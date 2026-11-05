0:2 dan 3:2 ga superkambek: Ro‘ziqul Berdiyev taktikasi “Nasaf”ga sensatsion qaytish taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasi 2 doirasida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Quvayt SK» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvning dastlabki 15 daqiqasida 0:2 hisobida ortda qolgan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari ikkinchi bo‘limda amalga oshirilgan taktik o‘zgarishlar evaziga vaziyatni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lishdi.
- Mazkur g‘alaba qarshiliklarning guruhdan pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini sezilarli darajada mustahkamladi.
Osiyo Chempionlar ligasi 2 bahslarida Qarshining «Nasaf» klubi safarda haqiqiy futbol spektaklini namoyish etdi. «Quvayt SK» mehmoni bo‘lgan «ajdarlar» uchrashuvning birinchi bo‘limida 0:2 hisobida ortda qolayotgan vaziyatdan chiqib ketib, yakunda 3:2 hisobida tarixiy kambekni amalga oshirishdi.
Mazkur muhim va shiddatli g‘alaba Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlariga guruhdan keyingi bosqichga (pley-offga) chiqish imkoniyatini mukammal darajada saqlab qolish va mustahkamlashga yordam berdi.
Ikki xil taym: Xatolardan so‘ng sodir bo‘lgan tub burilish
Uchrashuv qarshiliklar uchun nihoyatda murakkab va xavfli boshlandi:
Birinchi bo‘limdagi sustkashlik: «Nasaf» bahs boshini passiv o‘tkazdi va diqqatning yo‘qolishi oqibatida dastlabki 15 daqiqalik oraliqda o‘z darvozasidan ikkita to‘p o‘tkazib yubordi (2:0);
Berdiyevdan taktik inqilob: Tanaffusdan so‘ng murabbiylar shtabi o‘yin uslubini keskin o‘zgartirib, yangi futbolchilarni jangga tashladi. Tezlik va hujumkorlikni oshirgan «ajdarlar» raqib mudofaasini parchalab tashladi;
3 ta javob goli va zafar: «Nasaf» ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘liga olib, nafaqat muvozanatni tikladi, balki g‘alaba to‘pini kiritib, tablodagi 2:0 hisobini 2:3 ko‘rinishiga keltirdi.
«Taktik o‘zgartirishlarimiz qo‘l keldi»: Ro‘ziqul Berdiyevning matbuot anjumanidagi fikrlari
Dramatik va unutilmas bahs yakuniga yetgach, «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning og‘riqli va qahramonona pallalarini ochiqladi:
G‘alaba nashidasi: «Assalomu alaykum. Biz chiroyli g‘alabaga erishdik. Bundan juda ham xursandmiz. Barchaga tabrik va dalda uchun katta rahmat», — dedi ustoz;
O‘tkazib yuborilgan gollar sababi: «O‘yinning 15 daqiqalarini e’tiborsiz o‘ynaganimiz uchun darvozamizdan ikkita to‘p o‘tkazib yubordik. Raqib bundan unumli foydalandi»;
Kambek siri: «Shunga qaramasdan, vaziyatni to‘g‘ri baholadik. Kiritgan taktik o‘zgartirishlarimiz va o‘yinchilarni o‘zgartirishlarimiz to‘liq ish berdi, qo‘l keldi. Natijada jamoamiz uchun nihoyatda kerak bo‘lgan muhim g‘alabaga erishdik».
Quvaytdagi irodali g‘alaba «Nasaf»ning Osiyo maydonlaridagi kurashchanlik ruhini yanada yuqori pog‘onaga ko‘tardi.
Izohlar 0
…