Suvdan qarzi borlarga “svet” uchun to‘lov cheklanadi: Yangi tartib qachondan kuchga kiradi?

·31·O‘zbekiston
Suvdan qarzi borlarga “svet” uchun to‘lov cheklanadi: Yangi tartib qachondan kuchga kiradi?

O‘zbekistonda kommunal to‘lovlar intizomini mustahkamlash va suv ta’minoti tizimidagi debitor qarzdorlikni qisqartirish maqsadida qat’iy yangi tartib joriy etilmoqda. Endilikda ichimlik va oqova suv xizmatlaridan qarzi bo‘lgan iste’molchilarning elektr energiyasi uchun to‘lovlarni amalga oshirishi cheklanadi.

Bu haqda «O‘zsuvta’minot» AJ raisining birinchi o‘rinbosari Islom Abdullayev 30 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida rasman ma’lum qildi.

Yangi cheklov qachondan boshlab amal qiladi?

Mas’ullarning ma’lum qilishicha, integratsiyalashgan nazorat tizimi quyidagi muddatda to‘liq kuchga kiradi:

  • Kuchga kirish sanasi: Mazkur qat’iy tartib 2027 yil 1 yanvardan boshlab rasman qo‘llanila boshlaydi;

  • Tizimning ishlash mexanizmi: Agar xonadon yoki iste’molchining suv ta’minoti va oqova xizmatlaridan qarzi mavjud bo‘lsa, yagona elektron billing tizimi orqali ushbu qarz to‘liq qoplanmaguncha «svet» uchun mablag‘ o‘tkazish imkoniyati cheklab qo‘yiladi.

Cheklov kimlarga taalluqli emas? (Ijtimoiy imtiyoz)

Qaror loyihasida aholining ehtiyojmand qatlamini himoya qilish ko‘zda tutilgan:

  • Ijtimoiy reyestrdagi oilalar: Ushbu yangi qoida va to‘lov cheklovlari «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilgan kam ta’minlangan oilalarga nisbatan qo‘llanilmaydi;

  • Manzilli ko‘mak: Bu toifadagi fuqarolar uchun avvalgidek ijtimoiy imtiyozlar va moliyaviy yengilliklar o‘z kuchida qoladi.

«O‘zsuvta’minot» mutasaddilari barcha iste’molchilarni kelgusida kommunal xizmatlardan foydalanishda noqulaylik va uzilishlarga duch kelmaslik uchun mavjud qarzdorliklarni o‘z vaqtida bartaraf etib borishga chaqirmoqda.

O‘zsuvta’minotkommunal to‘lovlarIjtimoiy himoya yagona reyestridebitor qarzdorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noyabr oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik yordam ajratiladiNoyabr oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik yordam ajratiladiKecha 10:41Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?26 iyul 21:19Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!28 sentabr 08:001 noyabrdan O‘zbekistonda qanday yangi qoidalar amal qiladi?1 noyabrdan O‘zbekistonda qanday yangi qoidalar amal qiladi?29 oktabr 12:481 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31Bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish kuchaytiriladi: yangi qonun nimani o‘zgartiradi?Bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish kuchaytiriladi: yangi qonun nimani o‘zgartiradi?1 oktabr 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli