Farg‘onada hokim yordamchisi kredit evaziga iPhone 17 Pro Max olayotganda qo‘lga olindi
Mamlakatimizda korrupsiya va poraxo‘rlikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan keskin chora-tadbirlarga qaramay, hamon o‘z mansab vakolatini suiiste’mol qilish holatlari uchrab turibdi. Navbatdagi shunday qonunbuzarlik Farg‘ona viloyatida qayd etildi.
Tezkor tadbir va jinoyatning fosh etilishi
Ma’lum qilinishicha, Beshariq tumanidagi «Qo‘rg‘oncha» mahallasida hokim yordamchisi lavozimida ishlab kelgan shaxs fuqaroning ishonchiga kirib, uning nomiga tijorat banki orqali 150 million so‘m miqdorida imtiyozli kredit mablag‘ini ajratib berishni va’da qilgan.
Buning evaziga u xizmat haqi sifatida qimmatbaho — eng so‘nggi rusumdagi iPhone 17 Pro Max telefonini olishni talab qilgan. O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida mazkur shaxs pora tariqasida talab qilingan qimmatbaho gadjetni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Hodisa tafsilotlari
Ma’lumotlar
Hudud
Farg‘ona viloyati, Beshariq tumani
Lavozim
«Qo‘rg‘oncha» mahallasi hokim yordamchisi
Ajratilishi kerak bo‘lgan kredit
150 million so‘m tijorat banki krediti
Talab qilingan pora
iPhone 17 Pro Max rusumli telefon
Aniqlangan holat
Tezkor tadbir chog‘ida ashyoviy dalillar bilan ushlanish
Qonuniy choralar
Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonunbuzar xodimga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilishi ta’minlanadi.
Sizningcha, korrupsiyaviy holatlarning oldini olish va bu kabi qonunbuzarliklarning keskin kamayishiga erishish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…