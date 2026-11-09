Erkaklarni o‘g‘irlab, urushga jo‘natishgan: Yekaterinburgda yashirin jinoiy tarmoq fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yekaterinburgda himoyasiz erkaklarni aldab, kuch ishlatish yo‘li bilan Ukrainadagi harbiy harakatlarga jo‘natgan jinoiy guruh fosh etildi.
- Yetti nafar ayblanuvchidan iborat ushbu uyushgan tarmoq jabrlanuvchilarning harbiy to‘lovlari hamda halok bo‘lganlik uchun beriladigan kompensatsiyalarni o‘zlashtirish maqsadida 12 ta odam o‘g‘irlash va tovlamachilik holatini sodir etgan.
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida odamlarni aldab, o‘g‘irlab va kuch ishlatib Ukrainadagi harbiy harakatlarga yuborish bilan shug‘ullangan jinoiy guruh fosh etildi. Mazkur tarmoq a’zolari Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan harbiylarga ajratiladigan bir martalik to‘lovlar va halok bo‘lganlik uchun beriladigan millionlab rubllik kompensatsiyalarni qo‘lga kiritishni o‘zlariga «daromad manbai» qilib olgan.
Hozirda Rossiya Ichki ishlar vazirligi hamda FSB hamkorligida qo‘lga olingan yetti nafar ayblanuvchi ustidan sud jarayoni rasman boshlandi.
Qurbonlar qanday tanlangan va ularga qanday tuzoq qo‘yilgan?
Jinoyatchilar o‘z qurbonlarini tanlashda o‘ta puxta va shafqatsiz strategiyaga suyangan:
Himoyasiz qatlam nishonda: Guruh asosan moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan, doimiy ish joyi va daromadi yo‘q, shuningdek, uysiz yoki ichkilikka qaram bo‘lgan, yaqinlari izlamaydigan himoyasiz erkaklarni topgan;
Vaqtinchalik boshpana aldovi: Ularga dastlab yordam ko‘rsatish, bepul turar joy va issiq ovqat berish va’da qilingan;
Kaltaklash va majburiy shartnoma: Qurbonlar tuzoqqa tushganidan so‘ng ularga nisbatan jismoniy kuch, kaltaklash va ruhiy tahdidlar qo‘llanilgan. Natijada erkaklar Rossiya Mudofaa vazirligi bilan kontrakt tuzishga majburlangan.
Millionlab rubl va soxta nikohlar sxemasi
Jinoiy uyushmaning asosiy maqsadi davlat tomonidan frontga yo‘l olayotgan askarlarga beriladigan katta miqdordagi mablag‘larni to‘liq o‘zlashtirish bo‘lgan:
Bank hisoblariga kirish: Guruh a’zolari jabrlanuvchilar nomiga bank kartalari ochtirib, hisoblarni boshqarish uchun notarial ishonchnomalar rasmiylashtirgan. Shu orqali barcha ko‘chirmalar va oylik maoshlar bevosita jinoyatchilarning cho‘ntagiga tushgan;
Kompensatsiya uchun fiktiv nikoh: Guruh tarkibidagi ayollar jangchi jarohat olgan yoki frontda halok bo‘lgan taqdirda beriladigan katta ko‘lamdagi sug‘urta va kompensatsiya pullarini (to‘liq qonuniy merosxo‘r sifatida) olish uchun jabrlanuvchilar bilan soxta nikohlar ham tuzgan.
Jinoiy tarmoq faoliyati raqamlarda
Ko‘rsatkich / Yo‘nalish
Tafsilotlar
Ahamiyati / Oqibati
Jinoiy guruh tarkibi
7 nafar a’zo (erkaklar va ayollar)
Uyushgan tarmoq sifatida harakat qilgan
Ayblov epizodlari
12 ta odam o‘g‘irlash va tovlamachilik holati
Ko‘p sonli jabrlanuvchilar mavjudligi tasdiqlandi
Musodara qilingan dalillar
O‘nlab telefonlar, SIM-kartalar, begona bank kartalari
Hisoblarni boshqarish dalillari ashyoviy dalil sifatida olindi
Hibsga olgan idoralar
Rossiya IIV va FSB
Maxsus amaliyot bilan zararsizlantirildi
Sud va jazo muqarrarligi
Tintuvlar davomida olingan hujjatlar, bank kartalari va jabrlanuvchilarning ko‘rsatmalari asosida sud ishi ochilgan. Uyushgan guruh a’zolariga nisbatan odam o‘g‘irlash, erkinlikdan mahrum qilish va o‘ta yirik miqdordagi tovlamachilik moddalari bo‘yicha ayblov e’lon qilingan bo‘lib, ularni uzoq yillik qamoq jazosi kutmoqda.
Izohlar 0
…