Turkiyada yo‘ldagi mashinalarga qarata o‘q uzgan shaxs 8 kishining umriga zomin bo‘ldi

·60·Dunyo
Turkiyada yo‘ldagi mashinalarga qarata o‘q uzgan shaxs 8 kishining umriga zomin bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyaning Afyonkarahisor viloyatida 2026-yil 5-noyabr kuni sodir etilgan qurolli hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi.
  • 30 yoshli jinoyatchi ov miltig'i yordamida yo'lda harakatlanayotgan avtomobillarni to'xtatib, yo'lovchilarga qarata betartib o'q uzgan.
  • Hujumda qurbon bo'lganlar orasida ikki nafar ayol o'qituvchi ham bor, yana bir fuqaro og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan.

Turkiyaning Afyonkarahisor viloyatida sodir etilgan vahshiy qurolli hujumlar oqibatida halok bo‘lganlar soni 8 nafarga yetdi. 2026 yil 5 noyabr kuni viloyatning bir nechta aholi punktlari bo‘ylab tartibsiz ravishda odamlarga qarata o‘t ochgan shaxs qisqa fursat ichida tinch aholi va yo‘lovchilarni nishonga olgan.

Hodisa ortidan huquq-tartibot idoralari zudlik bilan ikki viloyat bo‘ylab keng ko‘lamli maxsus operatsiyani boshladi.

To‘xtatilgan avtomobillar va tartibsiz o‘qlar: Hodisa tafsilotlari

Turkiyaning Ihsaniye tumani, Ayazini, Qyir va Yuqaritandir qishloqlarida sodir bo‘lgan qonli voqea tafsilotlari jamoatchilikni larzaga soldi:

  • Qurbonlar va jarohatlanganlar: Hujumchi ov miltig‘i bilan odamlarga qarata betartib o‘q uzgan. Oqibatda 8 nafar inson hayotdan ko‘z yumdi, ular orasida mahalliy maktabning ikki nafar ayol o‘qituvchisi ham bor. Yana bir fuqaro og‘ir jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan;

  • Yo‘ldagi tuzoq: Jinoyatchi avtomobil yo‘lida harakatlanayotgan mashinalarni majburan to‘xtatib, ularning ichidagi begunoh yo‘lovchilarga qarata to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘t ochgan. Qurbonlarning jasadlari uchta turli avtomobil ichidan topilgan.

Boshqa mashinani tortib olgan va loyga botgan: Qotilning qo‘lga olinishi

Qonli hujumni sodir etgan 30 yoshli erkak qochishga uringan, ammo uning harakati uzoqqa cho‘zilmadi:

  • Qo‘shni viloyatga qochish: Gumonlanuvchi fojiadan so‘ng darhol qizil furgonda qo‘shni Eskishahar viloyati hududiga yashirinishga harakat qilgan;

  • Qurolli tahdid va loy tuzog‘i: Qochish davomida u qurol bilan qo‘rqitib, boshqa bir mashinani tortib olgan, biroq transport vositasi loyga botib qolgach, piyoda qochishga majbur bo‘lgan;

  • To‘qnashuv va qo‘lga olish: Politsiya va jandarmeriya kuchlarining tezkor qurshovi natijasida sodir bo‘lgan qurolli to‘qnashuvdan so‘ng jinoyatchi tiriklayin zararsizlantirilib, qo‘lga olindi.

Tergov va OAVga qo‘yilgan vaqtinchalik cheklov

Hozirda Afyonkarahisor viloyati bosh prokuraturasi rahbarligida mazkur vahshiy jinoyatning asl sabablari va motivlarini aniqlash bo‘yicha keng qamrovli tergov harakatlari olib borilmoqda.

Sud organlari tergov siri va jamoat xavfsizligini ta’minlash, shuningdek, jabrlanuvchilarning yaqinlarini himoya qilish maqsadida ommaviy axborot vositalarida ushbu fojiani yoritishga nisbatan rasman vaqtinchalik cheklov o‘rnatdi.

AfyonkarahisorTurkiyaIhsaniyeEskishahar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Floridada 9 kishining umriga zomin bo‘lgan samolyot kabinasidagi so‘nggi muloqot (video)Floridada 9 kishining umriga zomin bo‘lgan samolyot kabinasidagi so‘nggi muloqot (video)2 noyabr 10:58Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27Hindistonda chaqmoq va kuchli yomg‘irlar 14 kishining umriga zomin bo‘ldiHindistonda chaqmoq va kuchli yomg‘irlar 14 kishining umriga zomin bo‘ldi27 oktabr 17:44Belgradda 150 ming kishilik isyon: Serbiyada talabalar Vuchich hokimiyatiga xavf solmoqdaBelgradda 150 ming kishilik isyon: Serbiyada talabalar Vuchich hokimiyatiga xavf solmoqda23 oktabr 11:32Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35Eskalatorda yuz bergan fojia erkak umriga zomin bo‘ldiEskalatorda yuz bergan fojia erkak umriga zomin bo‘ldi20 may 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi