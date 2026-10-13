Qashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldi
Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida xotiniga tan jarohati yetkazgan erkakka sud hukmi bilan uch yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bu haqda jurnalist Shavkat Aminov tayyorlagan lavhada ma’lum qilindi.
Lavhada aytilishicha, er-xotin o‘rtasidagi muntazam kelishmovchiliklar sabab ayol farzandlari bilan ijarada yashab kelgan. Turmush o‘rtog‘ining zo‘ravonligi tufayli u himoya orderi ham olgan.
Voqea kuni erkak ishga ketishidan oldin xotini va farzandlarini ko‘rish uchun ayol yashayotgan uyga borgan. Shu yerda er-xotin o‘rtasida yana janjal kelib chiqqan va mojaro zo‘ravonlik bilan yakunlangan.
Ayolning suddagi ko‘rsatmasiga ko‘ra, eri uni urganida boshi shkafga ham urilib, jiddiy jarohat olgan. Shuningdek, erkak ayoli va qiziga tegishli telefonlar hamda uyda bo‘lgan 5 million so‘m pulni olib ketgan.
Sud hukmiga ko‘ra, xotiniga tan jarohati yetkazgan erkak uch yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan.
Izohlar 0
…