O‘zbekistonda 4 yilda 445 bola og‘ir zo‘ravonlikdan jabrlangan

·45·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 4 yilda 445 bola og‘ir zo‘ravonlikdan jabrlangan

O‘zbekistonda 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik bilan bog‘liq jinoyatlar yuzasidan so‘nggi to‘rt yilda 445 ta jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Bu haqda 29 sentyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig‘ilishida Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari qo‘mitasi raisi Gulruh Agzamova ma’lum qildi.

Deputat keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, 2022 yilda 85 ta, 2023 yilda 108 ta, 2024 yilda 129 ta va 2025 yilda 123 ta holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Yig‘ilishda bolalarni zo‘ravonlikning turli shakllaridan himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi ham muhokama qilindi. Hujjatda voyaga yetmaganlarning huquqlarini kuchaytirish, jabrlangan bolalarni tergov va sud jarayonlarida himoya qilish hamda ayrim og‘ir jinoyatlar uchun jazo choralarini kuchaytirish bo‘yicha qator takliflar ilgari surilgan.

Shuningdek, zo‘ravonlikdan jabrlangan bolalarga davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish, ularni so‘roq qilish jarayonini videoyozuvga qayd etish va bola manfaatlarini himoya qilishda vasiylik organlari ishtirokini ta’minlash taklif etilmoqda.

Qonun loyihasida ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligi, pedagoglar va ota-onalarning mas’uliyatini oshirishga doir normalar ham nazarda tutilgan.

Gulruh AgzamovaOliy Majlis Qonunchilik palatasibolalarni jinsiy zo‘ravonlik14 yoshga to‘lmagan bolalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiAyrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindi9 iyun 18:56O‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildiO‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildi22 sentabr 21:24Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:41Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiBolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiBugun 13:47O‘zbekiston Senati ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirdiO‘zbekiston Senati ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirdi18 may 21:58Botanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdiBotanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdiBugun 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi