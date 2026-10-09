Qozog‘istonlik fuqaroning yo‘qotgan 10 ming dollari qanday topildi? (video)
Toshkent metropolitenida halollik va tezkorlikning yorqin namunasi bo‘lgan voqea sodir bo‘ldi. Qo‘shni Qozog‘istondan poytaxtga avtomobil sotib olish maqsadida kelgan fuqaro metro bekatida ehtiyotsizlik oqibatida naqd 10 ming AQSH dollarini tushirib qoldirdi. Ichki ishlar organlari xodimlarining hushyorligi va zamonaviy kuzatuv kameralari yordamida katta miqdordagi mablag‘ qisqa fursat ichida qonuniy egasiga to‘liq holda qaytarildi.
«Toshkent metropoliteni» DUK hamda IIV Transportda xavfsizlikni ta’minlash boshqarmasi taqdim etgan tasvirlar orqali voqea qanday sodir bo‘lgani va qanday hal etilgani ma’lum bo‘ldi.
Perronda qolgan boylik: Kameralar nimani muhrladi?
Voqea Toshkent yer usti halqa metro yo‘lining 3-bekatida sodir bo‘lgan:
Ehtiyotsizlik lahzasi: Toshkentning Sergeli tumanidagi mashina bozoriga borgan, biroq xarid amalga oshmagach, ortiga qaytayotgan qo‘shni davlat fuqarosi metro platformasida harakatlanayotgan vaqtda katta miqdordagi naqd puli tushib qolganini payqamay qolgan;
Perrondagi holat: Kuzatuv kameralarida perrondagi sariq chiziq yaqinida yotgan oq o‘ramdagi pul dastasi aniq ko‘ringan;
Yo‘lovchilarning hushyorligi: Metropoliten perronida harakatlanib ketayotgan yo‘lovchilardan biri yerda yotgan ushbu pullarni ko‘rib uni engashib oladi va bu haqda xavfsizlikni ta’minlash bo‘limi xodimlariga ma’lum qiladi hamda uni mas’ul xodimlar qo‘liga topshiradi.
Tezkor surishtiruv va pulni topshirish jarayoni
Hodisadan so‘ng videokuzatuv tizimi tahlil qilinib, mablag‘ni tushirib qoldirgan shaxsning shaxsiyati va yo‘nalishi aniqlandi:
Qonuniy egasini izlab topish: Ichki ishlar organlari xodimlari yo‘qolgan mablag‘ Qozog‘iston fuqarosiga tegishli ekanini tezkor ravishda tasdiqlab, u bilan bog‘landi;
To‘liq holda topshirildi: Rasmiylashtirish ishlaridan so‘ng 10 000 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ o‘z egasiga bir dollari ham kamaytirilmasdan, tiyin-tiyinigacha topshirildi.
«Barcha pullarim qaytarildi. Hammaga rahmat!»
O‘z pullarini kutilmaganda va qisqa vaqt ichida qaytarib olgan Qozog‘iston fuqarosi O‘zbekiston huquq-tartibot organlarining tezkor va halol faoliyatidan hayratda ekanini yashirmadi:
«Barcha pullarim to‘liq qaytarildi. Hammaga katta rahmat! Ichki ishlar organlari va metropoliten xodimlariga alohida minnatdorlik bildiraman. Ular juda tez va professional darajada harakat qilishdi», — deydi o‘z minnatdorligini bildirgan mehmon.
Ushbu holat Toshkent metropolitenida xavfsizlik va nazorat tizimining yuqori darajada yo‘lga qo‘yilgani hamda soha xodimlarining yuksak mas’uliyat va burchiga sadoqatini yana bir bor amalda isbotladi.
Izohlar 0
…