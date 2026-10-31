“Gollivud o‘lmoqda, demokratlar uni vayron qildi”: Tramp kinoindustriyani qutqarish haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp demokratlarning iqtisodiy siyosati tufayli Gollivud kinoindustriyasi inqirozga yuz tutganini va studiyalar xorijga ko‘chib ketganini ma'lum qildi.
- Davlat rahbari sohani qutqarish maqsadida soliq imtiyozlarini joriy etishni rejalashtirmoqda hamda ushbu masala bo‘yicha aktyor Jon Voytni o‘zining maxsus vakili etib tayinladi.
AQSH prezidenti Donald Tramp mamlakatdagi kinoindustriya chuqur va halokatli inqirozga yuz tutganini ta’kidlab, bunda demokratlarning iqtisodiy va soliq siyosatini ochiq aybladi. Floridadagi saylovoldi mitingida nutq so‘zlagan davlat rahbari Amerikaning ramzi bo‘lgan Gollivud kino ishlab chiqarish studiyalarining xorijga ko‘chib ketishi oqibatida huvullab qolganini bildirdi.
Trampning so‘zlariga ko‘ra, ko‘plab yirik kinostudiyalar soliq va ishlab chiqarish xarajatlari arzon bo‘lgan Kanada va boshqa xorijiy davlatlarga ommaviy ko‘chib o‘tgan, bu esa Kaliforniya shtati hamda butun mamlakat iqtisodiyotiga katta moliyaviy zarba bergan.
«Kabinetimga kelib yordam so‘rashmoqda»: Trampning keskin bayonoti
AQSH yetakchisi kino sanoati vakillari avval uni qattiq tanqid qilgan bo‘lsa-da, hozirda vaziyat keskinlashgani sababli Oq uydan yordam kutayotganini ochiqladi:
Majburiy murojaatlar: «Gollivud xorijiy davlatlar sabab bo‘shab qoldi. Bunga demokratlar yo‘l qo‘ydi. Yillar davomida mening orqamdan yomon gaplar tarqatgan odamlar endi kabinetimda o‘tirib najot so‘rayapti...», — dedi Tramp;
Soliq imtiyozlari taklifi: «Ular endi soliq imtiyozlarini so‘rashmoqda, chunki ularning sohasi bu mamlakatda o‘lmoqda. Va men, katta ehtimol bilan, ularga bu imtiyozlarni taqdim etaman».
Gollivud bo‘yicha maxsus elchi va budjetning 10 barobar foydasi
Kino sanoatini AQSHga qaytarish bo‘yicha aniq mexanizmlar va qadamlar ishlab chiqilmoqda:
Jon Voytning tayinlanishi: Tramp mazkur masalani hal qilish uchun taniqli aktyor va «Oskar» mukofoti sohibi Jon Voyt bilan soliq yengilliklarini muhokama qilganini hamda uni Gollivud ishlari bo‘yicha o‘zining maxsus vakili etib tayinlaganini eslatdi;
«Xarajatlar 10 barobar oshadi»: Prezident ushbu soliq preferensiyalari federal budjetga og‘irlik qilmasligiga, aksincha, minglab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va iqtisodiy jonlanish evaziga qilingan xarajatlar o‘n hissa bo‘lib davlat g‘aznasiga qaytishiga to‘liq ishonch bildirdi.
AQSH prezidentining ushbu tashabbusi jahon kinematografiyasida katta transformatsiyalarni boshlab berishi va so‘nggi yillarda Kanada hamda Yevropada film suratga olishga odatlangan yirik mega-studiyalarning yana Kaliforniyaga qaytishiga turtki bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…