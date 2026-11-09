Erkaklarni o‘g‘irlab, urushga jo‘natishgan: Yekaterinburgda yashirin jinoiy tarmoq fosh bo‘ldi

·24·Dunyo
Erkaklarni o‘g‘irlab, urushga jo‘natishgan: Yekaterinburgda yashirin jinoiy tarmoq fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yekaterinburgda himoyasiz erkaklarni aldab, kuch ishlatish yo‘li bilan Ukrainadagi harbiy harakatlarga jo‘natgan jinoiy guruh fosh etildi.
  • Yetti nafar ayblanuvchidan iborat ushbu uyushgan tarmoq jabrlanuvchilarning harbiy to‘lovlari hamda halok bo‘lganlik uchun beriladigan kompensatsiyalarni o‘zlashtirish maqsadida 12 ta odam o‘g‘irlash va tovlamachilik holatini sodir etgan.

Rossiyaning Yekaterinburg shahrida odamlarni aldab, o‘g‘irlab va kuch ishlatib Ukrainadagi harbiy harakatlarga yuborish bilan shug‘ullangan jinoiy guruh fosh etildi. Mazkur tarmoq a’zolari Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan harbiylarga ajratiladigan bir martalik to‘lovlar va halok bo‘lganlik uchun beriladigan millionlab rubllik kompensatsiyalarni qo‘lga kiritishni o‘zlariga «daromad manbai» qilib olgan.

Hozirda Rossiya Ichki ishlar vazirligi hamda FSB hamkorligida qo‘lga olingan yetti nafar ayblanuvchi ustidan sud jarayoni rasman boshlandi.

Qurbonlar qanday tanlangan va ularga qanday tuzoq qo‘yilgan?

Jinoyatchilar o‘z qurbonlarini tanlashda o‘ta puxta va shafqatsiz strategiyaga suyangan:

  • Himoyasiz qatlam nishonda: Guruh asosan moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan, doimiy ish joyi va daromadi yo‘q, shuningdek, uysiz yoki ichkilikka qaram bo‘lgan, yaqinlari izlamaydigan himoyasiz erkaklarni topgan;

  • Vaqtinchalik boshpana aldovi: Ularga dastlab yordam ko‘rsatish, bepul turar joy va issiq ovqat berish va’da qilingan;

  • Kaltaklash va majburiy shartnoma: Qurbonlar tuzoqqa tushganidan so‘ng ularga nisbatan jismoniy kuch, kaltaklash va ruhiy tahdidlar qo‘llanilgan. Natijada erkaklar Rossiya Mudofaa vazirligi bilan kontrakt tuzishga majburlangan.

Millionlab rubl va soxta nikohlar sxemasi

Jinoiy uyushmaning asosiy maqsadi davlat tomonidan frontga yo‘l olayotgan askarlarga beriladigan katta miqdordagi mablag‘larni to‘liq o‘zlashtirish bo‘lgan:

  • Bank hisoblariga kirish: Guruh a’zolari jabrlanuvchilar nomiga bank kartalari ochtirib, hisoblarni boshqarish uchun notarial ishonchnomalar rasmiylashtirgan. Shu orqali barcha ko‘chirmalar va oylik maoshlar bevosita jinoyatchilarning cho‘ntagiga tushgan;

  • Kompensatsiya uchun fiktiv nikoh: Guruh tarkibidagi ayollar jangchi jarohat olgan yoki frontda halok bo‘lgan taqdirda beriladigan katta ko‘lamdagi sug‘urta va kompensatsiya pullarini (to‘liq qonuniy merosxo‘r sifatida) olish uchun jabrlanuvchilar bilan soxta nikohlar ham tuzgan.

Jinoiy tarmoq faoliyati raqamlarda

Ko‘rsatkich / Yo‘nalish

Tafsilotlar

Ahamiyati / Oqibati

Jinoiy guruh tarkibi

7 nafar a’zo (erkaklar va ayollar)

Uyushgan tarmoq sifatida harakat qilgan

Ayblov epizodlari

12 ta odam o‘g‘irlash va tovlamachilik holati

Ko‘p sonli jabrlanuvchilar mavjudligi tasdiqlandi

Musodara qilingan dalillar

O‘nlab telefonlar, SIM-kartalar, begona bank kartalari

Hisoblarni boshqarish dalillari ashyoviy dalil sifatida olindi

Hibsga olgan idoralar

Rossiya IIV va FSB

Maxsus amaliyot bilan zararsizlantirildi

Sud va jazo muqarrarligi

Tintuvlar davomida olingan hujjatlar, bank kartalari va jabrlanuvchilarning ko‘rsatmalari asosida sud ishi ochilgan. Uyushgan guruh a’zolariga nisbatan odam o‘g‘irlash, erkinlikdan mahrum qilish va o‘ta yirik miqdordagi tovlamachilik moddalari bo‘yicha ayblov e’lon qilingan bo‘lib, ularni uzoq yillik qamoq jazosi kutmoqda.

YekaterinburgRossiya Mudofaa vazirligiFSBUkraina urushi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quvvat olayotgan telefon 46 yoshli ayolning o‘limiga sabab bo‘ldiQuvvat olayotgan telefon 46 yoshli ayolning o‘limiga sabab bo‘ldiBugun 19:53Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdiRossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdi26 oktabr 13:08Dmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindiDmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindi13 oktabr 06:57WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqdaWBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqda8 oktabr 22:01Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdiGolovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi30 sentabr 07:46Moskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaMoskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqda10 sentabr 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda