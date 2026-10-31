Suvdan qarzi borlarga “svet” uchun to‘lov cheklanadi: Yangi tartib qachondan kuchga kiradi?
O‘zbekistonda kommunal to‘lovlar intizomini mustahkamlash va suv ta’minoti tizimidagi debitor qarzdorlikni qisqartirish maqsadida qat’iy yangi tartib joriy etilmoqda. Endilikda ichimlik va oqova suv xizmatlaridan qarzi bo‘lgan iste’molchilarning elektr energiyasi uchun to‘lovlarni amalga oshirishi cheklanadi.
Bu haqda «O‘zsuvta’minot» AJ raisining birinchi o‘rinbosari Islom Abdullayev 30 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida rasman ma’lum qildi.
Yangi cheklov qachondan boshlab amal qiladi?
Mas’ullarning ma’lum qilishicha, integratsiyalashgan nazorat tizimi quyidagi muddatda to‘liq kuchga kiradi:
Kuchga kirish sanasi: Mazkur qat’iy tartib 2027 yil 1 yanvardan boshlab rasman qo‘llanila boshlaydi;
Tizimning ishlash mexanizmi: Agar xonadon yoki iste’molchining suv ta’minoti va oqova xizmatlaridan qarzi mavjud bo‘lsa, yagona elektron billing tizimi orqali ushbu qarz to‘liq qoplanmaguncha «svet» uchun mablag‘ o‘tkazish imkoniyati cheklab qo‘yiladi.
Cheklov kimlarga taalluqli emas? (Ijtimoiy imtiyoz)
Qaror loyihasida aholining ehtiyojmand qatlamini himoya qilish ko‘zda tutilgan:
Ijtimoiy reyestrdagi oilalar: Ushbu yangi qoida va to‘lov cheklovlari «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilgan kam ta’minlangan oilalarga nisbatan qo‘llanilmaydi;
Manzilli ko‘mak: Bu toifadagi fuqarolar uchun avvalgidek ijtimoiy imtiyozlar va moliyaviy yengilliklar o‘z kuchida qoladi.
«O‘zsuvta’minot» mutasaddilari barcha iste’molchilarni kelgusida kommunal xizmatlardan foydalanishda noqulaylik va uzilishlarga duch kelmaslik uchun mavjud qarzdorliklarni o‘z vaqtida bartaraf etib borishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…