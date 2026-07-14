Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandi
Toshkent metropoliteni bekatlarida transportdagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qidiruvda bo‘lgan uch nafar shaxs qo‘lga olindi. Ular orasida aliment to‘lashdan bo‘yin tovlab yurganlar va o‘g‘irlik bo‘yicha qidiruvga berilgan fuqaro borligi aytilmoqda.
Ikki shaxs aliment bo‘yicha qidiruvda bo‘lgan
Ma’lumotlarga ko‘ra, dastlabki holatlar “O‘zgarish” va “Toshkent” metro bekatlarida aniqlangan.
Ushbu bekatlarda Surxondaryo va Buxoro viloyatlarida tug‘ilgan ikki nafar erkak qo‘lga olingan. Ular 1978 va 1985 yillarda tug‘ilgan bo‘lib, aliment to‘lashdan bo‘yin tovlagani uchun qidiruvda bo‘lgani ma’lum qilindi.
Qayd etilishicha, ushlangan shaxslar belgilangan tartibda tegishli idoralarga topshirilgan.
“Yunusobod” bekatida yana bir fuqaro ushlandi
Yana bir holat “Yunusobod” metro bekatida qayd etildi.
U yerda Qashqadaryo viloyatida tug‘ilgan 21 yoshli fuqaro qo‘lga olingan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi — o‘g‘irlik bilan bog‘liq holat yuzasidan qidiruvda bo‘lgan.
Ushbu shaxs ham qonuniy chora ko‘rish uchun mas’ul organlarga topshirilgan.
Metrodagi nazorat nima uchun kuchaytirilmoqda?
Toshkent metropoliteni har kuni minglab yo‘lovchilar harakatlanadigan eng serqatnov jamoat transporti turlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli bekatlarda xavfsizlik va jamoat tartibini ta’minlash muhim ahamiyatga ega.
Qidiruvdagi shaxslarning metro bekatlarida aniqlanishi transport obyektlaridagi tekshiruv va nazorat tadbirlari faqat tartib uchun emas, balki qonundan yashirinib yurgan shaxslarni topishda ham muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi.
Ushlanganlar bo‘yicha ma’lumot
Bekat
Shaxs haqida ma’lumot
Qidiruv sababi
“O‘zgarish”
1978 yilda tug‘ilgan erkak
aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash
“Toshkent”
1985 yilda tug‘ilgan erkak
aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash
“Yunusobod”
21 yoshli fuqaro
o‘g‘irlik bo‘yicha qidiruv
Har uch holatda ham shaxslar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, mas’ul idoralarga topshirilgani bildirildi.
Alimentdan bo‘yin tovlash ham javobgarlikka olib keladi
Aliment to‘lovlari farzandlarni moddiy ta’minlash bilan bog‘liq majburiyat hisoblanadi. Sud qarori yoki belgilangan tartibda yuklatilgan majburiyatni bajarmaslik shaxs uchun huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Shu bois alimentdan bo‘yin tovlash oddiy “oilaviy masala” emas. Bu bola huquqlari va uning moddiy ta’minoti bilan bog‘liq jiddiy masala hisoblanadi.
Tergov va sud qarorlaridan yashirinib bo‘lmaydi
Qidiruvda bo‘lgan shaxslarning metro bekatlarida qo‘lga olinishi yana bir narsani ko‘rsatadi: huquqni muhofaza qiluvchi organlar nazorati faqat yo‘llarda yoki mahallalarda emas, jamoat transporti obyektlarida ham davom etmoqda.
Bugungi sharoitda turli axborot bazalari va tezkor tekshiruvlar orqali qidiruvdagi shaxslarni aniqlash imkoniyatlari kengaymoqda. Ya’ni “ko‘rinmay yuraveraman” rejimi endi ancha qiyinlashgan.
Barcha shaxslar tegishli idoralarga topshirildi
Ma’lum qilinishicha, Toshkent metropoliteni bekatlarida qo‘lga olingan uch nafar shaxs keyingi qonuniy choralar ko‘rilishi uchun tegishli organlarga topshirilgan.
Har bir holat yuzasidan yakuniy huquqiy baho vakolatli organlar tomonidan beriladi.
Metrodagi bu holat jamoat joylarida xavfsizlik choralari va huquq-tartibot nazorati doimiy ravishda davom etayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.
…