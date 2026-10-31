Qozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdi

·7·Dunyo
Qozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdi

Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Anqara shahrida bo‘lib o‘tgan Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) sammitida xalqaro maydonda katta rezonans keltirib chiqargan tashabbus bilan chiqdi. Qozog‘iston yetakchisi Rossiyani tashkilot faoliyatiga jalb qilish va uni ushbu tuzilmaga qo‘shish masalasini ko‘rib chiqishni taklif qildi.

«Kazakhstan Today» nashri xabariga ko‘ra, To‘qayev Rossiyaga nisbatan ochiq yondashuvni qo‘llab-quvvatlash «to‘g‘ri va adolatli» bo‘lishini ta’kidlagan hamda aniq format variantlarini ilgari surgan.

Toqayevning asosiy taklifi: Qaysi maqom ko‘zda tutilmoqda?

Qozog‘iston rahbari Moskvaning tashkilotdagi ehtimoliy ishtiroki bo‘yicha ikkita asosiy yo‘nalishni taklif qildi:

  • «TDT+» (OTG+) formati: Rossiyaning tashkilot bilan kengaytirilgan maxsus hamkorlik formatiga qo‘shilishi;

  • Kuzatuvchi maqomi: Tashkilotning rasmiy tadbirlari va yig‘ilishlarida kuzatuvchi davlat sifatida muntazam ishtirok etishi;

  • O‘zaro manfaatdorlik: To‘qayevning fikricha, agar Rossiya turkiy dunyo integratsiyasining bir qismiga aylansa, bu tuzilmaga a’zo bo‘lgan barcha davlatlar uchun amaliy foyda keltiradi va tashkilotning global siyosiy nufuzini oshiradi.

Rossiya va turkiy dunyo: Tarixiy va etnomadaniy omillar

Qozog‘iston prezidenti o‘z taklifini Rossiya Federatsiyasining ichki demografik va tarixiy tuzilishi bilan izohladi:

  • Millionlab turkiy xalqlar: Rossiya hududida qadimdan ko‘plab turkiy xalqlar istiqomat qilib keladi (Tatariston, Boshqirdiston, Oltoy, Yoqutiston/Saxa va boshqa subyektlar);

  • Asrlik aloqalar: Davlat rahbari ushbu hududlar bilan turkiy dunyo o‘rtasidagi madaniy-tarixiy rishtalar asrlar davomida shakllanganini qayd etdi;

  • «Oltoy — turkiy sivilizatsiya beshigi»: Prezident Rossiyada amalga oshirilayotgan mazkur yirik madaniy-tarixiy loyihani alohida eslatib, bu mushtarak merosni mustahkamlashda muhim ko‘prik bo‘lib xizmat qilishini bildirdi.

Anqara sammitida ilgari surilgan ushbu diplomatik tashabbus Turkiy davlatlar tashkilotining kelajakdagi geosiyosiy konturlari va mintaqadagi qudratli davlatlar bilan munosabatlari qanday shakllanishi bo‘yicha yangi muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.

Turkiy davlatlar tashkilotiQosim-Jo‘mart To‘qayevTDT+Anqara sammiti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?29 oktabr 21:05“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkin“Zagranpasport”siz Turkiyaga: O‘zbekistonliklar yaqin orada ID-karta bilan sayohat qilishi mumkinKecha 15:37Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Turkiy davlatlar yetakchilari Anqara shahrida sivilizatsiya bog‘ini ochdi (video)Kecha 15:26“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi28 oktabr 23:57Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindi13 sentabr 10:07To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrarTo‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar28 sentabr 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda