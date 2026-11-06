Tungi bedorlikning achchiq badali: Kech uxlash soch to‘kilishini qanday tezlashtiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Surunkali kech uxlash va tungi bedorlik soch follikulalarini zaiflashtirib, alopetsiya jarayonini tezlashtiruvchi asosiy omillardan biridir.
- Tungi uyqusizlik melatonin gormoni tanqisligiga, kortizol miqdorining oshishiga hamda soch ildizlarining oziqlanishi buzilishiga olib keladi.
- Soch to‘kilishini to‘xtatish uchun har kuni soat 23:00 dan kechikmay uxlash tartibini yo‘lga qo‘yish tavsiya etiladi.
Surunkali kech uxlash va tungi bedorlik nafaqat umumiy charchoq, balki soch to‘kilishiga (alopetsiyaga) olib keluvchi eng jiddiy yashirin omillardan biridir. Inson organizmida soch ildizlarining qayta tiklanishi va rivojlanishi bevosita tabiiy bioritmlar hamda uyqu paytida ishlab chiqariladigan muhim gormonlar muvozanatiga chambarchas bog‘liq.
Tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, noto‘g‘ri uyqu rejimi soch follikulalarini zaiflashtirib, ommaviy soch to‘kilishi jarayonini tezlashtiradi.
Kech uxlash sochlarni qanday nobud qiladi?
Tungi uyqusizlik organizmda soch ildizlariga zarba beruvchi 3 ta xavfli biologik jarayonni ishga tushiradi:
Melatonin tanqisligi: Soch follikulalarining o‘sishini rag‘batlantiruvchi va tabiiy kuchli antioksidant hisoblangan melatonin gormoni asosan tungi soat 22:00 dan 02:00 gacha, faqat mutlaq qorong‘ilikda maksimal darajada ishlab chiqariladi. Tungi bedorlik bu tabiiy mexanizmni butunlay izdan chiqaradi;
Kortizol (stress gormoni) hujumi: Kech uxlash tana uchun biokimyoviy stress bo‘lib, qonda kortizol miqdori keskin oshadi. Natijada soch tolalari muddatidan oldin tinchlik (telogen) fazasiga o‘tadi va kutilmaganda to‘kila boshlaydi;
Qon aylanishi va oziqlanishning sustlashishi: Soch follikulalarining hujayraviy regeneratsiyasi (tiklanishi) aynan tungi tiniqib uxlash paytida faollashadi. Tungi uyqu buzilganda soch ildizlari kislorod va kerakli mikroelementlardan mahrum bo‘ladi.
Muammoni kuchaytiruvchi boshqa ichki omillar
Uyqu rejimining buzilishidan tashqari, soch holatiga quyidagi omillar ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi:
Gormonal o‘zgarishlar: Qalqonsimon bez faoliyatidagi buzilishlar va digidrotestosteron (DHT) gormonining kuchayishi;
Vitamin va mikroelementlar taqchilligi: Organizmda temir moddasi (ferritin zahirasi), D vitamini, rux (sink) hamda B guruhi vitaminlarining yetishmasligi;
Irsiy moyillik: Erkaklar va ayollarda nasliy omillar oqibatida rivojlanuvchi androgenetik alopetsiya.
Nima qilish kerak?
Agar sochlar siyraklashishi kuzatilayotgan bo‘lsa, dastavval uyqu gigiyenasiga qat’iy amal qilish — har kuni kechki soat 23:00 dan kechikmay uxlash tartibini yo‘lga qo‘yish lozim.
Agar uyqu me’yoriga tushgandan keyin ham jarayon to‘xtamasa, muammoni chuqurlashtirmay, tegishli qon tahlillarini topshirish va malakali shifokor-trixolog yoki dermatolog ko‘rigidan o‘tish zarur.
Izohlar 0
…