Topib olingan bank kartasidan qariyb 1 million so‘m sarflagan ayol qidirilmoqda

·50·Jamiyat
Topib olingan bank kartasidan qariyb 1 million so‘m sarflagan ayol qidirilmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda begona bank kartasini topib olib, undan xaridlar uchun foydalangan ayol aks etgan video tarqaldi. Videoda u dastlab karta PIN-kodini aniqlashga urinadi. Bir necha bor muvaffaqiyatsiz urinishdan so‘ng esa parol kiritmasdan, ketma-ket bir nechta to‘lovni amalga oshirgani ko‘rinadi.

Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, ayol karta egasining hisobidan jami qariyb 1 million so‘m sarflagan. Hozircha uning shaxsi aniqlangani yoki sarflangan mablag‘ egasiga qaytarilgani haqida ma’lumot yo‘q.

PIN-kodsiz to‘lovlarni qanday amalga oshirish mumkin?

O‘zbekistonda ayrim bank kartalari orqali kontaktsiz usulda PIN-kod kiritmasdan to‘lov qilish imkoniyati mavjud. Bunday operatsiyalar uchun belgilangan limitlar bank, to‘lov tizimi va terminal shartlariga qarab farqlanadi. Ayrim holatlarda bitta limit doirasida bir nechta alohida tranzaksiyani amalga oshirish mumkin.

Mutaxassislar bank kartasini yo‘qotgan fuqarolarga zudlik bilan mobil ilova yoki bankning aloqa markazi orqali uni bloklashni tavsiya qiladi. Begona kartani topib olganlar esa undan foydalanmasdan, bankka yoki egasiga qaytarishi lozim.

bank kartasikontaktsiz to‘lovfiribgarlikO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladi6 iyul 21:30Facebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonotiFacebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonoti29 sentabr 22:52Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi21 sentabr 12:37P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldi13 iyul 13:48Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildi15 iyul 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi