Qozog‘istonlik fuqaroning yo‘qotgan 10 ming dollari qanday topildi? (video)

·3·Jamiyat
Qozog‘istonlik fuqaroning yo‘qotgan 10 ming dollari qanday topildi? (video)

Toshkent metropolitenida halollik va tezkorlikning yorqin namunasi bo‘lgan voqea sodir bo‘ldi. Qo‘shni Qozog‘istondan poytaxtga avtomobil sotib olish maqsadida kelgan fuqaro metro bekatida ehtiyotsizlik oqibatida naqd 10 ming AQSH dollarini tushirib qoldirdi. Ichki ishlar organlari xodimlarining hushyorligi va zamonaviy kuzatuv kameralari yordamida katta miqdordagi mablag‘ qisqa fursat ichida qonuniy egasiga to‘liq holda qaytarildi.

«Toshkent metropoliteni» DUK hamda IIV Transportda xavfsizlikni ta’minlash boshqarmasi taqdim etgan tasvirlar orqali voqea qanday sodir bo‘lgani va qanday hal etilgani ma’lum bo‘ldi.

Perronda qolgan boylik: Kameralar nimani muhrladi?

Voqea Toshkent yer usti halqa metro yo‘lining 3-bekatida sodir bo‘lgan:

  • Ehtiyotsizlik lahzasi: Toshkentning Sergeli tumanidagi mashina bozoriga borgan, biroq xarid amalga oshmagach, ortiga qaytayotgan qo‘shni davlat fuqarosi metro platformasida harakatlanayotgan vaqtda katta miqdordagi naqd puli tushib qolganini payqamay qolgan;

  • Perrondagi holat: Kuzatuv kameralarida perrondagi sariq chiziq yaqinida yotgan oq o‘ramdagi pul dastasi aniq ko‘ringan;

  • Yo‘lovchilarning hushyorligi: Metropoliten perronida harakatlanib ketayotgan yo‘lovchilardan biri yerda yotgan ushbu pullarni ko‘rib uni engashib oladi va bu haqda xavfsizlikni ta’minlash bo‘limi xodimlariga ma’lum qiladi hamda uni mas’ul xodimlar qo‘liga topshiradi.

Tezkor surishtiruv va pulni topshirish jarayoni

Hodisadan so‘ng videokuzatuv tizimi tahlil qilinib, mablag‘ni tushirib qoldirgan shaxsning shaxsiyati va yo‘nalishi aniqlandi:

  • Qonuniy egasini izlab topish: Ichki ishlar organlari xodimlari yo‘qolgan mablag‘ Qozog‘iston fuqarosiga tegishli ekanini tezkor ravishda tasdiqlab, u bilan bog‘landi;

  • To‘liq holda topshirildi: Rasmiylashtirish ishlaridan so‘ng 10 000 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ o‘z egasiga bir dollari ham kamaytirilmasdan, tiyin-tiyinigacha topshirildi.

«Barcha pullarim qaytarildi. Hammaga rahmat!»

O‘z pullarini kutilmaganda va qisqa vaqt ichida qaytarib olgan Qozog‘iston fuqarosi O‘zbekiston huquq-tartibot organlarining tezkor va halol faoliyatidan hayratda ekanini yashirmadi:

«Barcha pullarim to‘liq qaytarildi. Hammaga katta rahmat! Ichki ishlar organlari va metropoliten xodimlariga alohida minnatdorlik bildiraman. Ular juda tez va professional darajada harakat qilishdi», — deydi o‘z minnatdorligini bildirgan mehmon.

Ushbu holat Toshkent metropolitenida xavfsizlik va nazorat tizimining yuqori darajada yo‘lga qo‘yilgani hamda soha xodimlarining yuksak mas’uliyat va burchiga sadoqatini yana bir bor amalda isbotladi.

Toshkent metropoliteniQozog‘iston fuqarosiDUKIIV Transport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Metrodan topilgan 10 ming dollar egasiga qaytarildiMetrodan topilgan 10 ming dollar egasiga qaytarildiKecha 15:33Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46Qashqadaryoda «jin chiqarish» marosimidan so‘ng fuqaroning jag‘i qiyshaygani aytilmoqdaQashqadaryoda «jin chiqarish» marosimidan so‘ng fuqaroning jag‘i qiyshaygani aytilmoqdaKecha 14:54Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi21 sentabr 12:37Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?Hokimning xonadonga tashrifi shov-shuv ko‘tardi: Huquq faoli bu haqda nima dedi?4 avgust 23:25Adliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiAdliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardi3 avgust 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi