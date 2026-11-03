“Xavfsiz talaba” mojarosi: Ilovani o‘rnatmaganlarni darsga kiritmagan dekan ishdan olindi

·47·Jamiyat
“Xavfsiz talaba” mojarosi: Ilovani o‘rnatmaganlarni darsga kiritmagan dekan ishdan olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetining Tarjimonlik fakulteti dekani Ulug‘bek Yo‘ldoshev talabalarni «Xavfsiz talaba» ilovasini yuklab olishga majburlagani va buni bajarmaganlarni darsga kiritmagani uchun ishdan bo‘shatildi.
  • Universitet rahbariyati ushbu holatni talabalarning ta’lim olish huquqini asossiz cheklash va xizmat vakolatlarini suiiste’mol qilish deb baholadi.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetida (O‘zDJTU) talabalar uchun yangi joriy etilgan «Xavfsiz talaba» mobil ilovasi atrofida chiqqan jiddiy e’tirozlar ortidan rahbariyat darajasida keskin chora ko‘rildi.

Universitetning Tarjimonlik fakulteti dekani Ulug‘bek Yo‘ldoshev ilovani telefoniga yuklab olmagan talabalarning ta’lim olish huquqini asossiz cheklagani va ularni darsga kiritmagani sababli egallab turgan vazifasidan ozod qilindi.

Mojaro tafsilotlari: Ta’lim o‘rniga majburiy yuklab olish talabi

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa Tarjimonlik fakulteti binosida yuz bergan:

  • Darsdan chetlatish holati: Talabalardan telefoniga yangi platformani o‘rnatish majburiy tartibda talab qilingan. Mazkur ilovani o‘rnatmagan yoki texnik sabablarga ko‘ra yuklab ololmagan talabalar auditoriyalarga qo‘yilmagan;

  • Jamoatchilik va talabalar noroziligi: Ixtiyoriy va qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan raqamli dasturning majburiy shaklga aylantirilishi hamda ta’lim jarayoniga to‘siq bo‘lishi ijtimoiy tarmoqlar va talabalar o‘rtasida keskin norozilik to‘lqinini keltirib chiqardi;

  • Rahbariyatning tezkor munosabati: Holat jiddiy o‘rganilib, talabalarning qonuniy huquqlarini buzish, ortiqcha cheklovlar o‘rnatish va ta’lim muhitida sun’iy to‘siqlar yaratishga yo‘l qo‘yilmasligi bildirildi.

Qat’iy qaror: Dekan o‘z lavozimidan chetlatildi

Tekshiruvlar natijasida universitet ma’muriyati tomonidan quyidagi choralar belgilandi:

  • Lavozimdan ozod etish: Vaziyatga bevosita mas’ul bo‘lgan Tarjimonlik fakulteti dekani Ulug‘bek Yo‘ldoshev o‘z xizmat vakolatlarini suiiste’mol qilgani sabab ishdan olindi;

  • Boshqa fakultetlarga ogohlantirish: Oliy ta’lim muassasasida raqamli xizmatlarni joriy etish talabalarning dars jarayoniga daxl qilmasligi, har qanday ilova va platformalar faqat ixtiyoriy va qulaylik prinsipi asosida ishlashi lozimligi qat’iy ta’kidlandi.

Mazkur voqea oliy ta’lim tizimida yangi raqamli texnologiyalarni joriy etishda majburiy ma’muriy bosimlarga yo‘l qo‘yilmasligi lozimligi bo‘yicha muhim signalga aylandi.

O‘zDJTUXavfsiz talabaUlug‘bek Yo‘ldoshevOliy ta’lim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OTMlarda “Xavfsiz talaba” ilovasini o‘rnatish talab qilinmoqda: vazirlik holatni o‘rganmoqdaOTMlarda “Xavfsiz talaba” ilovasini o‘rnatish talab qilinmoqda: vazirlik holatni o‘rganmoqdaBugun 19:50Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaOliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqda10 iyul 11:05“Quchog‘ingda joy bo‘lsa…”: Toshkentda talaba yigit jazolandi“Quchog‘ingda joy bo‘lsa…”: Toshkentda talaba yigit jazolandi20 may 19:11Farg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandiFarg‘onada tergovchi 100 ming dollar pora olayotganda ushlandiBugun 20:55Topib olingan bank kartasidan qariyb 1 million so‘m sarflagan ayol qidirilmoqdaTopib olingan bank kartasidan qariyb 1 million so‘m sarflagan ayol qidirilmoqdaBugun 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi