Tekshiruvsiz o‘tgan 1003 ta fura va sotilgan davlat siri: Qozog‘istondagi yirik korrupsiya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ostona sudi G‘arbiy Qozog‘iston viloyati Davlat daromadlari departamentining sobiq boshlig‘i R.ni 1003 ta fura uchun pora olgani va davlat sirlarini sotgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
- Sobiq amaldor Rossiya fuqarosi bilan til biriktirib, bojxona tekshiruvlarisiz yuklarni o‘tkazib berish evaziga 100 million tanga pora olgan hamda xavflarni boshqarish tizimidagi maxfiy ma’lumotlarni oshkor qilgan.
- Ushbu ish bo‘yicha vositachi K.
Ostona shahrining jinoyat ishlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan tumanlararo sudi davlat xavfsizligi va iqtisodiy manfaatlariga jiddiy zarba bergan yirik korrupsion sxema bo‘yicha yakuniy hukmni chiqardi. G‘arbiy Qozog‘iston viloyati Davlat daromadlari departamenti boshqarma boshlig‘i vazifasini bajargan R. ismli sobiq yuqori martabali mansabdor o‘ta yirik miqdorda pora olganlikda aybdor deb topilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Sud va tergov materiallaridan ma’lum bo‘lishicha, amaldor nazorat-o‘tkazish maskanlari orqali minglab og‘ir yuk mashinalarini hech qanday tekshiruvlarsiz chegaradan noqonuniy o‘tkazib berish bo‘yicha tizimli kanal tashkil qilgan.
1 003 ta fura va 100 million tangalik «xizmat haqi»
Jinoyat ishi doirasida fosh qilingan sxema tafsilotlari quyidagicha:
«Yashil yo‘lak» shartnomasi: Sobiq amaldor Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bilan til biriktirib, viloyat chegara nazorat punktlari orqali jami 1 003 ta katta hajmli yuk mashinasining hech qanday bojxona va soliq tekshiruvlarisiz, to‘siqlarsiz o‘tib ketishiga sharoit yaratib bergan;
O‘ta yirik miqdordagi pora: Ushbu noqonuniy homiyligi va chegaradagi «soyali nazorat» evaziga sobiq mansabdor jami 100 million tanga (taxminan 221 ming AQSH dollari) pora olgan;
Xizmat sirlarini sotish: Bundan tashqari, u davlatning «xavflarni boshqarish tizimi»ga tushgan shubhali kompaniyalar haqidagi maxfiy baza ma’lumotlarini jinoiy sheriklariga yetkazib, nazoratni qanday aylanib o‘tish bo‘yicha ko‘rsatmalar berib borgan.
Vositachining jazosi, musodara va umrbod taqiq
Mazkur jinoiy zanjirda pul mablag‘larini yetkazib berishda ishtirok etgan shaxs ham jazodan qutulib qololmadi:
Vositachiga 1,5 yillik qamoq: Millionlab tangani amaldorga yetkazib bergan K. ismli shaxs ko‘rsatgan xizmati uchun 24,8 million tanga olgan. Sud uni 1 yil-u 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi;
Qasamyodga xiyonat — og‘irlashtiruvchi holat: Sud hay’ati sobiq amaldorning davlat xizmatchisi sifatida qabul qilgan qasamyodini qasddan buzganini jazoni keskin og‘irlashtiruvchi holat deb topdi;
Musodara va umrbod man’ etish: Chiqarilgan hukmga ko‘ra, ikkala mahkumning ham barcha jinoiy yo‘l bilan orttirilgan mol-mulki davlat foydasiga musodara qilinadi va ular umrbod davlat idoralarida ishlash huquqidan mahrum etildi.
Izohlar 0
…