Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildi

·77·O‘zbekiston
Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahar ichki ishlar organlari xodimlariga xizmat samaradorligini oshirish maqsadida 12 ta BYD avtomobili va mahalla inspektorlari uchun mototsikllar topshirildi.
  • Mazkur texnikalar poytaxtning barcha 12 ta tumanidagi xizmat faoliyatini muvofiqlashtirish hamda voqea joyiga tezkor yetib borishni ta'minlashga xizmat qiladi.
  • Shuningdek, bayram tadbiri doirasida «Olmazor tumanining eng yaxshi profilaktika inspektori» deb topilgan xodimga Cobalt avtomobili sovg'a qilindi.

Toshkent shahrida ichki ishlar organlari xodimlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va xizmat samaradorligini oshirish maqsadida tizimga yangi xizmat avtotransport vositalari tantanali ravishda topshirildi. Yashnobod va Olmazor tumanlarida Ichki ishlar organlari tashkil etilganining 35 yilligi munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirlar doirasida soha fidoyilari munosib rag‘batlantirildi.

Poytaxt taraqqiyoti yagona shahar jamoasining hamkorlikdagi mehnati natijasi ekani alohida qayd etilib, jamoat tartibini saqlashda jonbozlik ko‘rsatayotgan IIO, shuningdek, sog‘liqni saqlash va ta’lim tizimi vakillarining hissasi yuqori e’tirof etildi.

Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildi

12 ta tumanga yangi BYD va mahallalar uchun mototsikllar

Shahar hokimligi tomonidan ichki ishlar organlarining harakatchanligini va voqea joyiga tezkor yetib borishini ta’minlash maqsadida zamonaviy texnikalar ajratildi:

  • 12 ta BYD avtomashinasi: Poytaxtning barcha 12 ta tumanidagi Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmalariga zamonaviy va tejamkor 12 ta yangi BYD xizmat avtomobillari berildi;

  • Mahalla inspektorlariga mototsikllar: Mahalla fuqarolar yig‘inlarida hudud profilaktikasini olib borayotgan mas’ul inspektorlarga tor ko‘chalar va tig‘iz vaziyatlarda tez harakatlanish imkonini beruvchi xizmat mototsikllari taqdim etildi;

  • Xizmat sifatini oshirish: Yangi texnikalar inspektorlarning mahallabay ishlash tizimini yanada kuchaytirish hamda fuqarolar murojaatlariga zudlik bilan javob berish darajasini yuksaltiradi.

Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildi

«Eng yaxshi profilaktika inspektori»ga maxsus mukofot

Bayram tadbiri davomida o‘z xizmat vazifasini sidqidildan bajarib, hududda jinoyatchilikni jilovlashda alohida jonbozlik ko‘rsatgan xodimlarga maxsus sovrinlar topshirildi:

  • Bosh sovrin — Cobalt: «Olmazor tumanining eng yaxshi profilaktika inspektori» nominatsiyasida g‘olib deb topilgan xodimga alohida e’tirof sifatida yangi Cobalt avtomobili kaliti tantanali ravishda topshirildi;

  • Motivatsiya va rag‘bat: Bu kabi tashabbuslar mahallalarda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlash va jamoat xavfsizligi sohasida fidokorona xizmat qilayotgan xodimlarni yanada ruhlantirishga xizmat qiladi.

Poytaxt infratuzilmasini raqamlashtirish va zamonaviy transportlar bilan boyitish yo‘lidagi bu qadam Toshkentda jamoat tartibini ishonchli muhofaza qilish samaradorligini yanada oshiradi.

Toshkent shahar IIBBIchki ishlar organlariBYDProfilaktika inspektori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi“Imarat Development” rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildiKecha 10:17Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiToshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldi1 noyabr 23:42Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiJonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindi31 oktabr 12:48Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadiEndi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadi7 oktabr 20:27Lacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiLacetti, Kia K5 va Zeekr ishtirokidagi YTH bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi8 iyul 13:32Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildi23 iyun 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?