«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandi

·21·Jamiyat
«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandi

Videolardan kadrlar

Toshkent metrosining Yer usti halqa yo‘nalishidagi «Turon» bekatida shiftning dekorativ qoplama qismlari yo‘lovchilar platformasiga qulab tushdi. Hodisa oqibatida ikki nafar yo‘lovchi yengil tan jarohati olgan, bekatda poyezdlar harakati esa vaqtincha to‘xtatilgan.

Hodisa kunduzi sodir bo‘lgan

«Toshkent metropoliteni» ma’lumotiga ko‘ra, voqea 16 iyul kuni soat 14:34 da «Turon» bekatida yuz bergan.

Shiftning bir qismi siljib, bekat maydoniga tushgan. Jarohatlangan ikki nafar yo‘lovchiga voqea joyining o‘zida zarur birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Toshkent shahar hokimligi ham hodisani tasdiqlab, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bekat shift konstruksiyasining dekorativ qismi shikastlanganini bildirdi.

Hodisa sababini maxsus komissiya o‘rganmoqda

Ayni paytda metropoliten mutaxassislari va tegishli tashkilotlar bekatdagi konstruksiyalarni vizual hamda texnik ko‘rikdan o‘tkazmoqda.

Hodisaning aniq sabablarini belgilash uchun maxsus komissiya tuzilgan. Shu bilan birga, shikastlangan qismlarni tiklash va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda.

Yo‘lovchilar uchun bepul avtobuslar qo‘yildi

Tekshiruv va ta’mirlash ishlari tufayli «Turon» bekatida poyezdlar harakati vaqtincha cheklangan.

Yo‘lovchilarning manziliga yetib olishini ta’minlash maqsadida «Qipchoq» va «Quruvchilar» bekatlari oralig‘ida bepul metrobuslar harakati yo‘lga qo‘yildi.

Shahar hokimligi ma’lumotiga ko‘ra, bekatga tutash yo‘nalishlarga sakkizta qo‘shimcha avtobus chiqarilgan. Ularning harakatlanish oralig‘i uch daqiqani tashkil etadi. Yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari esa hududda transport qatnovini tartibga solmoqda.

Metropoliten yo‘lovchilardan uzr so‘radi

«Toshkent metropoliteni» DUK yuzaga kelgan vaqtinchalik noqulayliklar uchun yo‘lovchilardan uzr so‘radi.

Kompaniya bayonotida yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash eng ustuvor vazifa ekani ta’kidlandi. Bekatda harakat qachon to‘liq tiklanishi texnik o‘rganish va ta’mirlash ishlari yakunlanganidan keyin ma’lum qilinishi kutilmoqda.

Sizningcha, yangi va amaldagi metro bekatlarida texnik nazoratni yanada kuchaytirish kerakmi?

TuronToshkent MetropoliteniQipchoqQuruvchilar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasBugun, 20:55Andijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 20:53Avtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiAvtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladiBugun, 20:2413 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandi13 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandiBugun, 20:21Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdiAbdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdiBugun, 18:1510 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda