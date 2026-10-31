Qozog‘iston prezidenti Rossiyani Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shishni ilgari surdi
Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Anqara shahrida bo‘lib o‘tgan Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) sammitida xalqaro maydonda katta rezonans keltirib chiqargan tashabbus bilan chiqdi. Qozog‘iston yetakchisi Rossiyani tashkilot faoliyatiga jalb qilish va uni ushbu tuzilmaga qo‘shish masalasini ko‘rib chiqishni taklif qildi.
«Kazakhstan Today» nashri xabariga ko‘ra, To‘qayev Rossiyaga nisbatan ochiq yondashuvni qo‘llab-quvvatlash «to‘g‘ri va adolatli» bo‘lishini ta’kidlagan hamda aniq format variantlarini ilgari surgan.
Toqayevning asosiy taklifi: Qaysi maqom ko‘zda tutilmoqda?
Qozog‘iston rahbari Moskvaning tashkilotdagi ehtimoliy ishtiroki bo‘yicha ikkita asosiy yo‘nalishni taklif qildi:
«TDT+» (OTG+) formati: Rossiyaning tashkilot bilan kengaytirilgan maxsus hamkorlik formatiga qo‘shilishi;
Kuzatuvchi maqomi: Tashkilotning rasmiy tadbirlari va yig‘ilishlarida kuzatuvchi davlat sifatida muntazam ishtirok etishi;
O‘zaro manfaatdorlik: To‘qayevning fikricha, agar Rossiya turkiy dunyo integratsiyasining bir qismiga aylansa, bu tuzilmaga a’zo bo‘lgan barcha davlatlar uchun amaliy foyda keltiradi va tashkilotning global siyosiy nufuzini oshiradi.
Rossiya va turkiy dunyo: Tarixiy va etnomadaniy omillar
Qozog‘iston prezidenti o‘z taklifini Rossiya Federatsiyasining ichki demografik va tarixiy tuzilishi bilan izohladi:
Millionlab turkiy xalqlar: Rossiya hududida qadimdan ko‘plab turkiy xalqlar istiqomat qilib keladi (Tatariston, Boshqirdiston, Oltoy, Yoqutiston/Saxa va boshqa subyektlar);
Asrlik aloqalar: Davlat rahbari ushbu hududlar bilan turkiy dunyo o‘rtasidagi madaniy-tarixiy rishtalar asrlar davomida shakllanganini qayd etdi;
«Oltoy — turkiy sivilizatsiya beshigi»: Prezident Rossiyada amalga oshirilayotgan mazkur yirik madaniy-tarixiy loyihani alohida eslatib, bu mushtarak merosni mustahkamlashda muhim ko‘prik bo‘lib xizmat qilishini bildirdi.
Anqara sammitida ilgari surilgan ushbu diplomatik tashabbus Turkiy davlatlar tashkilotining kelajakdagi geosiyosiy konturlari va mintaqadagi qudratli davlatlar bilan munosabatlari qanday shakllanishi bo‘yicha yangi muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.
Izohlar 0
…