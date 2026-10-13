Qashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldi

·38·Jamiyat
Qashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldi

Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida xotiniga tan jarohati yetkazgan erkakka sud hukmi bilan uch yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bu haqda jurnalist Shavkat Aminov tayyorlagan lavhada ma’lum qilindi.

Lavhada aytilishicha, er-xotin o‘rtasidagi muntazam kelishmovchiliklar sabab ayol farzandlari bilan ijarada yashab kelgan. Turmush o‘rtog‘ining zo‘ravonligi tufayli u himoya orderi ham olgan.

Voqea kuni erkak ishga ketishidan oldin xotini va farzandlarini ko‘rish uchun ayol yashayotgan uyga borgan. Shu yerda er-xotin o‘rtasida yana janjal kelib chiqqan va mojaro zo‘ravonlik bilan yakunlangan.

Ayolning suddagi ko‘rsatmasiga ko‘ra, eri uni urganida boshi shkafga ham urilib, jiddiy jarohat olgan. Shuningdek, erkak ayoli va qiziga tegishli telefonlar hamda uyda bo‘lgan 5 million so‘m pulni olib ketgan.

Sud hukmiga ko‘ra, xotiniga tan jarohati yetkazgan erkak uch yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan.

QashqadaryoQarshioilaviy zo‘ravonlikhimoya orderi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdiQashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdi21 avgust 14:41Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi17 avgust 12:17Qashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildiQashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildi3 oktabr 13:57Qashqadaryoda ayolning kaltaklangani aks etgan video tarqaldiQashqadaryoda ayolning kaltaklangani aks etgan video tarqaldi5 avgust 10:50Itni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiItni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladi25 iyul 14:4110 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi16 iyul 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi