajratish
Ruhiy va tibbiy tiklanish
Qisqa muddatli maslahatlar va bir martalik tibbiy yordam
Davlat nazoratidagi uzluksiz va to‘liq reabilitatsiya kursi
Oilani iqtisodiy qo‘llash
Nafaqa yoki bir martalik moddiy ko‘mak
Onani ish bilan ta’minlash va o‘qitish tizimiga ko‘maklashish
Shaxsiy daxlsizlik va konfedensiallik
Ko‘pincha mahallada mish-mishlar va ruhiy bosim saqlanib qolgan
Zarur bo‘lsa, oilaning familiyasini to‘liq o‘zgartirish kafolati
Harakatlar strategiyasi
Faqat jinoyatchini jazolash bilan cheklanish
Jabrlanuvchini jamiyatga qaytarish va xavfsiz muhit yaratish
Huquqiy va ijtimoiy-psixologik ekspertiza: Nega familiya va shaharni o‘zgartirish o‘ta muhim qadam?
Bolalar huquqlari bo‘yicha ekspertlar, kriminologlar va psixologlarning xulosalari:
«Ikkilamchi viktimizatsiya va jamoatchilik bosimini yengish»: Jinsiy zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan norasidalar va ularning yaqinlari ko‘pincha yashab turgan joylarida noto‘g‘ri qarashlar, ortiqcha savollar va shivir-shivirlar qurshovida qolib, og‘ir psixologik bosimga (stigmatizatsiya) duch keladi; shaharni va familiyani o‘zgartirish oilaga «oq qog‘ozdan» yangi va xavfsiz hayot boshlash imkonini beradi;
Davlat himoyasining institutsional darajaga ko‘tarilishi: Rivojlangan davlatlarda keng qo‘llaniladigan qurbonlar va guvohlarni himoya qilish dasturlari (turar joy, hujjatlar va ish bilan ta’minlash) O‘zbekiston amaliyotida aynan bolalarni himoya qilish sohasida yangi bosqichga chiqmoqda;
Shahnoza Mirziyoyevaning shaxsiy tashabbusi: Ijtimoiy himoya milliy agentligining bu darajadagi ochiq va qat’iy pozitsiyasi davlat nafaqat jinoyatchilarni jazolashi, balki jabrlangan fuqaroning keyingi taqdiri uchun ham to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini isbotlovchi pretsedentdir.
Sizningcha, og‘ir zo‘ravonlikka uchragan bolalar va ularning oilalarini boshqa hududga ko‘chirib, shaxsiy ma’lumotlarini o‘zgartirish amaliyoti mamlakatimizdagi barcha shu kabi holatlar uchun qonuniy tartibda mustahkamlanishi kerakmi? Jabrlangan norasidalarning sog‘lom muhitda ulg‘ayishini kafolatlash uchun jamiyatimiz yana qanday e’tibor va mas’uliyat ko‘rsatishi zarur? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va inson qadri hamda bolalar muhofazasiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni keng baham ko‘ring!
Izohlar 0
…