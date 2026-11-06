“O‘zgidromet”dan shoshilinch ogohlantirish: Vodiyning qaysi tumanlarida sel kelishi mumkin?

·50·O‘zbekiston
“O‘zgidromet”dan shoshilinch ogohlantirish: Vodiyning qaysi tumanlarida sel kelishi mumkin?

O‘zbekiston Gidrometeorologiya xizmati agentligi («O‘zgidromet») joriy yilning 6–7 hamda 9–11 noyabr kunlari kutilayotgan kuchli yog‘ingarchiliklar sababli Farg‘ona vodiysining tog‘ va tog‘oldi hududlarida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Sinoptiklarning ma’lum qilishicha, yog‘ayotgan yomg‘ir suvlarining me’yoridan ortiq to‘planishi natijasida aholi yashash joylari va yo‘llarda suv bosish holatlari ham kuzatilishi mumkin.

Xavf mavjud hududlar ro‘yxati: Qaysi tumanlar xavf ostida?

«O‘zgidromet» toshqin xavfi eng yuqori bo‘lgan aniq tuman va shaharlar ro‘yxatini ochiqladi:

  • Andijon viloyati: Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo‘rg‘ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo‘jaobod va Marhamat tumanlari, shuningdek, Xonobod shahri;

  • Namangan viloyati: Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan va Yangiqo‘rg‘on tumanlari;

  • Farg‘ona viloyati: So‘x, Farg‘ona, Beshariq tumanlari hamda Shohimardon hududi.

Aholi va haydovchilarga shoshilinch tavsiyalar

Xavfli gidrometeorologik hodisalar munosabati bilan mutaxassislar quyidagi ehtiyotkorlik choralariga qat’iy amal qilishni tavsiya etadi:

  • Haydovchilar diqqatiga: Tog‘ va tog‘oldi yo‘llarida harakatlanuvchi haydovchilardan yo‘l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, sirpanchiq yo‘llarda tezlikni oshirmaslik va sel yo‘llari yaqinida to‘xtamaslik so‘raladi;

  • Aholi va dam oluvchilar: Tog‘li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar hamda dam olish maqsadida borgan sayyohlarga soy va daryo o‘zanlariga yaqinlashmaslik, xavfli zonalardan uzoqroq bo‘lish tavsiya etiladi;

  • Suv bosishining oldini olish: Aholi punktlarida ariq va zovurlarni o‘z vaqtida chiqindilardan tozalash yomg‘ir suvlari to‘planib qolishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

O‘zgidrometFarg‘ona vodiysiSel-suv toshqiniGidrometeorologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkinDam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkin25 sentabr 13:08Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?Hafta davomida O‘zbekistonda ob-havo qanday bo‘ladi?21 sentabr 16:02O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda7 avgust 15:15Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqda13 iyul 11:50Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirish10 iyul 11:144 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqda4 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqda3 iyun 14:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi