Tungi bedorlikning achchiq badali: Kech uxlash soch to‘kilishini qanday tezlashtiradi?

·34·Salomatlik
Tungi bedorlikning achchiq badali: Kech uxlash soch to‘kilishini qanday tezlashtiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Surunkali kech uxlash va tungi bedorlik soch follikulalarini zaiflashtirib, alopetsiya jarayonini tezlashtiruvchi asosiy omillardan biridir.
  • Tungi uyqusizlik melatonin gormoni tanqisligiga, kortizol miqdorining oshishiga hamda soch ildizlarining oziqlanishi buzilishiga olib keladi.
  • Soch to‘kilishini to‘xtatish uchun har kuni soat 23:00 dan kechikmay uxlash tartibini yo‘lga qo‘yish tavsiya etiladi.

Surunkali kech uxlash va tungi bedorlik nafaqat umumiy charchoq, balki soch to‘kilishiga (alopetsiyaga) olib keluvchi eng jiddiy yashirin omillardan biridir. Inson organizmida soch ildizlarining qayta tiklanishi va rivojlanishi bevosita tabiiy bioritmlar hamda uyqu paytida ishlab chiqariladigan muhim gormonlar muvozanatiga chambarchas bog‘liq.

Tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, noto‘g‘ri uyqu rejimi soch follikulalarini zaiflashtirib, ommaviy soch to‘kilishi jarayonini tezlashtiradi.

Kech uxlash sochlarni qanday nobud qiladi?

Tungi uyqusizlik organizmda soch ildizlariga zarba beruvchi 3 ta xavfli biologik jarayonni ishga tushiradi:

  • Melatonin tanqisligi: Soch follikulalarining o‘sishini rag‘batlantiruvchi va tabiiy kuchli antioksidant hisoblangan melatonin gormoni asosan tungi soat 22:00 dan 02:00 gacha, faqat mutlaq qorong‘ilikda maksimal darajada ishlab chiqariladi. Tungi bedorlik bu tabiiy mexanizmni butunlay izdan chiqaradi;

  • Kortizol (stress gormoni) hujumi: Kech uxlash tana uchun biokimyoviy stress bo‘lib, qonda kortizol miqdori keskin oshadi. Natijada soch tolalari muddatidan oldin tinchlik (telogen) fazasiga o‘tadi va kutilmaganda to‘kila boshlaydi;

  • Qon aylanishi va oziqlanishning sustlashishi: Soch follikulalarining hujayraviy regeneratsiyasi (tiklanishi) aynan tungi tiniqib uxlash paytida faollashadi. Tungi uyqu buzilganda soch ildizlari kislorod va kerakli mikroelementlardan mahrum bo‘ladi.

Muammoni kuchaytiruvchi boshqa ichki omillar

Uyqu rejimining buzilishidan tashqari, soch holatiga quyidagi omillar ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi:

  • Gormonal o‘zgarishlar: Qalqonsimon bez faoliyatidagi buzilishlar va digidrotestosteron (DHT) gormonining kuchayishi;

  • Vitamin va mikroelementlar taqchilligi: Organizmda temir moddasi (ferritin zahirasi), D vitamini, rux (sink) hamda B guruhi vitaminlarining yetishmasligi;

  • Irsiy moyillik: Erkaklar va ayollarda nasliy omillar oqibatida rivojlanuvchi androgenetik alopetsiya.

Nima qilish kerak?

Agar sochlar siyraklashishi kuzatilayotgan bo‘lsa, dastavval uyqu gigiyenasiga qat’iy amal qilish — har kuni kechki soat 23:00 dan kechikmay uxlash tartibini yo‘lga qo‘yish lozim.

Agar uyqu me’yoriga tushgandan keyin ham jarayon to‘xtamasa, muammoni chuqurlashtirmay, tegishli qon tahlillarini topshirish va malakali shifokor-trixolog yoki dermatolog ko‘rigidan o‘tish zarur.

soch to‘kilishialopetsiyauyqu gigiyenasitrixologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soch nega to‘kiladi? Ko‘pchilik e’tibor bermaydigan 5 ta sababSoch nega to‘kiladi? Ko‘pchilik e’tibor bermaydigan 5 ta sabab28 oktabr 22:22Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladi4 noyabr 18:09Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?1 noyabr 20:31Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?29 oktabr 09:43Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari28 oktabr 14:18Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?22 oktabr 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?