“Gollivud o‘lmoqda, demokratlar uni vayron qildi”: Tramp kinoindustriyani qutqarish haqida

·69·Dunyo
“Gollivud o‘lmoqda, demokratlar uni vayron qildi”: Tramp kinoindustriyani qutqarish haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp demokratlarning iqtisodiy siyosati tufayli Gollivud kinoindustriyasi inqirozga yuz tutganini va studiyalar xorijga ko‘chib ketganini ma'lum qildi.
  • Davlat rahbari sohani qutqarish maqsadida soliq imtiyozlarini joriy etishni rejalashtirmoqda hamda ushbu masala bo‘yicha aktyor Jon Voytni o‘zining maxsus vakili etib tayinladi.

AQSH prezidenti Donald Tramp mamlakatdagi kinoindustriya chuqur va halokatli inqirozga yuz tutganini ta’kidlab, bunda demokratlarning iqtisodiy va soliq siyosatini ochiq aybladi. Floridadagi saylovoldi mitingida nutq so‘zlagan davlat rahbari Amerikaning ramzi bo‘lgan Gollivud kino ishlab chiqarish studiyalarining xorijga ko‘chib ketishi oqibatida huvullab qolganini bildirdi.

Trampning so‘zlariga ko‘ra, ko‘plab yirik kinostudiyalar soliq va ishlab chiqarish xarajatlari arzon bo‘lgan Kanada va boshqa xorijiy davlatlarga ommaviy ko‘chib o‘tgan, bu esa Kaliforniya shtati hamda butun mamlakat iqtisodiyotiga katta moliyaviy zarba bergan.

«Kabinetimga kelib yordam so‘rashmoqda»: Trampning keskin bayonoti

AQSH yetakchisi kino sanoati vakillari avval uni qattiq tanqid qilgan bo‘lsa-da, hozirda vaziyat keskinlashgani sababli Oq uydan yordam kutayotganini ochiqladi:

  • Majburiy murojaatlar: «Gollivud xorijiy davlatlar sabab bo‘shab qoldi. Bunga demokratlar yo‘l qo‘ydi. Yillar davomida mening orqamdan yomon gaplar tarqatgan odamlar endi kabinetimda o‘tirib najot so‘rayapti...», — dedi Tramp;

  • Soliq imtiyozlari taklifi: «Ular endi soliq imtiyozlarini so‘rashmoqda, chunki ularning sohasi bu mamlakatda o‘lmoqda. Va men, katta ehtimol bilan, ularga bu imtiyozlarni taqdim etaman».

Gollivud bo‘yicha maxsus elchi va budjetning 10 barobar foydasi

Kino sanoatini AQSHga qaytarish bo‘yicha aniq mexanizmlar va qadamlar ishlab chiqilmoqda:

  • Jon Voytning tayinlanishi: Tramp mazkur masalani hal qilish uchun taniqli aktyor va «Oskar» mukofoti sohibi Jon Voyt bilan soliq yengilliklarini muhokama qilganini hamda uni Gollivud ishlari bo‘yicha o‘zining maxsus vakili etib tayinlaganini eslatdi;

  • «Xarajatlar 10 barobar oshadi»: Prezident ushbu soliq preferensiyalari federal budjetga og‘irlik qilmasligiga, aksincha, minglab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va iqtisodiy jonlanish evaziga qilingan xarajatlar o‘n hissa bo‘lib davlat g‘aznasiga qaytishiga to‘liq ishonch bildirdi.

AQSH prezidentining ushbu tashabbusi jahon kinematografiyasida katta transformatsiyalarni boshlab berishi va so‘nggi yillarda Kanada hamda Yevropada film suratga olishga odatlangan yirik mega-studiyalarning yana Kaliforniyaga qaytishiga turtki bo‘lishi mumkin.

Donald TrampGollivudJon VoytAQSH kinoindustriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampdan keskin bayonot: demokratlar impichmentga tayyorlanmoqdaTrampdan keskin bayonot: demokratlar impichmentga tayyorlanmoqda22 avgust 18:06«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi23 sentabr 22:15«Har bir fuqaroga 5 000 dollar beraman»: Tramp saylov oldidan aqlbovar qilmas va’da berdi«Har bir fuqaroga 5 000 dollar beraman»: Tramp saylov oldidan aqlbovar qilmas va’da berdi2 oktabr 16:10Bugatti rahbarining 2,4 million yevrolik giperkari qanday qilib olib qochildi? (video)Bugatti rahbarining 2,4 million yevrolik giperkari qanday qilib olib qochildi? (video)Bugun 13:34Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?Bugun 13:23AQSH Ukrainaga 2,1 milliard dollarlik Patriot raketalarini sotishni ma’qulladiAQSH Ukrainaga 2,1 milliard dollarlik Patriot raketalarini sotishni ma’qulladiBugun 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda