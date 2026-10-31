Xavfli yangi tahdid: Kiberjinoyatchilarning yangi va ayyor sxemasi fosh bo‘ldi

·60·Texno
Xavfli yangi tahdid: Kiberjinoyatchilarning yangi va ayyor sxemasi fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xakerlar kompaniya serverlarini ishdan chiqarish uchun o'zlarini sun'iy intellekt agentlari sifatida ko'rsatuvchi zararli botlardan foydalangan holda yangi turdagi DDoS-hujumlarni amalga oshirmoqda.
  • StormWall tahlilchilari 2026 yilning sentyabr va oktyabr oylarida Rossiya segmentidagi yirik tashkilotlarga qaratilgan bunday hujumlarning ilk to'lqinini qayd etdi.

Kiberxavfsizlik sohasida yangi va o‘ta xavfli tendensiya kuzatilmoqda: xakerlar kompaniyalarning serverlarini ishdan chiqarish uchun sun’iy intellekt (II) agentlari qiyofasiga kiruvchi botlardan foydalanishni boshladi. Axborot xavfsizligi bo‘yicha ixtisoslashgan StormWall xalqaro kompaniyasi tahlilchilari 2026 yilning sentyabr va oktyabr oylarida rasmiy neyrotarmoqlar nomi ostida niqoblangan ilk yirik DDoS-hujumlarni qayd etdi.

TASS xabariga ko‘ra, bunday hujumlar avvalroq dunyoning ayrim mamlakatlarida kuzatilgan bo‘lsa-da, Rossiya segmentidagi yirik tashkilotlarga nisbatan birinchi marta aynan mana shu shaklda qo‘llanilgan.

Nishondagi tarmoqlar va hujumlarning aniq statistikasi

Kiberhujumlar asosan onlayn savdo, yirik media resurslar, moliya sektori (banklar) va telekommunikatsiya kompaniyalarini qamrab oldi. Hujumlarning umumiy taqsimoti quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Ommaviy axborot vositalari (OAV): 32 foiz — eng katta zarba yangiliklar portallari va media-platformalarga to‘g‘ri keldi;

  • Internet-do‘konlar (E-commerce): 26 foiz — yirik savdo marketpleyslari va platformalari;

  • Bank va moliya tashkilotlari: 17 foiz — to‘lov tizimlari va moliyaviy xizmatlar;

  • Telekommunikatsiya tarmoqlari: 14 foiz — aloqa operatorlari va internet provayderlari;

  • Boshqa onlayn servis xizmatlari: 11 foiz.

Xakerlar qanday qilib himoya tizimlarini aldamoqda?

Ushbu hujumning eng xavfli jihati shundaki, kompaniyalarning o‘zlari bilmagan holda kiberjinoyatchilar uchun «eshik ochib» qo‘ymoqda:

  • Neyrotarmoqlar qidiruvida bo‘lish istagi: Bugungi kunda ko‘plab OAV va onlayn do‘konlar ChatGPT, DeepSeek, Gemini va boshqa yirik sun’iy intellekt tizimlari foydalanuvchilarga javob berganda ularning saytlaridan ma’lumot olishi (indeksatsiya qilishi) uchun sun’iy intellekt botlariga o‘z veb-resurslariga erkin kirish huquqini ochib qo‘ygan;

  • Soxta II agentlari: Xakerlar aynan shu imkoniyatdan foydalangan holda o‘zlarining zararli botlarini go‘yoki foydali va rasmiy neyrotarmoq algoritmi sifatida niqoblamoqda;

  • Serverlarni qulatish: Xavfsizlik tizimlari bu so‘rovlarni foydali sun’iy intellekt deb o‘ylab, ularni bloklamaydi. Oqibatda millionlab soxta so‘rovlar ostida sayt va ilovalar faoliyati butunlay falajlanib qolmoqda.

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, kompaniyalar sun’iy intellekt indeksatsiyasidan manfaatdor bo‘lsa ham, kelayotgan IP-manzillar va so‘rovlarni haqiqiy neyrotarmoqlarga tegishli ekanini qat’iy tekshiruvchi chuqur verifikatsiya tizimlarini joriy qilishlari shart.

KiberxavfsizlikDDoS-hujumlarStormWallSun’iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqdaTadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqda5 oktabr 19:54Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildiSun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi28 sentabr 20:20Bill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkinBill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkin26 sentabr 14:57Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildi12 sentabr 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi11 sentabr 22:29Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldi13 avgust 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?