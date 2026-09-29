O‘zbekistonda 4 yilda 445 bola og‘ir zo‘ravonlikdan jabrlangan
O‘zbekistonda 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik bilan bog‘liq jinoyatlar yuzasidan so‘nggi to‘rt yilda 445 ta jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Bu haqda 29 sentyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig‘ilishida Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari qo‘mitasi raisi Gulruh Agzamova ma’lum qildi.
Deputat keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, 2022 yilda 85 ta, 2023 yilda 108 ta, 2024 yilda 129 ta va 2025 yilda 123 ta holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Yig‘ilishda bolalarni zo‘ravonlikning turli shakllaridan himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi ham muhokama qilindi. Hujjatda voyaga yetmaganlarning huquqlarini kuchaytirish, jabrlangan bolalarni tergov va sud jarayonlarida himoya qilish hamda ayrim og‘ir jinoyatlar uchun jazo choralarini kuchaytirish bo‘yicha qator takliflar ilgari surilgan.
Shuningdek, zo‘ravonlikdan jabrlangan bolalarga davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish, ularni so‘roq qilish jarayonini videoyozuvga qayd etish va bola manfaatlarini himoya qilishda vasiylik organlari ishtirokini ta’minlash taklif etilmoqda.
Qonun loyihasida ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligi, pedagoglar va ota-onalarning mas’uliyatini oshirishga doir normalar ham nazarda tutilgan.
Izohlar 0
…