“Yura davri parki” hayotda: Indoneziyada bolalar ulkan ilonni sirpanchiqqa aylantirdi (video)
Indoneziyada tasvirga olingan noodatiy lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tomoshabinlarning e’tiborini tortmoqda. Videoda bir guruh bolalar o‘zlaridan bir necha barobar katta bo‘lgan bahaybat ilon ustida sirpanib, uni xuddi bolalar maydonchasidagi sirpanchiqdek ishlatayotgani aks etgan.
Kutilmagan manzarani ko‘rganlar bu holatni mashhur "Yura davri parki" filmidagi sahnalarga qiyoslamoqda. Chunki ulkan sudralib yuruvchi ustida bemalol o‘ynayotgan bolalarni ko‘rish go‘yo fantastik film voqealari haqiqatga aylangandek taassurot uyg‘otadi.
Videoda bolalar ilonning tanasi bo‘ylab sirpanib, bir-birlari bilan o‘ynayotgani ko‘rinadi. Ularning noodatiy mashg‘uloti atrofdagilarni ham hayratga solgan, ham kuldirgan. Ayrim internet foydalanuvchilari esa bu manzarani ko‘rib, bolalar uchun eng noodatiy sirpanchiq topilganini hazil tariqasida ta’kidlashmoqda.
Biroq bunday holat tashqi tomondan qiziqarli ko‘rinsa-da, yovvoyi yoki katta sudralib yuruvchilar bilan ehtiyotsiz munosabatda bo‘lish xavfli. Ilonning xatti-harakatini oldindan bilish qiyin, shu sababli hayvonlar bilan bunday o‘yinlarni takrorlash tavsiya etilmaydi.
Shunga qaramay, Indoneziyadan tarqalgan ushbu g‘ayrioddiy video internet foydalanuvchilariga kutilmagan va unutilmas manzarani taqdim etdi.
Izohlar 0
…