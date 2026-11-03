Toshkent IIBga 12 ta BYD va mototsikllar, eng yaxshi profilaktika xodimiga Cobalt berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahar ichki ishlar organlari xodimlariga xizmat samaradorligini oshirish maqsadida 12 ta BYD avtomobili va mahalla inspektorlari uchun mototsikllar topshirildi.
- Mazkur texnikalar poytaxtning barcha 12 ta tumanidagi xizmat faoliyatini muvofiqlashtirish hamda voqea joyiga tezkor yetib borishni ta'minlashga xizmat qiladi.
- Shuningdek, bayram tadbiri doirasida «Olmazor tumanining eng yaxshi profilaktika inspektori» deb topilgan xodimga Cobalt avtomobili sovg'a qilindi.
Toshkent shahrida ichki ishlar organlari xodimlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va xizmat samaradorligini oshirish maqsadida tizimga yangi xizmat avtotransport vositalari tantanali ravishda topshirildi. Yashnobod va Olmazor tumanlarida Ichki ishlar organlari tashkil etilganining 35 yilligi munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirlar doirasida soha fidoyilari munosib rag‘batlantirildi.
Poytaxt taraqqiyoti yagona shahar jamoasining hamkorlikdagi mehnati natijasi ekani alohida qayd etilib, jamoat tartibini saqlashda jonbozlik ko‘rsatayotgan IIO, shuningdek, sog‘liqni saqlash va ta’lim tizimi vakillarining hissasi yuqori e’tirof etildi.
12 ta tumanga yangi BYD va mahallalar uchun mototsikllar
Shahar hokimligi tomonidan ichki ishlar organlarining harakatchanligini va voqea joyiga tezkor yetib borishini ta’minlash maqsadida zamonaviy texnikalar ajratildi:
12 ta BYD avtomashinasi: Poytaxtning barcha 12 ta tumanidagi Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmalariga zamonaviy va tejamkor 12 ta yangi BYD xizmat avtomobillari berildi;
Mahalla inspektorlariga mototsikllar: Mahalla fuqarolar yig‘inlarida hudud profilaktikasini olib borayotgan mas’ul inspektorlarga tor ko‘chalar va tig‘iz vaziyatlarda tez harakatlanish imkonini beruvchi xizmat mototsikllari taqdim etildi;
Xizmat sifatini oshirish: Yangi texnikalar inspektorlarning mahallabay ishlash tizimini yanada kuchaytirish hamda fuqarolar murojaatlariga zudlik bilan javob berish darajasini yuksaltiradi.
«Eng yaxshi profilaktika inspektori»ga maxsus mukofot
Bayram tadbiri davomida o‘z xizmat vazifasini sidqidildan bajarib, hududda jinoyatchilikni jilovlashda alohida jonbozlik ko‘rsatgan xodimlarga maxsus sovrinlar topshirildi:
Bosh sovrin — Cobalt: «Olmazor tumanining eng yaxshi profilaktika inspektori» nominatsiyasida g‘olib deb topilgan xodimga alohida e’tirof sifatida yangi Cobalt avtomobili kaliti tantanali ravishda topshirildi;
Motivatsiya va rag‘bat: Bu kabi tashabbuslar mahallalarda tinchlik-osoyishtalikni ta’minlash va jamoat xavfsizligi sohasida fidokorona xizmat qilayotgan xodimlarni yanada ruhlantirishga xizmat qiladi.
Poytaxt infratuzilmasini raqamlashtirish va zamonaviy transportlar bilan boyitish yo‘lidagi bu qadam Toshkentda jamoat tartibini ishonchli muhofaza qilish samaradorligini yanada oshiradi.
Izohlar 0
…