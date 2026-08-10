"Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Nina Maslova bugun qanday yashamoqda?

·464·Madaniyat
"Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Nina Maslova bugun qanday yashamoqda?
Qisqacha

Nina Maslova 79 yoshni qarshi olgan va "Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Marfa Vasilevna roli bilan mashhur bo‘lgan. U 1946 yil 27 noyabrda Rigada tug‘ilgan, shuningdek "Katta o‘zgarish" va "Afonya" filmlarida ham rol ijro etgan. Maslova Moskva irrigatsiya institutidan so‘ng VGIKda Sergey Gerasimov va Tamara Makarova qo‘lida tahsil olib, 1971 yilda o‘qishni tamomlagan.

Sovet kinosi muxlislariga yaxshi tanish Nina Maslova 79 yoshni qarshi olgan. Uning eng mashhur obrazlaridan biri "Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Marfa Vasilevna roli hisoblanadi. Aktrisa 1946 yil 27 noyabrda Rigada dunyoga kelgan.

Nina Maslova faqat bir film bilan cheklanib qolmagan. U "Katta o‘zgarish" va "Afonya" kabi mashhur kartinalarda ham rol ijro etgan. Biroq aynan Marfa Vasilevna obrazi uni keng auditoriyaga tanitgan.

Aktrisaning kasb tanlashi ham qiziq kechgan. U avval Moskva irrigatsiya institutida o‘qigan. Keyin esa muhandislik yo‘nalishi o‘ziniki emasligini anglab, san’at sohasiga o‘tishga qaror qilgan.

Maslova VGIKda Sergey Gerasimov va Tamara Makarova qo‘lida tahsil olgan va 1971 yilda o‘qishni tamomlagan. Keyingi yillarda u kino sohasida faol ishlab, turli obrazlarni gavdalantirgan.

Sochida oq gul taqqan jigarrang sochli ayolning yaqindan ko‘rinishi.

Uning shaxsiy hayotida ham murakkab davrlar bo‘lgan. Bolaligida onasi va o‘gay otasi bilan munosabatlari og‘ir kechgani aktrisaning hayotiga ta’sir ko‘rsatgan. Shunga qaramay, u ijodini davom ettirgan va 2006 yilda Rossiyada xizmat ko‘rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan.

Bugun Nina Maslova ommaviy tadbirlarda avvalgidek tez-tez ko‘rinmaydi. Lekin uning Marfa Vasilevna roli sovet kinosi muxlislari orasida hali ham eng tanish obrazlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Nina MaslovaRigaVGIKRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)Kecha, 14:06Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)Kecha, 12:40Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Kecha, 12:35“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 12:10Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiKecha, 06:08BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiKecha, 05:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!