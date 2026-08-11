Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdi
OpenAI kiberxavfsizlik yo'nalishidagi Daybreak xizmatini kengaytirib, maxsus GPT-5.6-Cyber modelini taqdim etdi. Yangilangan xizmat Blue va Red toifalariga bo'linib, tasdiqlangan mijozlarga ilg'or kiber modellardan foydalanish imkonini beradi.
So'nggi paytlarda sun'iy intellekt agentlarining kiberxavfsizlikka tahdid solayotgani va turli qoidabuzarliklarni sodir etayotgani haqidagi xabarlar ko'payib bormoqda. Bunday xavfli holatlarning oldini olish maqsadida yetakchi texnologiya kompaniyalari o'zlarining himoya vositalarini kengaytirmoqda. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, OpenAI kompaniyasi kiberxavfsizlik yo'nalishidagi Daybrak xizmatini kengaytirib, maxsus himoya modelini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Daybreak xizmatining yangi bosqichiOpenAI tomonidan taqdim etilgan yangilangan Daybreak xizmati endilikda ikkita asosiy toifaga bo'linadi: Blue va Red. Ushbu toifalarning ikkalasi ham tasdiqlangan mijozlarga ilg'or kiber modellardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Avvallari bunday eng ilg'or texnologiyalardan foydalanishda qat'iy cheklovlar va xavfsizlik to'siqlari o'rnatilgan edi.
Blue deb nomlangan birinchi daraja aksariyat korxonalar uchun tavsiya etilgan boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi. Ushbu xizmat doirasida hodisalarga javob qaytarish, zararli dasturlarni tahlil qilish va dasturiy yangilanishlarni tekshirish kabi turli xavfsizlik xizmatlari ko'rsatiladi.
GPT-5.6-Cyber modeli va uning imkoniyatlariRed toifasi esa yanada kengroq va murakkabroq vositalar jamlanmasini o'z ichiga oladi. Bu yerda foydalanuvchilarga xavfsizlikni sinovdan o'tkazish va zaifliklarni tadqiq qilish uchun maxsus o'rgatilgan kiberxavfsizlik modellari taqdim etiladi. Shuningdek, aynan shu toifa doirasida yangi GPT-5.6-Cyber modeli ham ishga tushirildi.
Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, GPT-5.6-Cyber modeli GPT-5.6 Sol negizida yaratilgan bo'lib, u muayyan ixtisoslashgan kiberxavfsizlik vazifalarini bajarishda kengaytirilgan imkoniyatlarga ega. Hozirgi vaqtda ushbu ilg'or model faqatgina Accenture, IBM, Crowdstrike va Cloudflare kabi ishonchli hamkor-mijozlar uchungina ochiq.
Ekspertlar va tanqidchilarning fikricha, sun'iy intellekt agentlaridan kelib chiqayotgan tahdidlar tez sur'atda o'sib borishi bilan birga, yirik AI laboratoriyalari uchun yaxshi marketing imkoniyatini ham bermoqda. OpenAI o'zining yangilangan xizmatini aynan shu ruhda tanishtirmoqda.
Kompaniya o'z blogida kiberxavfsizlik olami jadal o'zgarib borayotgani, tahdid soluvchilar kiberhujumlarni misli ko'rilmagan tezlikda va to'liq avtonom tarzda amalga oshirish uchun sun'iy intellektdan tobora ko'proq foydalanishini ta'kidlagan. Bunday imkoniyatlar kengayib borishi fonida himoyachilarda tayyorgarlik ko'rish uchun qisqa fursat qolmoqda.
…