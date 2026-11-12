Farg‘onada hokim yordamchisi kredit evaziga iPhone 17 Pro Max olayotganda qo‘lga olindi

1 daqiqa o'qish48
Farg‘onada hokim yordamchisi kredit evaziga iPhone 17 Pro Max olayotganda qo‘lga olindi

Mamlakatimizda korrupsiya va poraxo‘rlikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan keskin chora-tadbirlarga qaramay, hamon o‘z mansab vakolatini suiiste’mol qilish holatlari uchrab turibdi. Navbatdagi shunday qonunbuzarlik Farg‘ona viloyatida qayd etildi.

Tezkor tadbir va jinoyatning fosh etilishi

Ma’lum qilinishicha, Beshariq tumanidagi «Qo‘rg‘oncha» mahallasida hokim yordamchisi lavozimida ishlab kelgan shaxs fuqaroning ishonchiga kirib, uning nomiga tijorat banki orqali 150 million so‘m miqdorida imtiyozli kredit mablag‘ini ajratib berishni va’da qilgan.

Buning evaziga u xizmat haqi sifatida qimmatbaho — eng so‘nggi rusumdagi iPhone 17 Pro Max telefonini olishni talab qilgan. O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida mazkur shaxs pora tariqasida talab qilingan qimmatbaho gadjetni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Hodisa tafsilotlari

Ma’lumotlar

Hudud

Farg‘ona viloyati, Beshariq tumani

Lavozim

«Qo‘rg‘oncha» mahallasi hokim yordamchisi

Ajratilishi kerak bo‘lgan kredit

150 million so‘m tijorat banki krediti

Talab qilingan pora

iPhone 17 Pro Max rusumli telefon

Aniqlangan holat

Tezkor tadbir chog‘ida ashyoviy dalillar bilan ushlanish

Qonuniy choralar

Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonunbuzar xodimga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilishi ta’minlanadi.

Sizningcha, korrupsiyaviy holatlarning oldini olish va bu kabi qonunbuzarliklarning keskin kamayishiga erishish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari