Shavkat Mirziyoyev «The Muslim 500»da eng nufuzli 50 nafar musulmon qatoridan joy oldi

1 daqiqa o'qish26
Shavkat Mirziyoyev «The Muslim 500»da eng nufuzli 50 nafar musulmon qatoridan joy oldi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nufuzli «The Muslim 500 – The World's 500 Most Influential Muslims» xalqaro nashrining 2027 yilgi reytingida dunyoning eng nufuzli 50 nafar musulmoni qatoriga kiritildi. Shuningdek, u davlat rahbarlari va siyosatchilar yo‘nalishida ham alohida e’tirof etildi.

40-o‘rin va reytingning ahamiyati

Iordaniya poytaxti Amman shahrida faoliyat yurituvchi Qirollik islom strategik tadqiqotlar markazi (RISSC) tomonidan har yili e’lon qilib kelinadigan mazkur ro‘yxat musulmon dunyosiga siyosiy, iqtisodiy, diniy, ilmiy va madaniy jihatdan ta’sir ko‘rsatayotgan shaxslarni qamrab oladi.

O‘zbekiston Prezidenti «The Muslim 500» nashrining 2027 yilgi reytingida ilk bor eng nufuzli 50 nafar shaxs qatoriga kiritilib, 40-o‘rinni egalladi. Nashrda dastlabki 50 nafar shaxsga aniq o‘rinlar berilishi, qolgan 450 nafar ishtirokchi esa o‘z faoliyat sohalari bo‘yicha guruhlarga ajratilishi nazarda tutilgan.

Reyting ko‘rsatkichlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Egallagan o‘rni

40-o‘rin (top-50talik)

Yo‘nalish

Davlat rahbarlari va siyosatchilar

Tashkilotchi

Qirollik islom strategik tadqiqotlar markazi (RISSC, Iordaniya)

Mintaqaviy vakillar

Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev, Dimash Qudaybergen va boshqalar

Shavkat Mirziyoyev «The Muslim 500»da eng nufuzli 50 nafar musulmon qatoridan joy oldi

Yuksak e’tirof sabablari: Ma’rifiy loyihalar va merosni asrash

Reyting tuzuvchilari Prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakatdagi islomiy va madaniy merosni asrab-avaylash, boy tarixiy qadriyatlarni tiklash borasidagi sa’y-harakatlarini alohida qayd etishgan. Xususan:

  • Imom Buxoriy va Imom Moturidiy majmualarini rivojlantirish va obodonlashtirish ishlari;

  • Toshkent shahrida bunyod etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati;

  • Mamlakatda diniy-ma’rifiy tadqiqot muassasalarini qo‘llab-quvvatlash borasidagi keng ko‘lamli islohotlar yuksak baholangan.

2027 yilgi ro‘yxatning yuqori pog‘onalaridan Saudiya Arabistoni, Pokiston va Turkiya rahbarlari joy olgan bo‘lsa, Markaziy Osiyo mintaqasidan Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev, san’at vakili Dimash Qudaybergen hamda Tojikiston ulamolar kengashi raisi Saidmukarram Abdulqodirzoda kabi taniqli shaxslar ham o‘rin olgan.

Sizningcha, O‘zbekistonda olib borilayotgan ma’rifiy-diniy islohotlar va madaniy merosni tiklash borasidagi ishlarning xalqaro miqyosda bunday yuksak e’tirof etilishi mamlakatimiz obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari