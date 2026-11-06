Shofirkonda hamkorlikdagi tezkor reyd: Yer ostidan 2,8 kg “marixuana” topildi (video)
Buxoro viloyatida xavfli giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga qarshi keng qamrovli tezkor tadbir amalga oshirildi. Shofirkon tumanida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan reyd natijasida xonadonlardan birida yashirib kelingan jami 2 kilogramm 875 gramm «marixuana» aniqlanib, musodara qilindi.
Ushbu muvaffaqiyatli amaliyot Davlat bojxona qo‘mitasi, Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Ichki ishlar organlari xodimlarining yaqin hamkorligida amalga oshirildi.
Poydevor tagidagi maxfiy tuzoq
Tezkor xodimlarning kuzatuviga tushgan gumonlanuvchi shaxsning yashash manzili xolislar ishtirokida sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirilganda, ashyoviy dalillar kutilmagan joydan topildi:
Maxsus yashirin joy: Giyohvandlik vositasi ko‘zdan pana qilish maqsadida uy poydevorining ostki qismiga, yer ostiga chuqur ko‘mib qo‘yilgan bo‘lgan;
Musodara va rasmiylashtirish: Tezkor guruh tomonidan poydevor ostidan qazib olingan 2,8 kilogrammdan ziyod o‘tkir hidli modda belgilangan tartibda protsessual ravishda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olib qo‘yildi.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Tergov davom etmoqda
Qonunbuzarga nisbatan keskin huquqiy choralar ko‘rilmoqda:
Modda bo‘yicha ish: Mazkur aniqlangan holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Dastlabki tergov: Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan giyohvandlik moddasining kelib chiqish manbasi hamda uni tarqatishga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa shaxslar doirasini aniqlash bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…