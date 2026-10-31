AQSH Ukrainaga 2,1 milliard dollarlik Patriot raketalarini sotishni ma’qulladi

·82·Dunyo
AQSH Ukrainaga 2,1 milliard dollarlik Patriot raketalarini sotishni ma’qulladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Davlat departamenti Ukrainaga 2,1 milliard dollar qiymatidagi 500 ta zamonaviy PAC-3 MSE raketalarini sotish bo'yicha kelishuvni ma'qulladi.
  • Mazkur qurol-yarog' xaridi AQSH budjeti hisobidan emas, balki Kanada, Germaniya, Norvegiya tomonidan ajratilgan mablag'lar hamda Yevropa Ittifoqi krediti evaziga moliyalashtiriladi.

AQSH Davlat departamenti Ukrainaga «Patriot» zenit-raketa majmualari uchun eng zamonaviy PAC-3 MSE raketalarini ehtimoliy sotish bo‘yicha yirik kelishuvni rasman ma’qulladi. Mazkur shartnomaning umumiy taxminiy qiymati 2,1 milliard dollarni tashkil etadi.

Kelishuvning eng muhim jihatlaridan biri shundaki, qurol-yarog‘ sotuvi AQSH davlat budjeti hisobidan emas, balki xalqaro sheriklar tomonidan ajratilgan grant va kredit mablag‘lari evaziga to‘liq qoplanadi.

Kelishuv paketi va moliyalashtirish manbalari

Davlat departamenti tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, savdo chet el harbiy ta’minoti (FMS) dasturi doirasida amalga oshiriladi:

  • Buyurtma tarkibi: Ukraina tomoni taxminan 500 ta PATRIOT PAC-3 raketasi, ular uchun ehtiyot qismlar va tegishli dasturiy ta’minot paketini xarid qilish bo‘yicha rasmiy so‘rov yuborgan;

  • Eng so‘nggi modifikatsiya: CNN nashrining qayd etishicha, gap hozirda qurollanishda mavjud bo‘lgan eng kuchli va zamonaviy PAC-3 MSE raketa modifikatsiyasi haqida bormoqda;

  • To‘lov manbalari: Kelishuv qiymati (2,1 mlrd dollar) Kanada, Germaniya va Norvegiya tomonidan JUMPSTART dasturi doirasida taqdim etilgan mablag‘lar hamda Yevropa Ittifoqi krediti hisobidan ta’minlanadigan Ukraina milliy mablag‘lari evaziga to‘lanadi. AQSH budjetidan bunga hech qanday mablag‘ sarflanmaydi.

Mahalliy ishlab chiqarish va litsenziya masalasi nima bo‘ldi?

Raketalarni Ukrainaning o‘z hududida ishlab chiqarish bo‘yicha avval ilgari surilgan rejalar to‘xtatilgan:

  • Trampning tashabbusi: 2026 yilning yozida AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainaga Patriot raketalarini o‘z hududida ishlab chiqarish bo‘yicha maxsus litsenziya berish imkoniyatini kun tartibiga olib chiqqan edi;

  • Rubio va Oq uy pozitsiyasi: Biroq sentyabr oyi boshida AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bunday litsenziya berish murakkab texnologik jarayon ekanini hamda yaqin kelajakda Ukrainaning xavfsizlik muammolarini tezkor hal qilolmasligini ta’kidladi. Shundan so‘ng ishlab chiqarishni ko‘chirish muhokamasi yopilgan;

  • Yetkazib berish muddati: Hozircha Davlat departamenti ushbu 500 ta raketaning aniq qachon va qaysi bosqichlarda topshirilishi muddatlarini ochiqlamagan.

Ushbu yirik kelishuv Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimining barqarorligini ta’minlash va strategik infratuzilmalarni himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

Patriot PAC-3 MSEUkrainaAQSH Davlat departamentiMarko Rubio
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston talabi bajarildi: Eron elchixonasi Samarqand haqidagi bahsli bayonotini o‘chirdiO‘zbekiston talabi bajarildi: Eron elchixonasi Samarqand haqidagi bahsli bayonotini o‘chirdi26 oktabr 11:23"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlarga"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlarga20 oktabr 19:01“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida20 oktabr 18:22Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)20 oktabr 17:01AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladiAQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladi20 oktabr 13:03Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiMarko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldi20 oktabr 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda