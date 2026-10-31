Bugatti rahbarining 2,4 million yevrolik giperkari qanday qilib olib qochildi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugatti kompaniyasi rahbari Mate Rimasning 2,4 million yevrolik Bugatti Chiron giperkari Xorvatiyaning Zagreb shahri yaqinidagi innovatsion majmua hududidan o‘g‘irlandi.
- Ish so‘rab kelgan 35 yoshlardagi noma’lum shaxs kaliti salon ichida qoldirilgan va ochiq hududda turgan avtomobilni minib qochib ketdi.
Avtomobil sanoati olamida hayratlanarli va kino ssenariylarini eslatuvchi voqea yuz berdi: dunyoga mashhur Bugatti kompaniyasi rahbari Mate Rimasning shaxsiy va taxminan 2,4 million yevro turadigan superkari — Bugatti Chiron to‘g‘ridan to‘g‘ri kompaniya hududidan olib qochildi. Bu haqda jabrlanuvchining o‘zi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma’lum qildi.
Voqea Xorvatiya poytaxti Zagreb shahri yaqinida joylashgan Bugatti innovatsion majmuasi hududida sodir bo‘lgan.
O‘g‘irlik qanday yuz berdi: Xavfsizlikka haddan tashqari ishonch
Ushbu shov-shuvli jinoyatning sodir etilishiga bir qator sodda va kutilmagan holatlar sabab bo‘lgan:
Kalit salon ichida qolgan: Mate Rimas odatda o‘z mashinasi kalitini salon ichida qoldirishga odatlangan edi. U Xorvatiyani o‘ta xavfsiz mamlakat deb bilgan va kompaniya xodimlari ham giperkardan test sinovlari yoki qisqa safarlar uchun tez-tez foydalanib turgan;
Ochiq hudud: Zagreb yaqinidagi majmua atrofi to‘siqlar bilan o‘ralmagan bo‘lib, istalgan odam hududga erkin kirishi mumkin bo‘lgan;
Ish qidirib kelgan o‘g‘ri: Taxminan 35 yoshlardagi noma’lum shaxs kompaniya hududiga ish so‘rab kelgan. U eshiklari ochiq va kaliti ichida qoldirilgan million dollarlik giperkarni ko‘rib, fursatdan foydalangan va mashinani minib qochib ketgan.
Porsche'dagi ta’qib va Avstriya politsiyasining qopqoni
Dastlab xodimlar superkarni hamkasblaridan biri sinov uchun haydab ketdi deb o‘ylashgan, biroq ko‘p o‘tmay bu haqiqiy o‘g‘irlik ekani ma’lum bo‘lgan:
Telemetriya yordami: Avtomobilga o‘rnatilgan ilg‘or raqamli telemetriya va GPS tizimi orqali Chiron'ning harakat yo‘nalishi darhol aniqlandi: mashina dastlab Sloveniya tomon, keyin esa Avstriya chegarasidan o‘tib ketgan;
Rahbarning shaxsiy ta’qibi: Mate Rimas politsiyani kutib o‘tirmay, o‘zining Porsche 911 sportkariga o‘tirib, jinoyatchi izidan shaxsan tushgan;
Chegara ortida qo‘lga olish: Kompaniya mutaxassislari giperkarning jonli koordinatalarini to‘xtovsiz tarzda huquq-tartibot organlariga uzatib turgan. Natijada Avstriya politsiyasi tezkor reyd uyushtirib, gumonlanuvchini ushlashga muvaffaq bo‘lgan.
Yakun va Rimatsning xulosasi
Qimmatbaho mashina egasiga qaytarildi, ammo yuqori tezlikdagi safar oqibatida giperkar bir qator shikastlanishlar olgan:
Kechirimli munosabat: Mate Rimas o‘g‘riga nisbatan og‘ir jazo berilishini talab qilmoqchi emasligini bildirdi (biroq davlat qonunlariga muvofiq, o‘g‘irlik bo‘yicha jinoyat ishi egasining xohishisiz ham qo‘zg‘atiladi);
Saboq olindi: Voqeadan to‘g‘ri xulosa chiqargan Bugatti rahbari endi hech qachon kalitlarni avtomobilida qoldirmaslikka so‘z berdi.
Izohlar 0
…