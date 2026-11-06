Turkiyada yo‘ldagi mashinalarga qarata o‘q uzgan shaxs 8 kishining umriga zomin bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyaning Afyonkarahisor viloyatida 2026-yil 5-noyabr kuni sodir etilgan qurolli hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi.
- 30 yoshli jinoyatchi ov miltig'i yordamida yo'lda harakatlanayotgan avtomobillarni to'xtatib, yo'lovchilarga qarata betartib o'q uzgan.
- Hujumda qurbon bo'lganlar orasida ikki nafar ayol o'qituvchi ham bor, yana bir fuqaro og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan.
Turkiyaning Afyonkarahisor viloyatida sodir etilgan vahshiy qurolli hujumlar oqibatida halok bo‘lganlar soni 8 nafarga yetdi. 2026 yil 5 noyabr kuni viloyatning bir nechta aholi punktlari bo‘ylab tartibsiz ravishda odamlarga qarata o‘t ochgan shaxs qisqa fursat ichida tinch aholi va yo‘lovchilarni nishonga olgan.
Hodisa ortidan huquq-tartibot idoralari zudlik bilan ikki viloyat bo‘ylab keng ko‘lamli maxsus operatsiyani boshladi.
To‘xtatilgan avtomobillar va tartibsiz o‘qlar: Hodisa tafsilotlari
Turkiyaning Ihsaniye tumani, Ayazini, Qyir va Yuqaritandir qishloqlarida sodir bo‘lgan qonli voqea tafsilotlari jamoatchilikni larzaga soldi:
Qurbonlar va jarohatlanganlar: Hujumchi ov miltig‘i bilan odamlarga qarata betartib o‘q uzgan. Oqibatda 8 nafar inson hayotdan ko‘z yumdi, ular orasida mahalliy maktabning ikki nafar ayol o‘qituvchisi ham bor. Yana bir fuqaro og‘ir jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan;
Yo‘ldagi tuzoq: Jinoyatchi avtomobil yo‘lida harakatlanayotgan mashinalarni majburan to‘xtatib, ularning ichidagi begunoh yo‘lovchilarga qarata to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘t ochgan. Qurbonlarning jasadlari uchta turli avtomobil ichidan topilgan.
Boshqa mashinani tortib olgan va loyga botgan: Qotilning qo‘lga olinishi
Qonli hujumni sodir etgan 30 yoshli erkak qochishga uringan, ammo uning harakati uzoqqa cho‘zilmadi:
Qo‘shni viloyatga qochish: Gumonlanuvchi fojiadan so‘ng darhol qizil furgonda qo‘shni Eskishahar viloyati hududiga yashirinishga harakat qilgan;
Qurolli tahdid va loy tuzog‘i: Qochish davomida u qurol bilan qo‘rqitib, boshqa bir mashinani tortib olgan, biroq transport vositasi loyga botib qolgach, piyoda qochishga majbur bo‘lgan;
To‘qnashuv va qo‘lga olish: Politsiya va jandarmeriya kuchlarining tezkor qurshovi natijasida sodir bo‘lgan qurolli to‘qnashuvdan so‘ng jinoyatchi tiriklayin zararsizlantirilib, qo‘lga olindi.
Tergov va OAVga qo‘yilgan vaqtinchalik cheklov
Hozirda Afyonkarahisor viloyati bosh prokuraturasi rahbarligida mazkur vahshiy jinoyatning asl sabablari va motivlarini aniqlash bo‘yicha keng qamrovli tergov harakatlari olib borilmoqda.
Sud organlari tergov siri va jamoat xavfsizligini ta’minlash, shuningdek, jabrlanuvchilarning yaqinlarini himoya qilish maqsadida ommaviy axborot vositalarida ushbu fojiani yoritishga nisbatan rasman vaqtinchalik cheklov o‘rnatdi.
Izohlar 0
…