Endi faollarning xonadoniga alohida belgi o‘rnatiladi: Yana qanday imtiyozlar beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda jamiyat hayotida faollik ko‘rsatayotgan fuqarolarga «Jamiyatdagi faol fuqaro» maqomini berish hamda ularning xonadonlariga maxsus ramziy belgi o‘rnatish taklif etilmoqda.
- Ushbu maqom egalari davlat xizmatlari uchun 10 foizlik chegirma, oliy ta’lim kontraktining 5 foizini qoplash va avtokredit boshlang‘ich badaliga ko‘mak kabi imtiyozlarga ega bo‘lishi mumkin.
- Ariza topshirish jarayonini Davlat xizmatlari markazlari yoki my.gov.
O‘zbekistonda jamiyat hayotida, mahalla obodonchiligi va ijtimoiy tashabbuslarda alohida jonbozlik ko‘rsatayotgan yurtdoshlarimizni rag‘batlantirish bo‘yicha yangi tashabbus ilgari surilmoqda. Hukumat qarori loyihasiga ko‘ra, mamlakatimizda rasman «Jamiyatdagi faol fuqaro» maqomini berish va ularga qator moliyaviy hamda ijtimoiy imtiyozlar taqdim etish rejalashtirilmoqda.
Loyihada faqat ko‘krak nishoni bilan cheklanib qolmasdan, tashabbuskor insonlarning yashash xonadonlariga ham jamiyatdagi o‘rnini ko‘rsatib turuvchi alohida ramziy belgi o‘rnatish taklif etilgan.
Faol fuqarolarga qanday imtiyozlar beriladi?
Hujjat loyihasida ushbu maqomga sazovor bo‘lgan yurtdoshlarimiz uchun bir qator salmoqli qulayliklar ko‘zda tutilgan:
Davlat xizmatlarida chegirma: Davlat xizmatlaridan foydalanish chog‘ida to‘lanadigan yig‘imlar va davlat bojlari uchun 10 foizlik chegirma qo‘llaniladi;
Oliy ta’lim kontraktiga ko‘mak: Maqom egalarining oliy ta’lim muassasalaridagi to‘lov-kontrakt summasining 5 foizi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin;
Avtokredit uchun yordam: Yangi avtomobil xarid qilishda kreditning boshlang‘ich badalining bir qismini qoplab berish mexanizmi joriy etiladi;
Maxsus nishon va xonadon belgisi: Tashabbuskorlar tantanali ravishda «Jamiyatdagi faol fuqaro» ko‘krak nishoni bilan taqdirlanadi va ularning uylariga maxsus taniqlik belgisi o‘rnatiladi.
Maqomni olish tartibi va ariza topshirish
Mazkur maqomni olish jarayoni to‘liq shaffof va raqamlashtirilgan formatda yo‘lga qo‘yilishi ko‘zda tutilmoqda:
Ariza berish manzillari: Talabgorlar o‘z hududlaridagi Davlat xizmatlari markazlari (DXM) orqali bevosita yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali onlayn murojaat qilishlari mumkin bo‘ladi;
Hozircha loyiha bosqichida: Eslatib o‘tamiz, ushbu tashabbus ayni damda normativ-huquqiy hujjat loyihasi shaklida ishlab chiqilgan bo‘lib, jamoatchilik muhokamasi va hukumat tasdig‘idan o‘tganidan so‘ng rasman kuchga kiradi.
Izohlar 0
…