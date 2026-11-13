Abbosbek Fayzullayev sobiq jamoasi va muxlislariga iliq tilaklarini bildirdi

2 daqiqa o'qish64
Abbosbek Fayzullayev sobiq jamoasi va muxlislariga iliq tilaklarini bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev sobiq klubi SSKA va uning muxlislariga nisbatan iliq tilaklarini bildirib, jamoaning barcha o‘yinlarini kuzatib borishini ta’kidladi.
  • 2023–2025 yillarda Moskvaning SSKA klubi bilan Rossiya kubogi va Superkubogini qo‘lga kiritgan futbolchi, hozirda Istanbulning «Bashakshehir» klubi safida to‘p surmoqda.

O‘zbekiston milliy jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev faoliyati, sobiq klubi SSKA va uning muxlislari hamda Turkiya Superligasidagi kuzatishlari haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Moskvada o‘tkazilgan uchrashuvlar doirasida sobiq jamoadoshlari bilan diydorlashgan hamyurtimiz Rossiyadagi davrini iliq xotiralar bilan esladi.

«SSKAning barcha o‘yinlarini ko‘rib boraman»

2023–2025 yillarda Moskvaning SSKA klubi sharafini himoya qilib, ular bilan birga Rossiya kubogi va Superkubogini qo‘lga kiritgan Abbosbek Fayzullayev hozirda Istanbulning «Bashakshehir» klubi safida to‘p surmoqda. Shunga qaramay, u hamon «armiyachilar» o‘yinlarini kuzatib borishini va chempionlikni tilashini yashirib o‘tirmadi.

«SSKA muxlislariga u yerda o‘ynagan vaqtlarim uchun minnatdorlik bildiraman. Hozir ham barcha o‘yinlarini ko‘rib boraman, ular uchun qayg‘urib muxlislik qilaman. Ushbu mavsumda chempion bo‘lishlarini istayman. Bu qo‘llaridan keladi», — dedi Abbosbek Fayzullayev.

Abbosbek Fayzullayevning faoliyati va e’tiroflari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Hozirgi klubi

«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya, ikkinchi mavsum)

SSKAdagi yutuqlari

Rossiya kubogi va mamlakat Superkubogi sohibi (2023–2025 yillar)

Sobiq jamoadoshi fikri

Ivan Oblyakov Abbosbekning SSKAdagi muhit va muloqotni sog‘inganini aytdi

Baho berilgan futbolchi

Aleksey Batrakov («Galatasaroy») — yuqori daraja va gollari

Aleksey Batrakovning «Galatasaroy»dagi o‘yini haqida

Shuningdek, hamyurtimiz Turkiya chempionati peshqadami — «Galatasaroy» safida faoliyatini juda muvaffaqiyatli boshlagan iste’dodli futbolchi Aleksey Batrakovning harakatlariga ham yuqori baho berdi.

  • «Batrakovning darajasi juda baland. U buni "Galatasaroy"da isbotlab kelmoqda. Uni kuzatish yoqimli. Gol urayotganini ko‘rish ham zavqli», — deya qo‘shimcha qildi o‘zbek futbolchisi.

Ivan Oblyakovning iliq xotiralari

Moskvaning SSKA klubi va Rossiya milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Ivan Oblyakov ham jurnalistlar bilan suhbatda Abbosbek Fayzullayev bilan uchrashuvdan juda xursand bo‘lganini ta’kidladi:

  • «Abbos bilan o‘yin oldidan samimiy suhbatlashib oldik, uni ko‘rganimizdan har doim xursand bo‘lamiz. U yaxshi sport formada. Aytishicha, SSKAni kuzatib boradi, u yerdagi muhitni, jamoa ichidagi muloqotni sog‘inib yuribdi. Turkiyada ahvoli qandayligini so‘radik, hammasi a’lo, deb javob berdi», — dedi Oblyakov.

Sizningcha, Abbosbek Fayzullayevning Yevropa va Turkiya chempionatidagi tajribasi uning kelajakdagi futbol faoliyatida yanada yuqori cho‘qqilarni zabt etishiga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari