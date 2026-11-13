Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi o‘yindan keyin nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Rossiya terma jamoasi O‘zbekiston ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Rossiya bosh murabbiyi Valeriy Karpin jamoasining birinchi bo‘limdagi o‘yinidan qoniqmaganini va yo‘l qo‘yilgan xatolarni tanqid qildi.
- Murabbiy tanaffusdan keyin futbolchilar o‘yinga shiddat va energiya qo‘shgani evaziga vaziyat o‘zgarganini ta’kidladi.
Toshkent shahrida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan shiddatli va murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi mehmonlarning irodali g‘alabasi — 3:2 hisobi bilan yakunlandi. Dastlabki bo‘limda ikki to‘p farqi bilan ortda qolgan rossiyaliklar tanaffusdan keyin hisobni o‘z foydalariga o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lishdi. Uchrashuvdan so‘ng Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin Okko efirida o‘yin haqidagi o‘z fikrlarini ochiq bayon etdi.
«Birinchi bo‘limda ko‘rganlarimiz umuman kutganimizga to‘g‘ri kelmadi»
Karpin jamoasining umumiy o‘yinidan to‘liq qoniqish hosil qilmaganini, ayniqsa birinchi bo‘limdagi harakatlar uni ranjitganini yashirib o‘tirmadi.
«O‘ta mamnunman, deb ayta olmayman. Ehtimol, ikkinchi bo‘limdan qoniqqandirman, lekin butun o‘yin bo‘yicha emas. Shaxsan menda ijobiy hislardan ko‘ra salbiy tomonlari ko‘proq. Birinchi bo‘limda ko‘rganlarimiz umuman kutganimizga to‘g‘ri kelmadi. Tanaffusda suhbatlashib oldik, shundan so‘ng o‘yinga shiddat va energiya qo‘shdik – shundagina hammasi o‘z o‘rniga tushdi», — dedi Karpin.
Matbuot uchun izohlar va asosiy jihatlar
Murabbiyning bahosi va fikrlari
Birinchi taymdan norozilik
Ko‘rilgan o‘yin kutilmalarga umuman to‘g‘ri kelmagan, salbiy hislar ko‘p
Burilish pallasi
Tanaffusdagi suhbat va ikkinchi bo‘limga qo‘shilgan shiddat hamda energiya
Yo‘l qo‘yilgan xatolar
Gollar deyarli o‘z darvozasiga urib yuborilgan («o‘zimizga o‘zimiz urdik»)
Kelgusi rejalar
Navbatdagi o‘rtoqlik o‘yini 17 noyabr kuni Krasnodarda Venesuelaga qarshi o‘tkaziladi
«Ikki golni deyarli o‘zimizga o‘zimiz urdik»
Shuningdek, murabbiy jamoasi o‘tkazib yuborgan gollarga to‘xtalib, yo‘l qo‘yilgan qo‘pol xatolarni tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar maydonda o‘zlariga qiyinchilik tug‘dirib qo‘yishgan.
«Lekin ikki golni deyarli o‘zimizga o‘zimiz urdik, bittasini emas. Birinchi bo‘limda deyarli hech narsa yoqmadi. Shunga qaramay, o‘ylaymanki, shu to‘rt yil ichida Rossiya terma jamoasi kuchaydi. Bu mening shaxsiy fikrim, xoh qo‘shiling, xoh yo‘q. Bu yerda natija emas, umuman o‘yin sifati haqida gap ketyapti», — deya qo‘shimcha qildi Rossiya terma jamoasi ustozi.
Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasining navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuela milliy jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi.
Sizningcha, Valeriy Karpinning bunday tanqidiy fikrlari jamoaning keyingi o‘yinlarda yanada kuchayishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…