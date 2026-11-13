Shavkat Mirziyoyev «The Muslim 500»da eng nufuzli 50 nafar musulmon qatoridan joy oldi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nufuzli «The Muslim 500 – The World's 500 Most Influential Muslims» xalqaro nashrining 2027 yilgi reytingida dunyoning eng nufuzli 50 nafar musulmoni qatoriga kiritildi. Shuningdek, u davlat rahbarlari va siyosatchilar yo‘nalishida ham alohida e’tirof etildi.
40-o‘rin va reytingning ahamiyati
Iordaniya poytaxti Amman shahrida faoliyat yurituvchi Qirollik islom strategik tadqiqotlar markazi (RISSC) tomonidan har yili e’lon qilib kelinadigan mazkur ro‘yxat musulmon dunyosiga siyosiy, iqtisodiy, diniy, ilmiy va madaniy jihatdan ta’sir ko‘rsatayotgan shaxslarni qamrab oladi.
O‘zbekiston Prezidenti «The Muslim 500» nashrining 2027 yilgi reytingida ilk bor eng nufuzli 50 nafar shaxs qatoriga kiritilib, 40-o‘rinni egalladi. Nashrda dastlabki 50 nafar shaxsga aniq o‘rinlar berilishi, qolgan 450 nafar ishtirokchi esa o‘z faoliyat sohalari bo‘yicha guruhlarga ajratilishi nazarda tutilgan.
Reyting ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Egallagan o‘rni
40-o‘rin (top-50talik)
Yo‘nalish
Davlat rahbarlari va siyosatchilar
Tashkilotchi
Qirollik islom strategik tadqiqotlar markazi (RISSC, Iordaniya)
Mintaqaviy vakillar
Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev, Dimash Qudaybergen va boshqalar
Yuksak e’tirof sabablari: Ma’rifiy loyihalar va merosni asrash
Reyting tuzuvchilari Prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakatdagi islomiy va madaniy merosni asrab-avaylash, boy tarixiy qadriyatlarni tiklash borasidagi sa’y-harakatlarini alohida qayd etishgan. Xususan:
Imom Buxoriy va Imom Moturidiy majmualarini rivojlantirish va obodonlashtirish ishlari;
Toshkent shahrida bunyod etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati;
Mamlakatda diniy-ma’rifiy tadqiqot muassasalarini qo‘llab-quvvatlash borasidagi keng ko‘lamli islohotlar yuksak baholangan.
2027 yilgi ro‘yxatning yuqori pog‘onalaridan Saudiya Arabistoni, Pokiston va Turkiya rahbarlari joy olgan bo‘lsa, Markaziy Osiyo mintaqasidan Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev, san’at vakili Dimash Qudaybergen hamda Tojikiston ulamolar kengashi raisi Saidmukarram Abdulqodirzoda kabi taniqli shaxslar ham o‘rin olgan.
Sizningcha, O‘zbekistonda olib borilayotgan ma’rifiy-diniy islohotlar va madaniy merosni tiklash borasidagi ishlarning xalqaro miqyosda bunday yuksak e’tirof etilishi mamlakatimiz obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…