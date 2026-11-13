Abbosbek Fayzullayev sobiq jamoasi va muxlislariga iliq tilaklarini bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev sobiq klubi SSKA va uning muxlislariga nisbatan iliq tilaklarini bildirib, jamoaning barcha o‘yinlarini kuzatib borishini ta’kidladi.
- 2023–2025 yillarda Moskvaning SSKA klubi bilan Rossiya kubogi va Superkubogini qo‘lga kiritgan futbolchi, hozirda Istanbulning «Bashakshehir» klubi safida to‘p surmoqda.
O‘zbekiston milliy jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev faoliyati, sobiq klubi SSKA va uning muxlislari hamda Turkiya Superligasidagi kuzatishlari haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Moskvada o‘tkazilgan uchrashuvlar doirasida sobiq jamoadoshlari bilan diydorlashgan hamyurtimiz Rossiyadagi davrini iliq xotiralar bilan esladi.
«SSKAning barcha o‘yinlarini ko‘rib boraman»
2023–2025 yillarda Moskvaning SSKA klubi sharafini himoya qilib, ular bilan birga Rossiya kubogi va Superkubogini qo‘lga kiritgan Abbosbek Fayzullayev hozirda Istanbulning «Bashakshehir» klubi safida to‘p surmoqda. Shunga qaramay, u hamon «armiyachilar» o‘yinlarini kuzatib borishini va chempionlikni tilashini yashirib o‘tirmadi.
«SSKA muxlislariga u yerda o‘ynagan vaqtlarim uchun minnatdorlik bildiraman. Hozir ham barcha o‘yinlarini ko‘rib boraman, ular uchun qayg‘urib muxlislik qilaman. Ushbu mavsumda chempion bo‘lishlarini istayman. Bu qo‘llaridan keladi», — dedi Abbosbek Fayzullayev.
Abbosbek Fayzullayevning faoliyati va e’tiroflari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Hozirgi klubi
«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya, ikkinchi mavsum)
SSKAdagi yutuqlari
Rossiya kubogi va mamlakat Superkubogi sohibi (2023–2025 yillar)
Sobiq jamoadoshi fikri
Ivan Oblyakov Abbosbekning SSKAdagi muhit va muloqotni sog‘inganini aytdi
Baho berilgan futbolchi
Aleksey Batrakov («Galatasaroy») — yuqori daraja va gollari
Aleksey Batrakovning «Galatasaroy»dagi o‘yini haqida
Shuningdek, hamyurtimiz Turkiya chempionati peshqadami — «Galatasaroy» safida faoliyatini juda muvaffaqiyatli boshlagan iste’dodli futbolchi Aleksey Batrakovning harakatlariga ham yuqori baho berdi.
«Batrakovning darajasi juda baland. U buni "Galatasaroy"da isbotlab kelmoqda. Uni kuzatish yoqimli. Gol urayotganini ko‘rish ham zavqli», — deya qo‘shimcha qildi o‘zbek futbolchisi.
Ivan Oblyakovning iliq xotiralari
Moskvaning SSKA klubi va Rossiya milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Ivan Oblyakov ham jurnalistlar bilan suhbatda Abbosbek Fayzullayev bilan uchrashuvdan juda xursand bo‘lganini ta’kidladi:
«Abbos bilan o‘yin oldidan samimiy suhbatlashib oldik, uni ko‘rganimizdan har doim xursand bo‘lamiz. U yaxshi sport formada. Aytishicha, SSKAni kuzatib boradi, u yerdagi muhitni, jamoa ichidagi muloqotni sog‘inib yuribdi. Turkiyada ahvoli qandayligini so‘radik, hammasi a’lo, deb javob berdi», — dedi Oblyakov.
Sizningcha, Abbosbek Fayzullayevning Yevropa va Turkiya chempionatidagi tajribasi uning kelajakdagi futbol faoliyatida yanada yuqori cho‘qqilarni zabt etishiga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…