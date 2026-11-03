Hans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladi

·66·Sport
Hans-Diter Flik ketma-ket mag‘lubiyatlardan keyin «Barselona»ning bosh maqsadini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik «PSJ» va «Real»dan uchralgan mag‘lubiyatlarga qaramay, jamoaning La Liga va UYEFA Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish bo‘yicha asosiy maqsadlari o‘zgarmaganini bildirdi.
  • Germaniyalik mutaxassis jamoasi Yevropaning grand klublari bilan bir saviyada ekanini ta’kidlab, futbolchilarni psixologik bosimdan chiqarishga harakat qilmoqda.

Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Hans-Diter Flik jamoasining so‘nggi paytlardagi yirik raqiblar — «PSJ» va Madridning «Real» klublaridan uchragan mag‘lubiyatlari haqida to‘xtalib, jamoaning ruhiyati va asosiy maqsadlari o‘zgarmaganini qat’iy ta’kidladi.

Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida germaniyalik tajribali mutaxassis tanqidlarga qaramay, jamoa Yevropaning grand klublari bilan tengma-teng kurasha oladigan darajada ekanini bildirdi.

«Biz Yevropa grandlari bilan bir saviyadamiz»: Flikning iqrori

Hans-Diter Flik ortda qolgan murakkab uchrashuvlar tahlili haqida gapirar ekan, natijalar boshqacha bo‘lishi mumkinligini, ammo o‘yindagi potensial yuqori ekanini qayd etdi:

  • Raqiblar bilan teng kuch: «Biz bu bahslarda butunlay boshqacha natijalarga erishishimiz mumkin edi. Shunga qaramay, jamoamiz «PSJ» va «Real» bilan bir xil saviyada o‘ynamoqda, deb hisoblayman», — deya ta’kidladi germaniyalik murabbiy;

  • O‘tmishga bog‘lanib qolmaslik: Murabbiy mag‘lubiyatlar ortda qolganini va bor e’tiborni oldinda turgan og‘ir taqvimga qaratish shartligini bildirdi: «Ortga qarashning hojati yo‘q. Hozir bor diqqatimizni “Aston Villa” bilan bahsga qaratganmiz, undan keyin esa “Atletiko”ga qarshi o‘ynaymiz».

«Hech narsa o‘zgargani yo‘q»: Maqsad — La Liga va YECHL kubogi

Kataloniyaliklar ketma-ket boy berilgan ikki muhim o‘yindan so‘ng ham o‘z ambitsiyalaridan qaytmasligini ma’lum qildi:

  • Katta sovrinlar uchun kurash: «Maqsadimiz o‘zgarmas — biz Ispaniya chempionati (La Liga) va UYEFA Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonishni istaymiz. Ketma-ket ikki mag‘lubiyatdan keyin ham bizning rejalarimizda hech narsa o‘zgargani yo‘q», — deya bayonot berdi Flik;

  • Bosim ostidagi jamoa: Jamoa rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchilarni psixologik bosimdan olib chiqish va navbatdagi bellashuvlarda g‘alabali seriyani boshlashga ishonch bildirmoqda.

Oldinda «Aston Villa» sinovi: Bahs qachon boshlanadi?

«Barselona» uchun o‘z xatolarini yuvish va muxlislarni xursand qilish uchun qulay fursat bugun tundayoq keladi:

  • YECHL umumiy bosqichining 4-turi: «Barselona» o‘z maydonida joriy mavsumda mag‘lubiyatsiz odimlayotgan Angliyaning «Aston Villa» klubini qabul qiladi;

  • O‘yin vaqti: Mazkur markaziy bahs Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.

Flik shogirdlari o‘z maydonida Unai Emeri boshchiligidagi ingliz klubiga qarshi chiqib, nafaqat 3 ochkoni qo‘lga kiritish, balki o‘z ambitsiyalari haqiqat ekanini isbotlashga harakat qiladi.

BarselonaHans-Diter FlikLa LigaUYEFA Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:06Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi13 sentabr 21:55Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Bugun 16:28“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi27 oktabr 08:04Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?14 oktabr 14:01Flik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldiFlik kimni xohlayapti? “Barselona”ning yanvardagi asosiy transfer maqsadlari fosh bo‘ldi31 oktabr 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi