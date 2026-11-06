Shofirkonda hamkorlikdagi tezkor reyd: Yer ostidan 2,8 kg “marixuana” topildi (video)

·40·Jamiyat
Shofirkonda hamkorlikdagi tezkor reyd: Yer ostidan 2,8 kg “marixuana” topildi (video)

Buxoro viloyatida xavfli giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga qarshi keng qamrovli tezkor tadbir amalga oshirildi. Shofirkon tumanida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan reyd natijasida xonadonlardan birida yashirib kelingan jami 2 kilogramm 875 gramm «marixuana» aniqlanib, musodara qilindi.

Ushbu muvaffaqiyatli amaliyot Davlat bojxona qo‘mitasi, Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Ichki ishlar organlari xodimlarining yaqin hamkorligida amalga oshirildi.

Poydevor tagidagi maxfiy tuzoq

Tezkor xodimlarning kuzatuviga tushgan gumonlanuvchi shaxsning yashash manzili xolislar ishtirokida sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirilganda, ashyoviy dalillar kutilmagan joydan topildi:

  • Maxsus yashirin joy: Giyohvandlik vositasi ko‘zdan pana qilish maqsadida uy poydevorining ostki qismiga, yer ostiga chuqur ko‘mib qo‘yilgan bo‘lgan;

  • Musodara va rasmiylashtirish: Tezkor guruh tomonidan poydevor ostidan qazib olingan 2,8 kilogrammdan ziyod o‘tkir hidli modda belgilangan tartibda protsessual ravishda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olib qo‘yildi.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tergov davom etmoqda

Qonunbuzarga nisbatan keskin huquqiy choralar ko‘rilmoqda:

  • Modda bo‘yicha ish: Mazkur aniqlangan holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Dastlabki tergov: Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan giyohvandlik moddasining kelib chiqish manbasi hamda uni tarqatishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa shaxslar doirasini aniqlash bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

Buxoro viloyatiShofirkon tumaniDXXgiyohvandlik moddalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yashnobodda 31 o‘ram giyohvandlik moddasi bilan gumonlanuvchi ushlandiYashnobodda 31 o‘ram giyohvandlik moddasi bilan gumonlanuvchi ushlandi24 iyun 09:40Qibrayda 7 kg marixuana va qurol saqlab kelgan shaxs qo‘lga olindi (video)Qibrayda 7 kg marixuana va qurol saqlab kelgan shaxs qo‘lga olindi (video)20 oktabr 08:37Manas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandiManas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandi2 oktabr 14:38Shofirkonda xotiniga tarsaki urgan erkak 5 sutkaga qamaldiShofirkonda xotiniga tarsaki urgan erkak 5 sutkaga qamaldi20 may 10:21Qibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandiQibrayda soxta prokuratura guvohnomasi bilan yigit ushlandi21 iyul 01:02132 ta qurilish kompaniyasi shartnomalarida xaridorlarni tuzoqqa tushiruvchi shartlar fosh bo‘ldi132 ta qurilish kompaniyasi shartnomalarida xaridorlarni tuzoqqa tushiruvchi shartlar fosh bo‘ldiBugun 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?