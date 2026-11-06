“O‘zgidromet”dan shoshilinch ogohlantirish: Vodiyning qaysi tumanlarida sel kelishi mumkin?
O‘zbekiston Gidrometeorologiya xizmati agentligi («O‘zgidromet») joriy yilning 6–7 hamda 9–11 noyabr kunlari kutilayotgan kuchli yog‘ingarchiliklar sababli Farg‘ona vodiysining tog‘ va tog‘oldi hududlarida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Sinoptiklarning ma’lum qilishicha, yog‘ayotgan yomg‘ir suvlarining me’yoridan ortiq to‘planishi natijasida aholi yashash joylari va yo‘llarda suv bosish holatlari ham kuzatilishi mumkin.
Xavf mavjud hududlar ro‘yxati: Qaysi tumanlar xavf ostida?
«O‘zgidromet» toshqin xavfi eng yuqori bo‘lgan aniq tuman va shaharlar ro‘yxatini ochiqladi:
Andijon viloyati: Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo‘rg‘ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo‘jaobod va Marhamat tumanlari, shuningdek, Xonobod shahri;
Namangan viloyati: Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan va Yangiqo‘rg‘on tumanlari;
Farg‘ona viloyati: So‘x, Farg‘ona, Beshariq tumanlari hamda Shohimardon hududi.
Aholi va haydovchilarga shoshilinch tavsiyalar
Xavfli gidrometeorologik hodisalar munosabati bilan mutaxassislar quyidagi ehtiyotkorlik choralariga qat’iy amal qilishni tavsiya etadi:
Haydovchilar diqqatiga: Tog‘ va tog‘oldi yo‘llarida harakatlanuvchi haydovchilardan yo‘l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, sirpanchiq yo‘llarda tezlikni oshirmaslik va sel yo‘llari yaqinida to‘xtamaslik so‘raladi;
Aholi va dam oluvchilar: Tog‘li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar hamda dam olish maqsadida borgan sayyohlarga soy va daryo o‘zanlariga yaqinlashmaslik, xavfli zonalardan uzoqroq bo‘lish tavsiya etiladi;
Suv bosishining oldini olish: Aholi punktlarida ariq va zovurlarni o‘z vaqtida chiqindilardan tozalash yomg‘ir suvlari to‘planib qolishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.
Izohlar 0
…