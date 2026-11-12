2:0 hisobi qanday boy berildi? Abbos Fayzullayev mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya milliy jamoasiga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston vakillari 2:0 hisobidagi ustunlikni boy berib, mag‘lubiyatga uchradi.
- Yarim himoyachi Abbos Fayzullayevning so‘zlariga ko‘ra, 70-daqiqadan keyin o‘yinda kuzatilgan o‘zgarishlar va himoyaga haddan tashqari e’tibor qaratilishi raqibga imkoniyat yaratib bergan.
Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida Rossiya milliy jamoasiga qarshi kechgan va 2:0 hisobidagi ustunlikning boy berilishi bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, vakillarimiz yarim himoyachisi Abbos Fayzullayev jurnalistlarning savollariga javob qaytardi. U jamoaning yo‘l qo‘ygan xatolari va mag‘lubiyat sabablarini ochiq tan oldi.
«70-daqiqadan keyingi o‘zgarish bizga pand berdi»
Fayzullayevning ta’kidlashicha, o‘yin muxlislarga qiziqarli va shiddatli ko‘ringan bo‘lsa-da, uchrashuvning so‘nggi pallalaridagi xatolar yakuniy natijaga salbiy ta’sir ko‘rsatgan.
«Qiziqarli o‘yin bo‘ldi. Fikrimcha, muxlislarga ham ma’qul keldi. Ammo 70-daqiqadan keyin o‘yinimizda o‘zgarish bo‘ldi va bu bizga pand berdi. Milliy jamoa yig‘iniga ko‘plab yangi o‘yinchilar qo‘shilgan. O‘rtoqlik bahsida natija muhim emas. Bunday bahslar orqali bir-birimizni tushunib boramiz. Hali o‘z ustimizda ishlashimiz kerak bo‘lgan jihatlar ko‘p», — dedi yarim himoyachi.
Futbolchining izohlari
Asosiy fikrlar va xulosalar
Burilish nuqtasi
70-daqiqadan keyin o‘yinda kuzatilgan o‘zgarishlar
Himoya va taktika
Himoyaga ko‘proq e’tibor qaratilgani raqibga imkoniyat yaratib berdi
Jamoaviy javobgarlik
Mag‘lubiyatda bir kishini aybdor qilib bo‘lmaydi, bu jamoaviy mag‘lubiyat
O‘rtoqlik o‘yinining foydasi
Yangi o‘yinchilarning qo‘shilishi va bir-birini tushunib borish uchun muhim tajriba
«Himoyaga ko‘proq e’tibor qaratganimizdan raqib foydalandi»
Hujumkor o‘yin boshlanganida mehmonlarda imkoniyat bo‘lmagani, ammo keyinchalik himoyaga o‘tib ketish xato bo‘lganini yarim himoyachi alohida e’tirof etdi.
«O‘ylashimcha, himoyaga ko‘proq e’tibor qaratganimizdan raqib foydalandi. Birinchi va ikkinchi bo‘lim boshida hujumlarni ko‘paytirdik. Bunday holatda mehmonlarda gol urish uchun vaziyat yuzaga kelmagandi. Nima bo‘lganda ham o‘zimizning xatolarimiz sabab yutqazdik. Mag‘lubiyatda bir kishini aybdor qila olmaymiz. Jamoaviy bo‘lib himoyalandik. Mag‘lubiyatdan yetarlicha xulosa qilishimiz mumkin», — deya qo‘shimcha qildi Abbos Fayzullayev.
Sizningcha, Abbos Fayzullayev ta’kidlaganidek, bu kabi o‘rtoqlik o‘yinlaridagi xatolar kelajakdagi rasmiy bahslarda ijobiy natija ko‘rsatish uchun qanday yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…