Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)

·57·Madaniyat
Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)

Aktyor Bobur Yo‘ldoshev “Jadid” ko‘rsatuvida mehmon bo‘lib, nega to‘ylarda deyarli chiqish qilmasligi haqida samimiy fikrlarini bildirdi.

Suhbat davomida boshlovchi undan: “Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmagan?” deya so‘radi.

Aktyorning aytishicha, u yoshligida bir necha marotaba to‘ylarda ishtirok etgan, biroq keyinchalik bu yo‘ldan voz kechgan.

“Chiqqanman. Taxminan 27 yoshlarimda chiqqanman. Ko‘p emas, ko‘pi bilan o‘nta to‘yda qatnashgan bo‘lsam kerak, balki undan ham kamdir. Lekin to‘ylarga chiqish mening ishim emas”, — dedi Bobur Yo‘ldoshev.

Aktyor buning asosiy sababi otasining bergan nasihati bo‘lganini ham aytib o‘tdi.

“Dadam: 'Seni ko‘rish uchun odamlar teatrga chipta olib kelishi kerak emas', der edilar. Bir kuni meni to‘yda ko‘rib qolib: 'O‘g‘lim, endi to‘yga chiqma. Kimdir seni taklif qilsa, menga ayt. O‘sha beradigan pulni men beraman, faqat to‘ylarda chiqish qilma', deganlar”, — deya xotirladi aktyor.

Mazkur suhbat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, ko‘plab foydalanuvchilar Bobur Yo‘ldoshevning san’atga bo‘lgan sadoqati va otasining qarashlarini yuqori baholashdi. Izohlarda aktyorning iste’dodi, teatrga bo‘lgan hurmati va prinsipial pozitsiyasi e’tirof etilgan.

Bobur Yo'ldoshevJadid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamada«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamadaBugun, 09:34Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Kecha, 22:01Rayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiRayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiKecha, 20:40Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Kecha, 19:10Umidning Zebo Rahimovaga qilgan kutilmagan syurprizi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi!Umidning Zebo Rahimovaga qilgan kutilmagan syurprizi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi!Kecha, 16:31Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)Kecha, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...