“Xavfsiz talaba” mojarosi: Ilovani o‘rnatmaganlarni darsga kiritmagan dekan ishdan olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetining Tarjimonlik fakulteti dekani Ulug‘bek Yo‘ldoshev talabalarni «Xavfsiz talaba» ilovasini yuklab olishga majburlagani va buni bajarmaganlarni darsga kiritmagani uchun ishdan bo‘shatildi.
- Universitet rahbariyati ushbu holatni talabalarning ta’lim olish huquqini asossiz cheklash va xizmat vakolatlarini suiiste’mol qilish deb baholadi.
O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetida (O‘zDJTU) talabalar uchun yangi joriy etilgan «Xavfsiz talaba» mobil ilovasi atrofida chiqqan jiddiy e’tirozlar ortidan rahbariyat darajasida keskin chora ko‘rildi.
Universitetning Tarjimonlik fakulteti dekani Ulug‘bek Yo‘ldoshev ilovani telefoniga yuklab olmagan talabalarning ta’lim olish huquqini asossiz cheklagani va ularni darsga kiritmagani sababli egallab turgan vazifasidan ozod qilindi.
Mojaro tafsilotlari: Ta’lim o‘rniga majburiy yuklab olish talabi
Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa Tarjimonlik fakulteti binosida yuz bergan:
Darsdan chetlatish holati: Talabalardan telefoniga yangi platformani o‘rnatish majburiy tartibda talab qilingan. Mazkur ilovani o‘rnatmagan yoki texnik sabablarga ko‘ra yuklab ololmagan talabalar auditoriyalarga qo‘yilmagan;
Jamoatchilik va talabalar noroziligi: Ixtiyoriy va qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan raqamli dasturning majburiy shaklga aylantirilishi hamda ta’lim jarayoniga to‘siq bo‘lishi ijtimoiy tarmoqlar va talabalar o‘rtasida keskin norozilik to‘lqinini keltirib chiqardi;
Rahbariyatning tezkor munosabati: Holat jiddiy o‘rganilib, talabalarning qonuniy huquqlarini buzish, ortiqcha cheklovlar o‘rnatish va ta’lim muhitida sun’iy to‘siqlar yaratishga yo‘l qo‘yilmasligi bildirildi.
Qat’iy qaror: Dekan o‘z lavozimidan chetlatildi
Tekshiruvlar natijasida universitet ma’muriyati tomonidan quyidagi choralar belgilandi:
Lavozimdan ozod etish: Vaziyatga bevosita mas’ul bo‘lgan Tarjimonlik fakulteti dekani Ulug‘bek Yo‘ldoshev o‘z xizmat vakolatlarini suiiste’mol qilgani sabab ishdan olindi;
Boshqa fakultetlarga ogohlantirish: Oliy ta’lim muassasasida raqamli xizmatlarni joriy etish talabalarning dars jarayoniga daxl qilmasligi, har qanday ilova va platformalar faqat ixtiyoriy va qulaylik prinsipi asosida ishlashi lozimligi qat’iy ta’kidlandi.
Mazkur voqea oliy ta’lim tizimida yangi raqamli texnologiyalarni joriy etishda majburiy ma’muriy bosimlarga yo‘l qo‘yilmasligi lozimligi bo‘yicha muhim signalga aylandi.
Izohlar 0
…