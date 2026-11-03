«Neft kompleksiga hujum: “Atirau — Samara” yo‘nalishi bo‘yicha nasoslar qayta ishga tushirildi

·66·Dunyo
«Neft kompleksiga hujum: “Atirau — Samara” yo‘nalishi bo‘yicha nasoslar qayta ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston Rossiya hududidagi infratuzilmaga dronlar hujumi sababli vaqtincha to‘xtatilgan «Atirau — Samara» magistral neft quvuri orqali xomashyo haydashni to‘liq qayta tikladi.
  • 2026 yil 3 noyabr holatiga ko‘ra, tarmoqlar texnik ko‘rikdan o‘tkazilib, xavfsizlik kafolatlanganidan so‘ng neft oqimi rasman yo‘lga qo‘yildi.
  • 2 noyabrga o‘tar kechasi Samara dispetcherlik markaziga qilingan hujum oqibatida hech kim tan jarohati olmagan va qurbonlar qayd etilmagan.

Qozog‘iston Rossiya hududidagi neft transportirovkasi infratuzilmasiga uyushtirilgan dronlar hujumi ortidan vaqtincha to‘xtatilgan strategik «Atirau — Samara» magistral neft quvuri orqali xomashyo haydashni to‘liq qayta yo‘lga qo‘ydi.

Qozog‘iston Energetika vazirligining rasman ma’lum qilishicha, 2026 yil 3 noyabr holatiga ko‘ra, tegishli tarmoqlar texnik ko‘rikdan o‘tkazilib, xavfsizlik kafolatlanganidan so‘ng ushbu yo‘nalish bo‘yicha neft oqimi rasman tiklandi.

Hujum xronologiyasi va favqulodda to‘xtatish

Neft yetkazib berishning vaqtincha to‘xtatilishi Rossiya hududidagi muhim dispetcherlik markaziga qilingan hujum bilan bog‘liq:

  • Nishonga olingan tugun: 2 noyabrga o‘tar kechasi Samara ishlab chiqarish-dispetcherlik tomirida joylashgan obyektlarga uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar (dronlar) hujum qilgan;

  • Qabulning to‘xtatilishi: Xavfsizlik choralari yuzasidan shu kuni Ostona vaqti bilan ertalab soat 06:09 da Qozog‘istondan neft qabul qilish favqulodda tartibda to‘xtatilgan edi;

  • Talafotlar yo‘q: Rasmiy idoralarning ta’kidlashicha, yuz bergan hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagan va qurbonlar qayd etilmagan.

«Atirau — Samara» quvurining Qozog‘iston iqtisodiyotidagi strategik o‘rni

Mazkur yo‘nalish mamlakatning uglevodorod eksportida Kaspiy Quvur Konsorsiumidan (KTK) keyingi ikkinchi eng yirik va muhim arteriya hisoblanadi:

  • Yillik hajm va eksport: O‘tgan 2025 yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu quvur orqali 9,2 million tonna qozoq nefti tashqi bozorlarga yetkazib berilgan;

  • O‘tkazish quvvati: Neft quvuri yiliga 17,5 million tonnagacha xomashyo o‘tkazish imkoniyatiga ega.

Tarmoq faoliyatining tezkorlik bilan qayta tiklanishi Qozog‘iston neft qazib olish korxonalarida texnologik to‘xtab qolishlar va eksport shartnomalari bo‘yicha yo‘qotishlarning oldini oldi.

Atirau — SamaraQozog‘iston Energetika vazirligiKaspiy Quvur Konsorsiumineft eksporti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdiSaudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi29 sentabr 09:31Saudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdiSaudiya Ho‘rmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi strategik quvurni tikladi: neft narxi arzonlashdi23 sentabr 08:53Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiMeksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi12 sentabr 17:10Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi«Zapaslar dahshatli darajada kam»: Saudi Aramco rahbari neft inqirozidan ogohlantirdi6 oktabr 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi