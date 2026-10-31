AQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildi

·46·Dunyo
AQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yurist Morgan Chu rafiqasi Helen Chu bilan birgalikda Harvard huquq maktabiga 31,4 million dollar miqdorida xayriya qildi.
  • Mazkur mablag‘ ta’lim muassasasi tarixidagi eng yirik bir martalik xayriya bo‘lib, oltita yangi professorlik lavozimini moliyalashtirishga sarflanadi.
  • 1976 yilda ushbu universitetni bitirgan Morgan Chu bu orqali o‘ziga sifatli ta’lim bergan dargohga minnatdorchilik bildirishni maqsad qilgan.

Amerikalik yurist Morgan Chu rafiqasi Helen Chu bilan birgalikda o‘zi tahsil olgan Harvard huquq maktabiga 31,4 million dollar xayriya qildi. Bu mablag‘ ta’lim muassasasi tarixidagi eng yirik bir martalik xayriya bo‘ldi. Bu haqda Harvard huquq maktabining rasmiy sayti xabar berdi.

Qayd etilishicha, ajratilgan mablag‘ oltita yangi professorlik lavozimini moliyalashtirishga sarflanadi. Bu esa universitetdagi ilmiy tadqiqotlar va ta’lim jarayonini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Morgan Chu 1976 yilda Harvard huquq maktabini imtiyozli darajada tamomlagan. 2026 yilda uning universitetni bitirganiga roppa-rosa 50 yil to‘ldi. U intellektual mulk huquqi bo‘yicha ixtisoslashgan yurist bo‘lib, Los-Anjelesdagi Irell & Manella yuridik firmasining sud ishlari bo‘yicha guruhiga rahbarlik qiladi.

Chu va uning rafiqasi universitetga avval ham bir necha bor xayriya qilgan. Ularning avvalgi mablag‘lari professorlik lavozimlari, stipendiyalar, talabalarning ta’lim xarajatlari va boshqa akademik loyihalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan.

Harvard huquq maktabi ma’lumotiga ko‘ra, 2026 moliya yili ushbu ta’lim muassasasi uchun xayriya mablag‘larini jalb qilish borasida rekord natija bilan yakunlangan. Bu davrda maktabga 135 million dollardan ortiq mablag‘ kelib tushgan. Bu avvalgi rekord ko‘rsatkichdan qariyb 30 million dollarga ko‘p.

E’tiborlisi, Morgan Chu o‘z xayriyasi haqida gapirar ekan, rafiqasi bilan birgalikda unga jahon darajasidagi ta’lim bergan universitetga minnatdorchilik bildirishni istaganini ta’kidlagan.

Siz o‘zingiz tahsil olgan maktab yoki universitetdan minnatdormisiz? Agar imkoniyatingiz bo‘lsa, ularga qancha miqdorda xayriya qilgan bo‘lardingiz?

Garvard huquq maktabiMorgan ChuXayriyaIrell & Manella
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)26 oktabr 15:1519 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda29 sentabr 10:06Oʻyin ishlab chiqaruvchilar fondi uch kunda 100 ming dollar yigʻdiOʻyin ishlab chiqaruvchilar fondi uch kunda 100 ming dollar yigʻdi5 avgust 17:21Lionel Messi Madrid viloyatidagi yongʻinlar oqibatini bartaraf etishga yordam berdiLionel Messi Madrid viloyatidagi yongʻinlar oqibatini bartaraf etishga yordam berdi5 avgust 12:00Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?18 iyul 10:00Yandex foydalanuvchilari xayriya uchun 1,6 mlrd rubldan ortiq mablagʻ yigʻishdiYandex foydalanuvchilari xayriya uchun 1,6 mlrd rubldan ortiq mablagʻ yigʻishdi26 may 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda