Toshkentda mushukka shafqatsiz munosabatda bo‘lgan erkakning shaxsi aniqlandi

·65·Jamiyat
Toshkentda mushukka shafqatsiz munosabatda bo‘lgan erkakning shaxsi aniqlandi

Toshkent shahrida ko‘p qavatli uy yo‘lagida mushukka shafqatsiz munosabatda bo‘lgan erkakning shaxsi aniqlandi. 29 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kuzatuv kameralari yozuvlari jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi.

Videoda erkak mushukni bir necha bor ushlab, yerga bosgani va uning oldingi chap panjasini qayirgani aks etgan. Veterinariya klinikasi ma’lumotlariga ko‘ra, hayvonning chap bilak suyagida yoriq aniqlangan. Mushuk jarohatlangan oyog‘iga to‘liq tayana olmayotgani aytilgan.

Toshkent shahar IIBB matbuot xizmati ma’lum qilishicha, erkakning shaxsi aniqlangan va hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Uning harakatlariga huquqiy baho beriladi.

Erkakning tushuntirishicha, u Instagram ijtimoiy tarmog‘i uchun video suratga olmoqchi bo‘lgan. Biroq mushuk qarshilik ko‘rsatgani uning shunday harakatlariga sabab bo‘lganini bildirgan.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari erkakni qonun doirasida javobgarlikka tortish, shuningdek, jabrlangan hayvonni davolash xarajatlarini uning zimmasiga yuklashni talab qilmoqda.

Toshkent IIBBhayvonlarga shafqatsiz munosabatmushukka zulm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...Yosh kelinning erining do‘stiga bergan va’dasi va so‘nggi sharti hammani hayratga soldi...28 oktabr 17:47Sirdaryoda kundoshini va uning qizini o‘ldirgan ayolga hukm chiqarildiSirdaryoda kundoshini va uning qizini o‘ldirgan ayolga hukm chiqarildi26 oktabr 13:33«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:08Toshkentda ayol mushukni shavqatsizlarcha zina tutqichiga urgani aks etgan video bahslarga sabab bo‘lmoqda (video)Toshkentda ayol mushukni shavqatsizlarcha zina tutqichiga urgani aks etgan video bahslarga sabab bo‘lmoqda (video)4 avgust 07:10Nega erkakni boshqalar bilan solishtirish munosabatlarni barbod qiladi?Nega erkakni boshqalar bilan solishtirish munosabatlarni barbod qiladi?8 oktabr 16:04"O‘zbek Messisi" paydo bo‘ldi: do‘ppi kiygan erkak ijtimoiy tarmoqni hayratda qoldirdi (video)"O‘zbek Messisi" paydo bo‘ldi: do‘ppi kiygan erkak ijtimoiy tarmoqni hayratda qoldirdi (video)22 sentabr 18:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi