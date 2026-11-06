Tekshiruvsiz o‘tgan 1003 ta fura va sotilgan davlat siri: Qozog‘istondagi yirik korrupsiya

·78·Dunyo
Tekshiruvsiz o‘tgan 1003 ta fura va sotilgan davlat siri: Qozog‘istondagi yirik korrupsiya
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ostona sudi G‘arbiy Qozog‘iston viloyati Davlat daromadlari departamentining sobiq boshlig‘i R.ni 1003 ta fura uchun pora olgani va davlat sirlarini sotgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi.
  • Sobiq amaldor Rossiya fuqarosi bilan til biriktirib, bojxona tekshiruvlarisiz yuklarni o‘tkazib berish evaziga 100 million tanga pora olgan hamda xavflarni boshqarish tizimidagi maxfiy ma’lumotlarni oshkor qilgan.
  • Ushbu ish bo‘yicha vositachi K.

Ostona shahrining jinoyat ishlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan tumanlararo sudi davlat xavfsizligi va iqtisodiy manfaatlariga jiddiy zarba bergan yirik korrupsion sxema bo‘yicha yakuniy hukmni chiqardi. G‘arbiy Qozog‘iston viloyati Davlat daromadlari departamenti boshqarma boshlig‘i vazifasini bajargan R. ismli sobiq yuqori martabali mansabdor o‘ta yirik miqdorda pora olganlikda aybdor deb topilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

Sud va tergov materiallaridan ma’lum bo‘lishicha, amaldor nazorat-o‘tkazish maskanlari orqali minglab og‘ir yuk mashinalarini hech qanday tekshiruvlarsiz chegaradan noqonuniy o‘tkazib berish bo‘yicha tizimli kanal tashkil qilgan.

1 003 ta fura va 100 million tangalik «xizmat haqi»

Jinoyat ishi doirasida fosh qilingan sxema tafsilotlari quyidagicha:

  • «Yashil yo‘lak» shartnomasi: Sobiq amaldor Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bilan til biriktirib, viloyat chegara nazorat punktlari orqali jami 1 003 ta katta hajmli yuk mashinasining hech qanday bojxona va soliq tekshiruvlarisiz, to‘siqlarsiz o‘tib ketishiga sharoit yaratib bergan;

  • O‘ta yirik miqdordagi pora: Ushbu noqonuniy homiyligi va chegaradagi «soyali nazorat» evaziga sobiq mansabdor jami 100 million tanga (taxminan 221 ming AQSH dollari) pora olgan;

  • Xizmat sirlarini sotish: Bundan tashqari, u davlatning «xavflarni boshqarish tizimi»ga tushgan shubhali kompaniyalar haqidagi maxfiy baza ma’lumotlarini jinoiy sheriklariga yetkazib, nazoratni qanday aylanib o‘tish bo‘yicha ko‘rsatmalar berib borgan.

Vositachining jazosi, musodara va umrbod taqiq

Mazkur jinoiy zanjirda pul mablag‘larini yetkazib berishda ishtirok etgan shaxs ham jazodan qutulib qololmadi:

  • Vositachiga 1,5 yillik qamoq: Millionlab tangani amaldorga yetkazib bergan K. ismli shaxs ko‘rsatgan xizmati uchun 24,8 million tanga olgan. Sud uni 1 yil-u 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi;

  • Qasamyodga xiyonat — og‘irlashtiruvchi holat: Sud hay’ati sobiq amaldorning davlat xizmatchisi sifatida qabul qilgan qasamyodini qasddan buzganini jazoni keskin og‘irlashtiruvchi holat deb topdi;

  • Musodara va umrbod man’ etish: Chiqarilgan hukmga ko‘ra, ikkala mahkumning ham barcha jinoiy yo‘l bilan orttirilgan mol-mulki davlat foydasiga musodara qilinadi va ular umrbod davlat idoralarida ishlash huquqidan mahrum etildi.

Qozog‘istonKorrupsiyaBojxonaSud hukmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandi3 oktabr 12:45Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27Qoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiQoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildi11 sentabr 12:35Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildi10 sentabr 10:09Toshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildiToshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildi10 sentabr 10:38Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)Germaniyadan Toshkentga kelgan jo‘natmadan narkotik moddalar chiqdi (video)9 sentabr 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi