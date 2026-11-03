«Neft kompleksiga hujum: “Atirau — Samara” yo‘nalishi bo‘yicha nasoslar qayta ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston Rossiya hududidagi infratuzilmaga dronlar hujumi sababli vaqtincha to‘xtatilgan «Atirau — Samara» magistral neft quvuri orqali xomashyo haydashni to‘liq qayta tikladi.
- 2026 yil 3 noyabr holatiga ko‘ra, tarmoqlar texnik ko‘rikdan o‘tkazilib, xavfsizlik kafolatlanganidan so‘ng neft oqimi rasman yo‘lga qo‘yildi.
- 2 noyabrga o‘tar kechasi Samara dispetcherlik markaziga qilingan hujum oqibatida hech kim tan jarohati olmagan va qurbonlar qayd etilmagan.
Qozog‘iston Rossiya hududidagi neft transportirovkasi infratuzilmasiga uyushtirilgan dronlar hujumi ortidan vaqtincha to‘xtatilgan strategik «Atirau — Samara» magistral neft quvuri orqali xomashyo haydashni to‘liq qayta yo‘lga qo‘ydi.
Qozog‘iston Energetika vazirligining rasman ma’lum qilishicha, 2026 yil 3 noyabr holatiga ko‘ra, tegishli tarmoqlar texnik ko‘rikdan o‘tkazilib, xavfsizlik kafolatlanganidan so‘ng ushbu yo‘nalish bo‘yicha neft oqimi rasman tiklandi.
Hujum xronologiyasi va favqulodda to‘xtatish
Neft yetkazib berishning vaqtincha to‘xtatilishi Rossiya hududidagi muhim dispetcherlik markaziga qilingan hujum bilan bog‘liq:
Nishonga olingan tugun: 2 noyabrga o‘tar kechasi Samara ishlab chiqarish-dispetcherlik tomirida joylashgan obyektlarga uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar (dronlar) hujum qilgan;
Qabulning to‘xtatilishi: Xavfsizlik choralari yuzasidan shu kuni Ostona vaqti bilan ertalab soat 06:09 da Qozog‘istondan neft qabul qilish favqulodda tartibda to‘xtatilgan edi;
Talafotlar yo‘q: Rasmiy idoralarning ta’kidlashicha, yuz bergan hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagan va qurbonlar qayd etilmagan.
«Atirau — Samara» quvurining Qozog‘iston iqtisodiyotidagi strategik o‘rni
Mazkur yo‘nalish mamlakatning uglevodorod eksportida Kaspiy Quvur Konsorsiumidan (KTK) keyingi ikkinchi eng yirik va muhim arteriya hisoblanadi:
Yillik hajm va eksport: O‘tgan 2025 yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu quvur orqali 9,2 million tonna qozoq nefti tashqi bozorlarga yetkazib berilgan;
O‘tkazish quvvati: Neft quvuri yiliga 17,5 million tonnagacha xomashyo o‘tkazish imkoniyatiga ega.
Tarmoq faoliyatining tezkorlik bilan qayta tiklanishi Qozog‘iston neft qazib olish korxonalarida texnologik to‘xtab qolishlar va eksport shartnomalari bo‘yicha yo‘qotishlarning oldini oldi.
Izohlar 0
…