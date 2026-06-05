Namanganda to‘plangan minglab muxlislar Yulduz Usmonovani hayratda qoldirdi (video)
O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Namanganga tashrifi kutilganidan ham kattaroq shov-shuvga sabab bo‘ldi.
Xonandani kutib olish uchun ko‘plab muxlislar uning avtomobili o‘tadigan yo‘llarda oldindan yig‘ilib turishdi. Yulduz Usmonovaning mashinasi ko‘ringan zahoti olomon orasida hayqiriqlar, qarsaklar va quvonchli shovqinlar yangradi.
Xonanda esa muxlislariga befarq qolmadi — u avtomobil oynasini tushirib, qo‘l silkitgan holda barchaga samimiy salom yo‘lladi. Bu esa yig‘ilganlarning kayfiyatini yanada ko‘tardi.
Konsert boshlanishida esa tomoshabinlar soni barchani hayratda qoldirdi. Shunchalik ko‘p odam yig‘ilgandiki, hatto xonandaning o‘zi ham bu darajadagi e’tibor va mehrdan hayratlanib, quvonchini yashira olmadi.
Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar tomonidan iliq fikrlar va hayrat bilan qarshi olinmoqda.
…