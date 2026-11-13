Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi o‘yindan keyin nimalar dedi?

2 daqiqa o'qish75
Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi o‘yindan keyin nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Rossiya terma jamoasi O‘zbekiston ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Rossiya bosh murabbiyi Valeriy Karpin jamoasining birinchi bo‘limdagi o‘yinidan qoniqmaganini va yo‘l qo‘yilgan xatolarni tanqid qildi.
  • Murabbiy tanaffusdan keyin futbolchilar o‘yinga shiddat va energiya qo‘shgani evaziga vaziyat o‘zgarganini ta’kidladi.

Toshkent shahrida O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan shiddatli va murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi mehmonlarning irodali g‘alabasi — 3:2 hisobi bilan yakunlandi. Dastlabki bo‘limda ikki to‘p farqi bilan ortda qolgan rossiyaliklar tanaffusdan keyin hisobni o‘z foydalariga o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lishdi. Uchrashuvdan so‘ng Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin Okko efirida o‘yin haqidagi o‘z fikrlarini ochiq bayon etdi.

«Birinchi bo‘limda ko‘rganlarimiz umuman kutganimizga to‘g‘ri kelmadi»

Karpin jamoasining umumiy o‘yinidan to‘liq qoniqish hosil qilmaganini, ayniqsa birinchi bo‘limdagi harakatlar uni ranjitganini yashirib o‘tirmadi.

«O‘ta mamnunman, deb ayta olmayman. Ehtimol, ikkinchi bo‘limdan qoniqqandirman, lekin butun o‘yin bo‘yicha emas. Shaxsan menda ijobiy hislardan ko‘ra salbiy tomonlari ko‘proq. Birinchi bo‘limda ko‘rganlarimiz umuman kutganimizga to‘g‘ri kelmadi. Tanaffusda suhbatlashib oldik, shundan so‘ng o‘yinga shiddat va energiya qo‘shdik – shundagina hammasi o‘z o‘rniga tushdi», — dedi Karpin.

Matbuot uchun izohlar va asosiy jihatlar

Murabbiyning bahosi va fikrlari

Birinchi taymdan norozilik

Ko‘rilgan o‘yin kutilmalarga umuman to‘g‘ri kelmagan, salbiy hislar ko‘p

Burilish pallasi

Tanaffusdagi suhbat va ikkinchi bo‘limga qo‘shilgan shiddat hamda energiya

Yo‘l qo‘yilgan xatolar

Gollar deyarli o‘z darvozasiga urib yuborilgan («o‘zimizga o‘zimiz urdik»)

Kelgusi rejalar

Navbatdagi o‘rtoqlik o‘yini 17 noyabr kuni Krasnodarda Venesuelaga qarshi o‘tkaziladi

«Ikki golni deyarli o‘zimizga o‘zimiz urdik»

Shuningdek, murabbiy jamoasi o‘tkazib yuborgan gollarga to‘xtalib, yo‘l qo‘yilgan qo‘pol xatolarni tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar maydonda o‘zlariga qiyinchilik tug‘dirib qo‘yishgan.

  • «Lekin ikki golni deyarli o‘zimizga o‘zimiz urdik, bittasini emas. Birinchi bo‘limda deyarli hech narsa yoqmadi. Shunga qaramay, o‘ylaymanki, shu to‘rt yil ichida Rossiya terma jamoasi kuchaydi. Bu mening shaxsiy fikrim, xoh qo‘shiling, xoh yo‘q. Bu yerda natija emas, umuman o‘yin sifati haqida gap ketyapti», — deya qo‘shimcha qildi Rossiya terma jamoasi ustozi.

Eslatib o‘tamiz, Rossiya terma jamoasining navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 17 noyabr kuni Krasnodar shahrida Venesuela milliy jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi.

Sizningcha, Valeriy Karpinning bunday tanqidiy fikrlari jamoaning keyingi o‘yinlarda yanada kuchayishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari