2:0 hisobi qanday boy berildi? Abbos Fayzullayev mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi

1 daqiqa o'qish80
2:0 hisobi qanday boy berildi? Abbos Fayzullayev mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya milliy jamoasiga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston vakillari 2:0 hisobidagi ustunlikni boy berib, mag‘lubiyatga uchradi.
  • Yarim himoyachi Abbos Fayzullayevning so‘zlariga ko‘ra, 70-daqiqadan keyin o‘yinda kuzatilgan o‘zgarishlar va himoyaga haddan tashqari e’tibor qaratilishi raqibga imkoniyat yaratib bergan.

Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya milliy jamoasiga qarshi kechgan va 2:0 hisobidagi ustunlikning boy berilishi bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, vakillarimiz yarim himoyachisi Abbos Fayzullayev jurnalistlarning savollariga javob qaytardi. U jamoaning yo‘l qo‘ygan xatolari va mag‘lubiyat sabablarini ochiq tan oldi.

«70-daqiqadan keyingi o‘zgarish bizga pand berdi»

Fayzullayevning ta’kidlashicha, o‘yin muxlislarga qiziqarli va shiddatli ko‘ringan bo‘lsa-da, uchrashuvning so‘nggi pallalaridagi xatolar yakuniy natijaga salbiy ta’sir ko‘rsatgan.

«Qiziqarli o‘yin bo‘ldi. Fikrimcha, muxlislarga ham ma’qul keldi. Ammo 70-daqiqadan keyin o‘yinimizda o‘zgarish bo‘ldi va bu bizga pand berdi. Milliy jamoa yig‘iniga ko‘plab yangi o‘yinchilar qo‘shilgan. O‘rtoqlik bahsida natija muhim emas. Bunday bahslar orqali bir-birimizni tushunib boramiz. Hali o‘z ustimizda ishlashimiz kerak bo‘lgan jihatlar ko‘p», — dedi yarim himoyachi.

Futbolchining izohlari

Asosiy fikrlar va xulosalar

Burilish nuqtasi

70-daqiqadan keyin o‘yinda kuzatilgan o‘zgarishlar

Himoya va taktika

Himoyaga ko‘proq e’tibor qaratilgani raqibga imkoniyat yaratib berdi

Jamoaviy javobgarlik

Mag‘lubiyatda bir kishini aybdor qilib bo‘lmaydi, bu jamoaviy mag‘lubiyat

O‘rtoqlik o‘yinining foydasi

Yangi o‘yinchilarning qo‘shilishi va bir-birini tushunib borish uchun muhim tajriba

«Himoyaga ko‘proq e’tibor qaratganimizdan raqib foydalandi»

Hujumkor o‘yin boshlanganida mehmonlarda imkoniyat bo‘lmagani, ammo keyinchalik himoyaga o‘tib ketish xato bo‘lganini yarim himoyachi alohida e’tirof etdi.

  • «O‘ylashimcha, himoyaga ko‘proq e’tibor qaratganimizdan raqib foydalandi. Birinchi va ikkinchi bo‘lim boshida hujumlarni ko‘paytirdik. Bunday holatda mehmonlarda gol urish uchun vaziyat yuzaga kelmagandi. Nima bo‘lganda ham o‘zimizning xatolarimiz sabab yutqazdik. Mag‘lubiyatda bir kishini aybdor qila olmaymiz. Jamoaviy bo‘lib himoyalandik. Mag‘lubiyatdan yetarlicha xulosa qilishimiz mumkin», — deya qo‘shimcha qildi Abbos Fayzullayev.

Sizningcha, Abbos Fayzullayev ta’kidlaganidek, bu kabi o‘rtoqlik o‘yinlaridagi xatolar kelajakdagi rasmiy bahslarda ijobiy natija ko‘rsatish uchun qanday yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari