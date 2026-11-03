Hans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik «PSJ» va «Real»dan uchralgan mag‘lubiyatlarga qaramay, jamoaning La Liga va UYEFA Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish bo‘yicha asosiy maqsadlari o‘zgarmaganini bildirdi.
- Germaniyalik mutaxassis jamoasi Yevropaning grand klublari bilan bir saviyada ekanini ta’kidlab, futbolchilarni psixologik bosimdan chiqarishga harakat qilmoqda.
Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Hans-Diter Flik jamoasining so‘nggi paytlardagi yirik raqiblar — «PSJ» va Madridning «Real» klublaridan uchragan mag‘lubiyatlari haqida to‘xtalib, jamoaning ruhiyati va asosiy maqsadlari o‘zgarmaganini qat’iy ta’kidladi.
Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida germaniyalik tajribali mutaxassis tanqidlarga qaramay, jamoa Yevropaning grand klublari bilan tengma-teng kurasha oladigan darajada ekanini bildirdi.
«Biz Yevropa grandlari bilan bir saviyadamiz»: Flikning iqrori
Hans-Diter Flik ortda qolgan murakkab uchrashuvlar tahlili haqida gapirar ekan, natijalar boshqacha bo‘lishi mumkinligini, ammo o‘yindagi potensial yuqori ekanini qayd etdi:
Raqiblar bilan teng kuch: «Biz bu bahslarda butunlay boshqacha natijalarga erishishimiz mumkin edi. Shunga qaramay, jamoamiz «PSJ» va «Real» bilan bir xil saviyada o‘ynamoqda, deb hisoblayman», — deya ta’kidladi germaniyalik murabbiy;
O‘tmishga bog‘lanib qolmaslik: Murabbiy mag‘lubiyatlar ortda qolganini va bor e’tiborni oldinda turgan og‘ir taqvimga qaratish shartligini bildirdi: «Ortga qarashning hojati yo‘q. Hozir bor diqqatimizni “Aston Villa” bilan bahsga qaratganmiz, undan keyin esa “Atletiko”ga qarshi o‘ynaymiz».
«Hech narsa o‘zgargani yo‘q»: Maqsad — La Liga va YECHL kubogi
Kataloniyaliklar ketma-ket boy berilgan ikki muhim o‘yindan so‘ng ham o‘z ambitsiyalaridan qaytmasligini ma’lum qildi:
Katta sovrinlar uchun kurash: «Maqsadimiz o‘zgarmas — biz Ispaniya chempionati (La Liga) va UYEFA Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonishni istaymiz. Ketma-ket ikki mag‘lubiyatdan keyin ham bizning rejalarimizda hech narsa o‘zgargani yo‘q», — deya bayonot berdi Flik;
Bosim ostidagi jamoa: Jamoa rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchilarni psixologik bosimdan olib chiqish va navbatdagi bellashuvlarda g‘alabali seriyani boshlashga ishonch bildirmoqda.
Oldinda «Aston Villa» sinovi: Bahs qachon boshlanadi?
«Barselona» uchun o‘z xatolarini yuvish va muxlislarni xursand qilish uchun qulay fursat bugun tundayoq keladi:
YECHL umumiy bosqichining 4-turi: «Barselona» o‘z maydonida joriy mavsumda mag‘lubiyatsiz odimlayotgan Angliyaning «Aston Villa» klubini qabul qiladi;
O‘yin vaqti: Mazkur markaziy bahs Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.
Flik shogirdlari o‘z maydonida Unai Emeri boshchiligidagi ingliz klubiga qarshi chiqib, nafaqat 3 ochkoni qo‘lga kiritish, balki o‘z ambitsiyalari haqiqat ekanini isbotlashga harakat qiladi.
Izohlar 0
…