Angrendagi “yashirin bosmaxona”: uyda 80 mln so‘mga yaqin soxta pul yasaganlar qo‘lga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent viloyatining Angren shahrida qalbaki milliy valyutalarni tayyorlash bilan shug‘ullangan ikki nafar fuqaro qo‘lga olindi.
- Ijaraga olingan xonadonda o‘tkazilgan tintuv davomida umumiy qiymati 79,8 million so‘mga teng bo‘lgan 100 000 va 200 000 so‘mlik soxta kupyuralar ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.
Toshkent viloyatining Angren shahrida qalbaki milliy valyuta kupyuralarini noqonuniy tarzda tayyorlash va muomalaga chiqarishga ixtisoslashgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir natijasida yashirin sex fosh etilib, gumonlanuvchilar ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, ikki nafar fuqaro o‘zaro til biriktirgan holda Angren shahridagi xonadonlardan birini ijaraga olgan va u yerni qalbaki pullarni yashirincha bosib chiqaradigan markazga aylantirgan.
Tintuv tafsilotlari va musodara qilingan soxta millionlar
Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan ijaraga olingan ushbu xonadonda o‘tkazilgan tezkor ko‘zdan kechirish jarayonida katta miqdordagi soxta pul zaxirasi topildi:
Kupyuralar nominallari: Uy ichidan bozorga kiritish maqsadida tayyorlab qo‘yilgan 100 000 va 200 000 so‘mlik soxta kupyuralar aniqlandi;
Umumiy miqdor: Noqonuniy yo‘l bilan yasalgan qalbaki pullarning jami qiymati 79,8 million so‘mni tashkil etgan;
Ashyoviy dalillar: Barcha soxta banknotlar qonuniy tartibda rasmiylashtirilib, tegishli ekspertizaga yuborish uchun dalil sifatida musodara qilindi.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Soxta kupyuralarni muomalaga chiqarish davlat moliyaviy xavfsizligiga jiddiy putur yetkazuvchi og‘ir jinoyat hisoblanadi:
Tergov harakatlari: Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Sheriklarni aniqlash: Ayni paytda ushbu shaxslar tomonidan avvalroq savdo va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari orqali soxta pullar aylanmaga chiqarilgan-chiqarilmagani hamda boshqa ehtimoliy sheriklarning borligi bo‘yicha surishtiruv davom etmoqda.
Huquq-tartibot organlari fuqarolarni yirik qiymatdagi kupyuralar bilan naqd hisob-kitoblarni amalga oshirishda ehtiyotkor bo‘lishga va banknotlarning himoya belgilariga alohida e’tibor qaratishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…