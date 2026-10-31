Jag‘i singan mag‘lubiyatdan so‘ng katta qaytish: Jeyk Pol Dubayda ringga ko‘tariladi
Taniqli amerikalik bokschi, bloger va Most Valuable Promotions (MVP) kompaniyasi asoschisi Jeyk Pol professional boksdagi faoliyatini tiklayotganini rasman e’lon qildi. 29 yoshli jangchi qishki bayram arafasida — 24 dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida tashkil etiladigan katta boks oqshomida ringga chiqadi.
Jeyk Polning qaytish sanasi va manzili tasdiqlangan bo‘lsa-da, uning bo‘lajak raqibi nomi hozircha sir tutilmoqda.
«Kimdir aniq nokautga uchraydi»: Polning shov-shuvli bayonoti
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan rasmiy matbuot bayonotida Pol o‘z maqsadlari qat’iy ekanini bildirdi:
«Rojdestvo arafasida men yagona narsani istayman — bu Dubayda boks tushish! Odamlarning fikri noto‘g‘ri ekanini isbotlash uchun yillar sarfladim, ko‘pchilik men bilan uchrashishga botinmaydi deb hisoblagan raqiblarga qarshi tavakkal qilib ringga chiqdim. Bu voqealarning hech biri o‘zimga va maqsadlarimga bo‘lgan ishonchimni so‘ndirgani yo‘q.
Men har qachongidan ham ko‘proq g‘alabaga chanqoqman va payshanba, 24 dekabr kuni Dubayda ringga qaytaman. Dubay — katta fikrlaydigan, stereotiplarni buzadigan va chegaralarni tan olmaydigan shahar.
Bizning ro‘yxatimizda ko‘plab nomzodlar bor. Ko‘ramiz, ulardan qaysi biri shartnomaga qo‘l qo‘yadi. Dubay, bayram muborak! Santa Pol shaharga kelmoqda va kimdir nokautga uchraydi».
Og‘ir sinov: Entoni Joshua bilan kechgan dahshatli jang
Jeyk Polning ushbu qaytishi uning faoliyatidagi eng og‘ir mag‘lubiyatdan keyingi ilk qadami bo‘ladi:
Oxirgi jang tafsiloti: Amerikalik jangchi so‘nggi marta o‘tgan yilning dekabr oyida super og‘ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Entoni Joshuaga qarshi ringga ko‘tarilgan edi;
Og‘ir jarohat: O‘sha bahsning 6-raundida Joshuaning kuchli zarbasi ostida nokaut bo‘lgan Jeyk Polning jag‘i ikki joyidan singan va u uzoq muddatli davolanish kurslarini o‘tashga majbur bo‘lgandi;
Qaytishdan maqsad: Og‘ir operatsiya va tiklanish bosqichidan so‘ng Pol yana ringga qaytib, professional karyerasida g‘alabali seriyani davom ettirmoqchi.
Bo‘lajak to‘qnashuv qaysi arenada o‘tkazilishi va Jeyk Polning zarbalariga kim dosh berishga rozilik bildirishi bo‘yicha batafsil ma’lumotlar yaqin haftalarda Most Valuable Promotions tomonidan rasman ochiqlanadi.
Izohlar 0
…