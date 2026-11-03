Angrendagi “yashirin bosmaxona”: uyda 80 mln so‘mga yaqin soxta pul yasaganlar qo‘lga tushdi

·70·Jamiyat
Angrendagi “yashirin bosmaxona”: uyda 80 mln so‘mga yaqin soxta pul yasaganlar qo‘lga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent viloyatining Angren shahrida qalbaki milliy valyutalarni tayyorlash bilan shug‘ullangan ikki nafar fuqaro qo‘lga olindi.
  • Ijaraga olingan xonadonda o‘tkazilgan tintuv davomida umumiy qiymati 79,8 million so‘mga teng bo‘lgan 100 000 va 200 000 so‘mlik soxta kupyuralar ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.

Toshkent viloyatining Angren shahrida qalbaki milliy valyuta kupyuralarini noqonuniy tarzda tayyorlash va muomalaga chiqarishga ixtisoslashgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir natijasida yashirin sex fosh etilib, gumonlanuvchilar ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, ikki nafar fuqaro o‘zaro til biriktirgan holda Angren shahridagi xonadonlardan birini ijaraga olgan va u yerni qalbaki pullarni yashirincha bosib chiqaradigan markazga aylantirgan.

Tintuv tafsilotlari va musodara qilingan soxta millionlar

Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan ijaraga olingan ushbu xonadonda o‘tkazilgan tezkor ko‘zdan kechirish jarayonida katta miqdordagi soxta pul zaxirasi topildi:

  • Kupyuralar nominallari: Uy ichidan bozorga kiritish maqsadida tayyorlab qo‘yilgan 100 000 va 200 000 so‘mlik soxta kupyuralar aniqlandi;

  • Umumiy miqdor: Noqonuniy yo‘l bilan yasalgan qalbaki pullarning jami qiymati 79,8 million so‘mni tashkil etgan;

  • Ashyoviy dalillar: Barcha soxta banknotlar qonuniy tartibda rasmiylashtirilib, tegishli ekspertizaga yuborish uchun dalil sifatida musodara qilindi.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Soxta kupyuralarni muomalaga chiqarish davlat moliyaviy xavfsizligiga jiddiy putur yetkazuvchi og‘ir jinoyat hisoblanadi:

  • Tergov harakatlari: Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Sheriklarni aniqlash: Ayni paytda ushbu shaxslar tomonidan avvalroq savdo va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari orqali soxta pullar aylanmaga chiqarilgan-chiqarilmagani hamda boshqa ehtimoliy sheriklarning borligi bo‘yicha surishtiruv davom etmoqda.

Huquq-tartibot organlari fuqarolarni yirik qiymatdagi kupyuralar bilan naqd hisob-kitoblarni amalga oshirishda ehtiyotkor bo‘lishga va banknotlarning himoya belgilariga alohida e’tibor qaratishga chaqirmoqda.

Angrenqalbaki pullarToshkent viloyatiJinoyat kodeksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komadaAngrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komada20 sentabr 12:35Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandi3 oktabr 12:45Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi13 iyun 15:35Angrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldiAngrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldi24 iyul 09:45Kimyo sanoatini rivojlantirish bo‘yicha muhim dasturlar belgilandiKimyo sanoatini rivojlantirish bo‘yicha muhim dasturlar belgilandi2 iyun 16:19Farg‘ona va Toshkentda yashirin “sexlar” fosh bo‘ldi: Kontrafakt kitoblar musodara qilindiFarg‘ona va Toshkentda yashirin “sexlar” fosh bo‘ldi: Kontrafakt kitoblar musodara qilindi28 oktabr 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi