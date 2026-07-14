Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandi

·34·Jamiyat
Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandi

Toshkent metropoliteni bekatlarida transportdagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qidiruvda bo‘lgan uch nafar shaxs qo‘lga olindi. Ular orasida aliment to‘lashdan bo‘yin tovlab yurganlar va o‘g‘irlik bo‘yicha qidiruvga berilgan fuqaro borligi aytilmoqda.

Ikki shaxs aliment bo‘yicha qidiruvda bo‘lgan

Ma’lumotlarga ko‘ra, dastlabki holatlar “O‘zgarish” va “Toshkent” metro bekatlarida aniqlangan.

Ushbu bekatlarda Surxondaryo va Buxoro viloyatlarida tug‘ilgan ikki nafar erkak qo‘lga olingan. Ular 1978 va 1985 yillarda tug‘ilgan bo‘lib, aliment to‘lashdan bo‘yin tovlagani uchun qidiruvda bo‘lgani ma’lum qilindi.

Qayd etilishicha, ushlangan shaxslar belgilangan tartibda tegishli idoralarga topshirilgan.

“Yunusobod” bekatida yana bir fuqaro ushlandi

Yana bir holat “Yunusobod” metro bekatida qayd etildi.

U yerda Qashqadaryo viloyatida tug‘ilgan 21 yoshli fuqaro qo‘lga olingan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi — o‘g‘irlik bilan bog‘liq holat yuzasidan qidiruvda bo‘lgan.

Ushbu shaxs ham qonuniy chora ko‘rish uchun mas’ul organlarga topshirilgan.

Metrodagi nazorat nima uchun kuchaytirilmoqda?

Toshkent metropoliteni har kuni minglab yo‘lovchilar harakatlanadigan eng serqatnov jamoat transporti turlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli bekatlarda xavfsizlik va jamoat tartibini ta’minlash muhim ahamiyatga ega.

Qidiruvdagi shaxslarning metro bekatlarida aniqlanishi transport obyektlaridagi tekshiruv va nazorat tadbirlari faqat tartib uchun emas, balki qonundan yashirinib yurgan shaxslarni topishda ham muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi.

Ushlanganlar bo‘yicha ma’lumot

Bekat

Shaxs haqida ma’lumot

Qidiruv sababi

“O‘zgarish”

1978 yilda tug‘ilgan erkak

aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash

“Toshkent”

1985 yilda tug‘ilgan erkak

aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash

“Yunusobod”

21 yoshli fuqaro

o‘g‘irlik bo‘yicha qidiruv

Har uch holatda ham shaxslar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, mas’ul idoralarga topshirilgani bildirildi.

Alimentdan bo‘yin tovlash ham javobgarlikka olib keladi

Aliment to‘lovlari farzandlarni moddiy ta’minlash bilan bog‘liq majburiyat hisoblanadi. Sud qarori yoki belgilangan tartibda yuklatilgan majburiyatni bajarmaslik shaxs uchun huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Shu bois alimentdan bo‘yin tovlash oddiy “oilaviy masala” emas. Bu bola huquqlari va uning moddiy ta’minoti bilan bog‘liq jiddiy masala hisoblanadi.

Tergov va sud qarorlaridan yashirinib bo‘lmaydi

Qidiruvda bo‘lgan shaxslarning metro bekatlarida qo‘lga olinishi yana bir narsani ko‘rsatadi: huquqni muhofaza qiluvchi organlar nazorati faqat yo‘llarda yoki mahallalarda emas, jamoat transporti obyektlarida ham davom etmoqda.

Bugungi sharoitda turli axborot bazalari va tezkor tekshiruvlar orqali qidiruvdagi shaxslarni aniqlash imkoniyatlari kengaymoqda. Ya’ni “ko‘rinmay yuraveraman” rejimi endi ancha qiyinlashgan.

Barcha shaxslar tegishli idoralarga topshirildi

Ma’lum qilinishicha, Toshkent metropoliteni bekatlarida qo‘lga olingan uch nafar shaxs keyingi qonuniy choralar ko‘rilishi uchun tegishli organlarga topshirilgan.

Har bir holat yuzasidan yakuniy huquqiy baho vakolatli organlar tomonidan beriladi.

Metrodagi bu holat jamoat joylarida xavfsizlik choralari va huquq-tartibot nazorati doimiy ravishda davom etayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.

Tashkent MetroSurkhandaryaBukharaKashkadaryaRepublic of Uzbekistan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiIssiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiBugun, 12:41Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Bugun, 12:25O‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borO‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borBugun, 12:16Eski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiEski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiBugun, 12:13+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?Bugun, 12:10Andijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda