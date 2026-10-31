Bugatti rahbarining 2,4 million yevrolik giperkari qanday qilib olib qochildi? (video)

·79·Dunyo
Bugatti rahbarining 2,4 million yevrolik giperkari qanday qilib olib qochildi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugatti kompaniyasi rahbari Mate Rimasning 2,4 million yevrolik Bugatti Chiron giperkari Xorvatiyaning Zagreb shahri yaqinidagi innovatsion majmua hududidan o‘g‘irlandi.
  • Ish so‘rab kelgan 35 yoshlardagi noma’lum shaxs kaliti salon ichida qoldirilgan va ochiq hududda turgan avtomobilni minib qochib ketdi.

Avtomobil sanoati olamida hayratlanarli va kino ssenariylarini eslatuvchi voqea yuz berdi: dunyoga mashhur Bugatti kompaniyasi rahbari Mate Rimasning shaxsiy va taxminan 2,4 million yevro turadigan superkari — Bugatti Chiron to‘g‘ridan to‘g‘ri kompaniya hududidan olib qochildi. Bu haqda jabrlanuvchining o‘zi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma’lum qildi.

Voqea Xorvatiya poytaxti Zagreb shahri yaqinida joylashgan Bugatti innovatsion majmuasi hududida sodir bo‘lgan.

O‘g‘irlik qanday yuz berdi: Xavfsizlikka haddan tashqari ishonch

Ushbu shov-shuvli jinoyatning sodir etilishiga bir qator sodda va kutilmagan holatlar sabab bo‘lgan:

  • Kalit salon ichida qolgan: Mate Rimas odatda o‘z mashinasi kalitini salon ichida qoldirishga odatlangan edi. U Xorvatiyani o‘ta xavfsiz mamlakat deb bilgan va kompaniya xodimlari ham giperkardan test sinovlari yoki qisqa safarlar uchun tez-tez foydalanib turgan;

  • Ochiq hudud: Zagreb yaqinidagi majmua atrofi to‘siqlar bilan o‘ralmagan bo‘lib, istalgan odam hududga erkin kirishi mumkin bo‘lgan;

  • Ish qidirib kelgan o‘g‘ri: Taxminan 35 yoshlardagi noma’lum shaxs kompaniya hududiga ish so‘rab kelgan. U eshiklari ochiq va kaliti ichida qoldirilgan million dollarlik giperkarni ko‘rib, fursatdan foydalangan va mashinani minib qochib ketgan.

Porsche'dagi ta’qib va Avstriya politsiyasining qopqoni

Dastlab xodimlar superkarni hamkasblaridan biri sinov uchun haydab ketdi deb o‘ylashgan, biroq ko‘p o‘tmay bu haqiqiy o‘g‘irlik ekani ma’lum bo‘lgan:

  • Telemetriya yordami: Avtomobilga o‘rnatilgan ilg‘or raqamli telemetriya va GPS tizimi orqali Chiron'ning harakat yo‘nalishi darhol aniqlandi: mashina dastlab Sloveniya tomon, keyin esa Avstriya chegarasidan o‘tib ketgan;

  • Rahbarning shaxsiy ta’qibi: Mate Rimas politsiyani kutib o‘tirmay, o‘zining Porsche 911 sportkariga o‘tirib, jinoyatchi izidan shaxsan tushgan;

  • Chegara ortida qo‘lga olish: Kompaniya mutaxassislari giperkarning jonli koordinatalarini to‘xtovsiz tarzda huquq-tartibot organlariga uzatib turgan. Natijada Avstriya politsiyasi tezkor reyd uyushtirib, gumonlanuvchini ushlashga muvaffaq bo‘lgan.

Yakun va Rimatsning xulosasi

Qimmatbaho mashina egasiga qaytarildi, ammo yuqori tezlikdagi safar oqibatida giperkar bir qator shikastlanishlar olgan:

  • Kechirimli munosabat: Mate Rimas o‘g‘riga nisbatan og‘ir jazo berilishini talab qilmoqchi emasligini bildirdi (biroq davlat qonunlariga muvofiq, o‘g‘irlik bo‘yicha jinoyat ishi egasining xohishisiz ham qo‘zg‘atiladi);

  • Saboq olindi: Voqeadan to‘g‘ri xulosa chiqargan Bugatti rahbari endi hech qachon kalitlarni avtomobilida qoldirmaslikka so‘z berdi.

BugattiMate RimasBugatti Chiron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugatti Destrier: afsonaviy W16 giperkarining yangi talqini namoyish etildiBugatti Destrier: afsonaviy W16 giperkarining yangi talqini namoyish etildi6 avgust 17:27Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiRossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldi8 iyun 23:14Bugatti ilk bor televizor taqdim etdi: U noodatiy dizaynga egaBugatti ilk bor televizor taqdim etdi: U noodatiy dizaynga ega4 iyun 23:54Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?30 sentabr 13:19Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqda22 sentabr 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda