OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldi

·38·Texno
OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldi
Qisqacha

OpenAI xodimlari qo'lidagi aksiyalarni 7 milliard dollarga sotib oldi va kelishuvdan so'ng kompaniyaning umumiy qiymati 852 milliard dollarga yetdi. Ushbu ko'rsatkich joriy yilning mart oyidagi moliyalashtirish raundi qiymatiga teng bo'lib, o'shanda kompaniya kapitaliga yana 122 milliard dollar qo'shilgan edi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya sanalgan OpenAI oʻz xodimlariga moliyaviy imkoniyat yaratish maqsadida ularning qoʻlidagi aksiyalarni 7 milliard dollarga sotib oldi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu yirik kelishuv natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 852 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich joriy yilning mart oyida oʻtkazilgan oxirgi moliyalashtirish raundi qiymati bilan bir xil boʻlib, oʻshanda kompaniya oʻz kapitaliga yana 122 milliard dollar qoʻshib olgandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Zamonaviy texnologiya bozorida startaplar avvalgi avlod kompaniyalariga qaraganda aksiyadorlik jamiyati maqomiga sekinroq oʻtmoqda. Shu bois, xususiy tenderlar xodimlarga oʻz aksiyalarining qiymatini ochiq bozorga chiqishdagi qiyinchiliklarsiz naqdlashtirish imkonini beruvchi qulay vositaga aylanmoqda. OpenAI ushbu tender boʻyicha rasmiy izoh berishdan oʻzini tiydi, biroq mazkur jarayon kompaniyaning yaqin kelajakdagi strategiyasi haqida muhim xulosalar chiqarishga asos boʻladi.

IPO jarayoni va moliyaviy maqsadlar

Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya iyun oyida Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) yopiq tarzda hujjat topshirib, joriy yil oxirida ehtimoliy IPO (birlamchi ommaviy taklif)ga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Biroq xodimlarning aksiyalarini qaytarib sotib olish boʻyicha oʻtkazilgan tender yaqin orada ommaviy aksiyaga chiqish kutilmayotganini anglatishi mumkin. Odatda birjaga chiqishni rejalashtirgan kompaniyalar investorlarni jalb qilish uchun kuchli moliyaviy natijalarni koʻrsatishga intiladi.

Wall Street Journal nashri aprel oyida OpenAI oʻzining ichki moliyaviy rejalarini toʻliq bajara olmagani haqida yozgan edi. Oʻtgan oy kompaniya rahbari Sem Altman oʻz bayonotida oxirgi 12 oy kompaniya uchun unchalik muvaffaqiyatli kelmaganini tan olib, buning asosiy masʼuliyati oʻz zimmasida ekanini taʼkidlagandi. Shunga qaramay, u oldinda yanada samarali davr kutib turganiga ishonch bildirgan.

Bozordagi raqobat va kelgusidagi rejalar

Bozordagi asosiy raqobatchilardan biri sanalgan Anthropic kompaniyasi joriy yil boshida foyda koʻrib boshlagani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu esa OpenAI rahbarlarini ommaviy bozorga chiqishdan oldin oʻz pozitsiyalarini yanada mustahkamlashga undamoqda. Kompaniya hozirgi kunda oʻz loyihalarini optimallashtirish va korporativ biznes yoʻnalishiga koʻproq eʼtibor qaratish strategiyasini amalga oshirmoqda.

Xodimlarning aksiyalarini sotib olish boʻyicha oʻtkazilgan ushbu koʻp milliardli bitim OpenAI oʻzining yangi biznes strategiyasini toʻlaqonli yoʻlga qoʻyib olishi uchun maʼlum maʼnoda vaqt yutish imkonini beradi. Mutaxassislarning fikricha, kompaniyaning texnologik salohiyati va oʻsish surʼatlari kelajakda ommaviy bozorlarda ulkan qiziqish uygʻotishda davom etadi, biroq IPO sanasi barcha ichki va tashqi moliyaviy omillar muvozanatiga bogʻliq boʻladi.

OpenAISem AltmanTexnologiyaSuniy intellektBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiRippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi