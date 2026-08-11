Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdi

·46·Texno
Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdi
Qisqacha

OpenAI kiberxavfsizlik yo'nalishidagi Daybreak xizmatini kengaytirib, maxsus GPT-5.6-Cyber modelini taqdim etdi. Yangilangan xizmat Blue va Red toifalariga bo'linib, tasdiqlangan mijozlarga ilg'or kiber modellardan foydalanish imkonini beradi.

So'nggi paytlarda sun'iy intellekt agentlarining kiberxavfsizlikka tahdid solayotgani va turli qoidabuzarliklarni sodir etayotgani haqidagi xabarlar ko'payib bormoqda. Bunday xavfli holatlarning oldini olish maqsadida yetakchi texnologiya kompaniyalari o'zlarining himoya vositalarini kengaytirmoqda. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, OpenAI kompaniyasi kiberxavfsizlik yo'nalishidagi Daybrak xizmatini kengaytirib, maxsus himoya modelini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Daybreak xizmatining yangi bosqichi

OpenAI tomonidan taqdim etilgan yangilangan Daybreak xizmati endilikda ikkita asosiy toifaga bo'linadi: Blue va Red. Ushbu toifalarning ikkalasi ham tasdiqlangan mijozlarga ilg'or kiber modellardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Avvallari bunday eng ilg'or texnologiyalardan foydalanishda qat'iy cheklovlar va xavfsizlik to'siqlari o'rnatilgan edi.

Blue deb nomlangan birinchi daraja aksariyat korxonalar uchun tavsiya etilgan boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi. Ushbu xizmat doirasida hodisalarga javob qaytarish, zararli dasturlarni tahlil qilish va dasturiy yangilanishlarni tekshirish kabi turli xavfsizlik xizmatlari ko'rsatiladi.

GPT-5.6-Cyber modeli va uning imkoniyatlari

Red toifasi esa yanada kengroq va murakkabroq vositalar jamlanmasini o'z ichiga oladi. Bu yerda foydalanuvchilarga xavfsizlikni sinovdan o'tkazish va zaifliklarni tadqiq qilish uchun maxsus o'rgatilgan kiberxavfsizlik modellari taqdim etiladi. Shuningdek, aynan shu toifa doirasida yangi GPT-5.6-Cyber modeli ham ishga tushirildi.

Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, GPT-5.6-Cyber modeli GPT-5.6 Sol negizida yaratilgan bo'lib, u muayyan ixtisoslashgan kiberxavfsizlik vazifalarini bajarishda kengaytirilgan imkoniyatlarga ega. Hozirgi vaqtda ushbu ilg'or model faqatgina Accenture, IBM, Crowdstrike va Cloudflare kabi ishonchli hamkor-mijozlar uchungina ochiq.

Ekspertlar va tanqidchilarning fikricha, sun'iy intellekt agentlaridan kelib chiqayotgan tahdidlar tez sur'atda o'sib borishi bilan birga, yirik AI laboratoriyalari uchun yaxshi marketing imkoniyatini ham bermoqda. OpenAI o'zining yangilangan xizmatini aynan shu ruhda tanishtirmoqda.

Kompaniya o'z blogida kiberxavfsizlik olami jadal o'zgarib borayotgani, tahdid soluvchilar kiberhujumlarni misli ko'rilmagan tezlikda va to'liq avtonom tarzda amalga oshirish uchun sun'iy intellektdan tobora ko'proq foydalanishini ta'kidlagan. Bunday imkoniyatlar kengayib borishi fonida himoyachilarda tayyorgarlik ko'rish uchun qisqa fursat qolmoqda.

OpenAISun'iy intellektKiberxavfsizlikGPT-5.6-CyberTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiRippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi