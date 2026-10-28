“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi

·42·Jamiyat
“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rejep Tayyip Erdog‘anning taklifiga binoan 2026-yil 29-30-oktyabr kunlari Anqarada bo‘lib o‘tadigan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etadi.
  • «Turk asri: tilda, fikrda va ishda birlik» shiori ostida o‘tadigan anjumanda savdo-iqtisodiy integratsiya, transport yo‘laklari hamda mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘anning rasmiy taklifiga binoan 2026 yil 29-30 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo‘ladi.

Davlat rahbari Anqara shahrida bo‘lib o‘tadigan Turkiy davlatlar tashkilotining (TDT) navbatdagi oliy darajadagi sammitida ishtirok etadi. Mazkur muhim siyosiy anjuman turkiy dunyo integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqishda navbatdagi katta tarixiy maydonga aylanishi kutilmoqda.

«Turk asri» shiori ostidagi hamjihatlik: Sammit kun tartibi

Anqarada o‘tadigan bu galgi oliy uchrashuv quyidagi ustuvor yo‘nalishlar va mavzular bilan alohida ahamiyat kasb etadi:

  • Bosh shior va konsepsiya: Sammit «Turk asri: tilda, fikrda va ishda birlik» mavzusida tashkil etilmoqda — bu buyuk ma’rifatparvar Ismoil G‘aspralining tarixiy chaqirig‘i asosida shakllangan strategik g‘oyadir;

  • Savdo va iqtisodiy integratsiya: Turkiy davlatlar o‘rtasidagi savdo aylanmasini oshirish, transport va tranzit yo‘laklarini rivojlantirish hamda logistika to‘siqlarini bartaraf etish masalalari ko‘rib chiqiladi;

  • O‘zbekiston tashabbuslari: Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan mintaqaviy xavfsizlik, yashil energetika, ta’lim va raqamlashtirish sohalari bo‘yicha qator yangi takliflar ilgari surilishi rejalashtirilgan;

  • Madaniy-gumanitar birdamlik: Qardosh davlatlar orasidagi tarixiy ildizlar, madaniy aloqalar va yoshlar o‘rtasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish dasturlari tasdiqlanadi.

Oliy darajadagi ikki tomonlama muloqotlar

Tashrif doirasida ko‘p tomonlama sammitdan tashqari, O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan muhim uchrashuvlar ham rejalashtirilgan:

  • Mirziyoyev va Erdog‘an muzokaralari: Ikki qardosh davlat yetakchilari investitsiya, sanoat kooperatsiyasi va infratuzilma loyihalarining amaliy ijrosini muhokama qilishlari ko‘zda tutilgan;

  • Sammit doirasidagi muhim bitimlar: TDTga a’zo va kuzatuvchi boshqa davlatlarning rahbarlari bilan ham qator ikki tomonlama samarali uchrashuvlar o‘tkazilishi kutilmoqda.

Shavkat Mirziyoyevning Anqaraga ushbu tashrifi turkiy dunyoning geosiyosiy va iqtisodiy salohiyatini oshirish hamda O‘zbekistonning tashkilot doirasidagi yetakchi tashabbuslarini yana bir bor namoyon etishga xizmat qiladi.

Shavkat MirziyoyevRejep Tayyip Erdog‘anTurkiy davlatlar tashkilotiTurk asri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdi16 oktabr 00:30Turkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindiTurkiy davlatlar uchun «TURKPOL» tuzilmasini tashkil etish taklif qilindi13 sentabr 10:07«Sharmandali mahalla», «uyatli xonadon»: Chinozda yangi bahs...«Sharmandali mahalla», «uyatli xonadon»: Chinozda yangi bahs...6 avgust 16:11Shavkat Mirziyoyev G‘alaba bog‘ida xotiraga yuksak ehtirom bildirdiShavkat Mirziyoyev G‘alaba bog‘ida xotiraga yuksak ehtirom bildirdi8 may 13:06Turkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildiTurkiyada «O‘zbekiston mahallasi» va Shavkat Mirziyoyev bulvari tantanali ravishda ochildi16 iyun 17:17«Tahlilnoma» ko‘rsatuvi boshlovchisi Ozod Hamidxo‘jayev vafot etdi«Tahlilnoma» ko‘rsatuvi boshlovchisi Ozod Hamidxo‘jayev vafot etdiKecha 21:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi