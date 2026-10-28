“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rejep Tayyip Erdog‘anning taklifiga binoan 2026-yil 29-30-oktyabr kunlari Anqarada bo‘lib o‘tadigan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etadi.
- «Turk asri: tilda, fikrda va ishda birlik» shiori ostida o‘tadigan anjumanda savdo-iqtisodiy integratsiya, transport yo‘laklari hamda mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama qilinadi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘anning rasmiy taklifiga binoan 2026 yil 29-30 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo‘ladi.
Davlat rahbari Anqara shahrida bo‘lib o‘tadigan Turkiy davlatlar tashkilotining (TDT) navbatdagi oliy darajadagi sammitida ishtirok etadi. Mazkur muhim siyosiy anjuman turkiy dunyo integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqishda navbatdagi katta tarixiy maydonga aylanishi kutilmoqda.
«Turk asri» shiori ostidagi hamjihatlik: Sammit kun tartibi
Anqarada o‘tadigan bu galgi oliy uchrashuv quyidagi ustuvor yo‘nalishlar va mavzular bilan alohida ahamiyat kasb etadi:
Bosh shior va konsepsiya: Sammit «Turk asri: tilda, fikrda va ishda birlik» mavzusida tashkil etilmoqda — bu buyuk ma’rifatparvar Ismoil G‘aspralining tarixiy chaqirig‘i asosida shakllangan strategik g‘oyadir;
Savdo va iqtisodiy integratsiya: Turkiy davlatlar o‘rtasidagi savdo aylanmasini oshirish, transport va tranzit yo‘laklarini rivojlantirish hamda logistika to‘siqlarini bartaraf etish masalalari ko‘rib chiqiladi;
O‘zbekiston tashabbuslari: Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan mintaqaviy xavfsizlik, yashil energetika, ta’lim va raqamlashtirish sohalari bo‘yicha qator yangi takliflar ilgari surilishi rejalashtirilgan;
Madaniy-gumanitar birdamlik: Qardosh davlatlar orasidagi tarixiy ildizlar, madaniy aloqalar va yoshlar o‘rtasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish dasturlari tasdiqlanadi.
Oliy darajadagi ikki tomonlama muloqotlar
Tashrif doirasida ko‘p tomonlama sammitdan tashqari, O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan muhim uchrashuvlar ham rejalashtirilgan:
Mirziyoyev va Erdog‘an muzokaralari: Ikki qardosh davlat yetakchilari investitsiya, sanoat kooperatsiyasi va infratuzilma loyihalarining amaliy ijrosini muhokama qilishlari ko‘zda tutilgan;
Sammit doirasidagi muhim bitimlar: TDTga a’zo va kuzatuvchi boshqa davlatlarning rahbarlari bilan ham qator ikki tomonlama samarali uchrashuvlar o‘tkazilishi kutilmoqda.
Shavkat Mirziyoyevning Anqaraga ushbu tashrifi turkiy dunyoning geosiyosiy va iqtisodiy salohiyatini oshirish hamda O‘zbekistonning tashkilot doirasidagi yetakchi tashabbuslarini yana bir bor namoyon etishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…