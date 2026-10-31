Jag‘i singan mag‘lubiyatdan so‘ng katta qaytish: Jeyk Pol Dubayda ringga ko‘tariladi

·1·Sport
Jag‘i singan mag‘lubiyatdan so‘ng katta qaytish: Jeyk Pol Dubayda ringga ko‘tariladi

Taniqli amerikalik bokschi, bloger va Most Valuable Promotions (MVP) kompaniyasi asoschisi Jeyk Pol professional boksdagi faoliyatini tiklayotganini rasman e’lon qildi. 29 yoshli jangchi qishki bayram arafasida — 24 dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida tashkil etiladigan katta boks oqshomida ringga chiqadi.

Jeyk Polning qaytish sanasi va manzili tasdiqlangan bo‘lsa-da, uning bo‘lajak raqibi nomi hozircha sir tutilmoqda.

«Kimdir aniq nokautga uchraydi»: Polning shov-shuvli bayonoti

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan rasmiy matbuot bayonotida Pol o‘z maqsadlari qat’iy ekanini bildirdi:

«Rojdestvo arafasida men yagona narsani istayman — bu Dubayda boks tushish! Odamlarning fikri noto‘g‘ri ekanini isbotlash uchun yillar sarfladim, ko‘pchilik men bilan uchrashishga botinmaydi deb hisoblagan raqiblarga qarshi tavakkal qilib ringga chiqdim. Bu voqealarning hech biri o‘zimga va maqsadlarimga bo‘lgan ishonchimni so‘ndirgani yo‘q.

Men har qachongidan ham ko‘proq g‘alabaga chanqoqman va payshanba, 24 dekabr kuni Dubayda ringga qaytaman. Dubay — katta fikrlaydigan, stereotiplarni buzadigan va chegaralarni tan olmaydigan shahar.

Bizning ro‘yxatimizda ko‘plab nomzodlar bor. Ko‘ramiz, ulardan qaysi biri shartnomaga qo‘l qo‘yadi. Dubay, bayram muborak! Santa Pol shaharga kelmoqda va kimdir nokautga uchraydi».

Og‘ir sinov: Entoni Joshua bilan kechgan dahshatli jang

Jeyk Polning ushbu qaytishi uning faoliyatidagi eng og‘ir mag‘lubiyatdan keyingi ilk qadami bo‘ladi:

  • Oxirgi jang tafsiloti: Amerikalik jangchi so‘nggi marta o‘tgan yilning dekabr oyida super og‘ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Entoni Joshuaga qarshi ringga ko‘tarilgan edi;

  • Og‘ir jarohat: O‘sha bahsning 6-raundida Joshuaning kuchli zarbasi ostida nokaut bo‘lgan Jeyk Polning jag‘i ikki joyidan singan va u uzoq muddatli davolanish kurslarini o‘tashga majbur bo‘lgandi;

  • Qaytishdan maqsad: Og‘ir operatsiya va tiklanish bosqichidan so‘ng Pol yana ringga qaytib, professional karyerasida g‘alabali seriyani davom ettirmoqchi.

Bo‘lajak to‘qnashuv qaysi arenada o‘tkazilishi va Jeyk Polning zarbalariga kim dosh berishga rozilik bildirishi bo‘yicha batafsil ma’lumotlar yaqin haftalarda Most Valuable Promotions tomonidan rasman ochiqlanadi.

Jeyk PolEntoni JoshuaMost Valuable PromotionsBoks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lum29 sentabr 17:30San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)22 sentabr 10:33O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida28 sentabr 17:14Pol Parker Lyuk Shou oʻrniga Manchester Yunayted tarkibini kuchaytirishni talab qildiPol Parker Lyuk Shou oʻrniga Manchester Yunayted tarkibini kuchaytirishni talab qildi12 avgust 20:50«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida20 avgust 21:25Rodrig De Pol Lionel Messining otasi xotirasiga bagʻishlab gol urdiRodrig De Pol Lionel Messining otasi xotirasiga bagʻishlab gol urdi9 avgust 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi