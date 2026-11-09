“Yura davri parki” hayotda: Indoneziyada bolalar ulkan ilonni sirpanchiqqa aylantirdi (video)

·106·Dunyo
“Yura davri parki” hayotda: Indoneziyada bolalar ulkan ilonni sirpanchiqqa aylantirdi (video)

Indoneziyada tasvirga olingan noodatiy lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tomoshabinlarning e’tiborini tortmoqda. Videoda bir guruh bolalar o‘zlaridan bir necha barobar katta bo‘lgan bahaybat ilon ustida sirpanib, uni xuddi bolalar maydonchasidagi sirpanchiqdek ishlatayotgani aks etgan.

Kutilmagan manzarani ko‘rganlar bu holatni mashhur "Yura davri parki" filmidagi sahnalarga qiyoslamoqda. Chunki ulkan sudralib yuruvchi ustida bemalol o‘ynayotgan bolalarni ko‘rish go‘yo fantastik film voqealari haqiqatga aylangandek taassurot uyg‘otadi.

Videoda bolalar ilonning tanasi bo‘ylab sirpanib, bir-birlari bilan o‘ynayotgani ko‘rinadi. Ularning noodatiy mashg‘uloti atrofdagilarni ham hayratga solgan, ham kuldirgan. Ayrim internet foydalanuvchilari esa bu manzarani ko‘rib, bolalar uchun eng noodatiy sirpanchiq topilganini hazil tariqasida ta’kidlashmoqda.

Biroq bunday holat tashqi tomondan qiziqarli ko‘rinsa-da, yovvoyi yoki katta sudralib yuruvchilar bilan ehtiyotsiz munosabatda bo‘lish xavfli. Ilonning xatti-harakatini oldindan bilish qiyin, shu sababli hayvonlar bilan bunday o‘yinlarni takrorlash tavsiya etilmaydi.

Shunga qaramay, Indoneziyadan tarqalgan ushbu g‘ayrioddiy video internet foydalanuvchilariga kutilmagan va unutilmas manzarani taqdim etdi.

Indoneziyailonijtimoiy tarmoqlarvideo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon uchta golf to‘pini yutib yubordiIlon uchta golf to‘pini yutib yubordi25 sentabr 08:18Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)27 oktabr 18:05Hushsiz ilonga sun’iy nafas berib qutqargan erkak hammani hayratda qoldirdiHushsiz ilonga sun’iy nafas berib qutqargan erkak hammani hayratda qoldirdi28 sentabr 05:00Baxtli quchoqlashuv: bo‘g‘ma ilon changaliga tushgan koala bolasi qanday omon qoldi? (video)Baxtli quchoqlashuv: bo‘g‘ma ilon changaliga tushgan koala bolasi qanday omon qoldi? (video)6 noyabr 19:07Yaponiyada samolyot poli ostidan ilon topilib, reys bekor qilindiYaponiyada samolyot poli ostidan ilon topilib, reys bekor qilindi22 oktabr 10:56Krakovdagi qonli hujum ortidan gumonlanuvchining ota-onasi va singlisining ham jasadlari topildiKrakovdagi qonli hujum ortidan gumonlanuvchining ota-onasi va singlisining ham jasadlari topildiBugun 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi