Dunyoda 29 dona: iPhone Duo uchun 100 000 dollarlik eng hashamatli dizayn namoyish qilindi

·1·Texno
Dunyoda 29 dona: iPhone Duo uchun 100 000 dollarlik eng hashamatli dizayn namoyish qilindi

Hashamatli smartfonlar va noyob aksessuarlar yaratish bilan tanilgan mashhur Caviar brendi yana bir shov-shuvli premera bilan chiqdi. Kompaniya yaqinda namoyish etilgan buklamali iPhone Duo qurilmasi negizida yaratilgan va narxi qariyb 100 000 dollargacha ($90 000+) yetadigan eksklyuziv «World Treasures» («Dunyo xazinalari») nomli yangi kolleksiyasini rasman e’lon qildi.

Ushbu noyob to‘plamda smartfonning oddiy zavodiy korpusi butunlay olib tashlanib, uning o‘rni haqiqiy zargarlik san’ati durdonalari bo‘lmish sof oltin, noyob emal hamda tabiiy brilliantlar bilan to‘ldirilgan.

To‘rtta madaniyat — to‘rtta shohona durdona

«World Treasures» seriyasi turli xalqlarning boy tarixi va san’atini o‘zida mujassam etgan 4 ta asosiy modeldan iborat:

  • Qasr Al Noor («Nur saroyi»): To‘plamning eng qimmatbaho va yuqori cho‘qqisi bo‘lib, Sharqning nafis me’morchiligi hamda arab madaniyatining hashamatini aks ettiradi;

  • Omkara: Hind falsafasi va madaniyatiga bag‘ishlangan model. Korpusning markaziy qismidan lotus guli bilan uyg‘unlashgan muqaddas «Om» ramzi joy olgan. Smartfon korpusi maxsus zargarlik emali va 36 ta tabiiy brilliant bilan bezatilgan;

  • Dali: Buyuk syurrealist rassom Salvador Dali ijodidan ilhomlanib yaratilgan. Orqa panel hajmli oltin relef bilan ishlangan bo‘lib, orqadagi Apple logotipining o‘ziga 36 ta brilliant ustalar tomonidan qo‘l mehnati yordamida alohida terib chiqilgan;

  • Jingtai Blue: Xitoyning qadimiy to‘siqli emal («kluazone») nafosatiga asoslangan san’at asari. Unda chuqur to‘q ko‘k ranglar, nozik gulli milliy naqshlar hamda zarhal oltin elementlar mukammal uyg‘unlik hosil qilgan.

Cheklangan adad va 12 oylik rasmiy kafolat

Ushbu qurilmalar ommaviy ishlab chiqarish uchun emas, balki dunyoning sanoqli kolleksionerlari uchun mo‘ljallangan:

  • Mutlaq eksklyuzivlik: Kolleksiya dunyo bo‘ylab juda kam nusxada chiqarildi — Qasr Al Noor, Omkara va Dali modellaridan atigi 7 donadan, Jingtai Blue modelidan esa bor-yog‘i 8 dona tayyorlangan;

  • Muhandislik tekshiruvi: Smartfonlarni xaridorga yuborishdan oldin Caviar muhandislari buklamali ekran mexanizmini maxsus stress-sinovlardan o‘tkazadi va har bir qurilmaga 12 oylik rasmiy kafolat taqdim etiladi.

Shu tariqa, yangi buklamali texnologik yechim nafaqat funksional gadjet, balki narxi yuz ming dollar atrofida baholanadigan investitsion zargarlik buyumiga aylantirildi.

CaviarWorld TreasuresiPhone DuoHashamatli smartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari4 noyabr 11:52iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 3 noyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 3 noyabrdagi narxlari3 noyabr 12:07iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxatiiPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati31 oktabr 11:47iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: bugungi narxlariPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: bugungi narxlar29 oktabr 12:40iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari27 oktabr 10:59iPhone Duo, iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari yangilandiiPhone Duo, iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari yangilandi26 oktabr 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 noyabrdagi narxlari