0:2 dan 3:2 ga superkambek: Ro‘ziqul Berdiyev taktikasi “Nasaf”ga sensatsion qaytish taqdim etdi

·88·Sport
0:2 dan 3:2 ga superkambek: Ro‘ziqul Berdiyev taktikasi “Nasaf”ga sensatsion qaytish taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasi 2 doirasida Qarshining «Nasaf» klubi safarda «Quvayt SK» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvning dastlabki 15 daqiqasida 0:2 hisobida ortda qolgan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari ikkinchi bo‘limda amalga oshirilgan taktik o‘zgarishlar evaziga vaziyatni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lishdi.
  • Mazkur g‘alaba qarshiliklarning guruhdan pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini sezilarli darajada mustahkamladi.

Osiyo Chempionlar ligasi 2 bahslarida Qarshining «Nasaf» klubi safarda haqiqiy futbol spektaklini namoyish etdi. «Quvayt SK» mehmoni bo‘lgan «ajdarlar» uchrashuvning birinchi bo‘limida 0:2 hisobida ortda qolayotgan vaziyatdan chiqib ketib, yakunda 3:2 hisobida tarixiy kambekni amalga oshirishdi.

Mazkur muhim va shiddatli g‘alaba Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlariga guruhdan keyingi bosqichga (pley-offga) chiqish imkoniyatini mukammal darajada saqlab qolish va mustahkamlashga yordam berdi.

Ikki xil taym: Xatolardan so‘ng sodir bo‘lgan tub burilish

Uchrashuv qarshiliklar uchun nihoyatda murakkab va xavfli boshlandi:

  • Birinchi bo‘limdagi sustkashlik: «Nasaf» bahs boshini passiv o‘tkazdi va diqqatning yo‘qolishi oqibatida dastlabki 15 daqiqalik oraliqda o‘z darvozasidan ikkita to‘p o‘tkazib yubordi (2:0);

  • Berdiyevdan taktik inqilob: Tanaffusdan so‘ng murabbiylar shtabi o‘yin uslubini keskin o‘zgartirib, yangi futbolchilarni jangga tashladi. Tezlik va hujumkorlikni oshirgan «ajdarlar» raqib mudofaasini parchalab tashladi;

  • 3 ta javob goli va zafar: «Nasaf» ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘liga olib, nafaqat muvozanatni tikladi, balki g‘alaba to‘pini kiritib, tablodagi 2:0 hisobini 2:3 ko‘rinishiga keltirdi.

«Taktik o‘zgartirishlarimiz qo‘l keldi»: Ro‘ziqul Berdiyevning matbuot anjumanidagi fikrlari

Dramatik va unutilmas bahs yakuniga yetgach, «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvning og‘riqli va qahramonona pallalarini ochiqladi:

  • G‘alaba nashidasi: «Assalomu alaykum. Biz chiroyli g‘alabaga erishdik. Bundan juda ham xursandmiz. Barchaga tabrik va dalda uchun katta rahmat», — dedi ustoz;

  • O‘tkazib yuborilgan gollar sababi: «O‘yinning 15 daqiqalarini e’tiborsiz o‘ynaganimiz uchun darvozamizdan ikkita to‘p o‘tkazib yubordik. Raqib bundan unumli foydalandi»;

  • Kambek siri: «Shunga qaramasdan, vaziyatni to‘g‘ri baholadik. Kiritgan taktik o‘zgartirishlarimiz va o‘yinchilarni o‘zgartirishlarimiz to‘liq ish berdi, qo‘l keldi. Natijada jamoamiz uchun nihoyatda kerak bo‘lgan muhim g‘alabaga erishdik».

Quvaytdagi irodali g‘alaba «Nasaf»ning Osiyo maydonlaridagi kurashchanlik ruhini yanada yuqori pog‘onaga ko‘tardi.

NasafOsiyo Chempionlar ligasi 2Ro‘ziqul BerdiyevQuvayt SK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdiRo‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdi29 oktabr 14:10Qarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydiQarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydi28 oktabr 21:11Berdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerakBerdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerak27 oktabr 23:01Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)Dahshatli kambek: “Nasaf” 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, g‘alabaga erishdi (video)Bugun 00:15Ro‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardiRo‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardi1 noyabr 07:46Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildiRo‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildi13 oktabr 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi