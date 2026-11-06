Endi faollarning xonadoniga alohida belgi o‘rnatiladi: Yana qanday imtiyozlar beriladi?

·64·Jamiyat
Endi faollarning xonadoniga alohida belgi o‘rnatiladi: Yana qanday imtiyozlar beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda jamiyat hayotida faollik ko‘rsatayotgan fuqarolarga «Jamiyatdagi faol fuqaro» maqomini berish hamda ularning xonadonlariga maxsus ramziy belgi o‘rnatish taklif etilmoqda.
  • Ushbu maqom egalari davlat xizmatlari uchun 10 foizlik chegirma, oliy ta’lim kontraktining 5 foizini qoplash va avtokredit boshlang‘ich badaliga ko‘mak kabi imtiyozlarga ega bo‘lishi mumkin.
  • Ariza topshirish jarayonini Davlat xizmatlari markazlari yoki my.gov.

O‘zbekistonda jamiyat hayotida, mahalla obodonchiligi va ijtimoiy tashabbuslarda alohida jonbozlik ko‘rsatayotgan yurtdoshlarimizni rag‘batlantirish bo‘yicha yangi tashabbus ilgari surilmoqda. Hukumat qarori loyihasiga ko‘ra, mamlakatimizda rasman «Jamiyatdagi faol fuqaro» maqomini berish va ularga qator moliyaviy hamda ijtimoiy imtiyozlar taqdim etish rejalashtirilmoqda.

Loyihada faqat ko‘krak nishoni bilan cheklanib qolmasdan, tashabbuskor insonlarning yashash xonadonlariga ham jamiyatdagi o‘rnini ko‘rsatib turuvchi alohida ramziy belgi o‘rnatish taklif etilgan.

Faol fuqarolarga qanday imtiyozlar beriladi?

Hujjat loyihasida ushbu maqomga sazovor bo‘lgan yurtdoshlarimiz uchun bir qator salmoqli qulayliklar ko‘zda tutilgan:

  • Davlat xizmatlarida chegirma: Davlat xizmatlaridan foydalanish chog‘ida to‘lanadigan yig‘imlar va davlat bojlari uchun 10 foizlik chegirma qo‘llaniladi;

  • Oliy ta’lim kontraktiga ko‘mak: Maqom egalarining oliy ta’lim muassasalaridagi to‘lov-kontrakt summasining 5 foizi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin;

  • Avtokredit uchun yordam: Yangi avtomobil xarid qilishda kreditning boshlang‘ich badalining bir qismini qoplab berish mexanizmi joriy etiladi;

  • Maxsus nishon va xonadon belgisi: Tashabbuskorlar tantanali ravishda «Jamiyatdagi faol fuqaro» ko‘krak nishoni bilan taqdirlanadi va ularning uylariga maxsus taniqlik belgisi o‘rnatiladi.

Maqomni olish tartibi va ariza topshirish

Mazkur maqomni olish jarayoni to‘liq shaffof va raqamlashtirilgan formatda yo‘lga qo‘yilishi ko‘zda tutilmoqda:

  • Ariza berish manzillari: Talabgorlar o‘z hududlaridagi Davlat xizmatlari markazlari (DXM) orqali bevosita yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali onlayn murojaat qilishlari mumkin bo‘ladi;

  • Hozircha loyiha bosqichida: Eslatib o‘tamiz, ushbu tashabbus ayni damda normativ-huquqiy hujjat loyihasi shaklida ishlab chiqilgan bo‘lib, jamoatchilik muhokamasi va hukumat tasdig‘idan o‘tganidan so‘ng rasman kuchga kiradi.

Jamiyatdagi faol fuqaroDavlat xizmatlari markazlarimy.gov.uzijtimoiy imtiyozlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi“Inson sog‘lig‘iga xizmat ulug‘dir”: Prezident shifokorlar uchun yangi imtiyozlarni e’lon qildi27 oktabr 16:22“Ijtimoiy reyestr”ga kiritish rad etildimi? Endi uydan chiqmay shikoyat qilish mumkin“Ijtimoiy reyestr”ga kiritish rad etildimi? Endi uydan chiqmay shikoyat qilish mumkin4 noyabr 12:23Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?30 oktabr 21:35Milliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindiMilliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindi28 oktabr 12:42Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18O‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiO‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindi16 oktabr 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?