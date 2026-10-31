Internetda ko‘pchilikning qalbini larzaga solgan qizaloq va otasiga uy sovg‘a qilindi

·55·Jamiyat
Internetda ko‘pchilikning qalbini larzaga solgan qizaloq va otasiga uy sovg‘a qilindi

Otasi chiqindi yig‘ish xizmatida ishlab, qizini yolg‘iz voyaga yetkazayotgan qizaloqning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Kichkintoy balerina bo‘lishni orzu qiladi. Endilikda esa u va otasi uchun yangi hayot boshlanmoqda: ularga uy sovg‘a qilindi.

Ma’lum qilinishicha, qizaloqning onasi uni hali 40 kunlik chaqaloqligida tashlab ketgan. Shundan buyon ota farzandini yolg‘iz tarbiyalab, halol mehnati bilan ro‘zg‘orini tebratib kelmoqda. U chiqindi yig‘ish xizmatida ishlashiga qaramay, qizining orzulari ro‘yobga chiqishi uchun harakat qilmoqda.

Qizaloqning balerina bo‘lish istagi va otasining unga bo‘lgan mehr-muhabbati aks etgan voqea internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Ko‘pchilik ularning hayotiga befarq qolmay, qo‘llab-quvvatlash istagini bildirdi.

Ushbu voqeadan so‘ng ota va qizga yangi uy berilgani ma’lum qilindi. Endilikda ular o‘z boshpanasiga ega bo‘lib, hayotini yangi sharoitda davom ettirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

xayriyaijtimoiy himoyabalerina qiz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildiAQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildiBugun 07:19Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)26 oktabr 15:1519 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda29 sentabr 10:06Oʻyin ishlab chiqaruvchilar fondi uch kunda 100 ming dollar yigʻdiOʻyin ishlab chiqaruvchilar fondi uch kunda 100 ming dollar yigʻdi5 avgust 17:21Lionel Messi Madrid viloyatidagi yongʻinlar oqibatini bartaraf etishga yordam berdiLionel Messi Madrid viloyatidagi yongʻinlar oqibatini bartaraf etishga yordam berdi5 avgust 12:00Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?18 iyul 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi