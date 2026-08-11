OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldi
OpenAI xodimlari qo'lidagi aksiyalarni 7 milliard dollarga sotib oldi va kelishuvdan so'ng kompaniyaning umumiy qiymati 852 milliard dollarga yetdi. Ushbu ko'rsatkich joriy yilning mart oyidagi moliyalashtirish raundi qiymatiga teng bo'lib, o'shanda kompaniya kapitaliga yana 122 milliard dollar qo'shilgan edi.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya sanalgan OpenAI oʻz xodimlariga moliyaviy imkoniyat yaratish maqsadida ularning qoʻlidagi aksiyalarni 7 milliard dollarga sotib oldi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu yirik kelishuv natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 852 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich joriy yilning mart oyida oʻtkazilgan oxirgi moliyalashtirish raundi qiymati bilan bir xil boʻlib, oʻshanda kompaniya oʻz kapitaliga yana 122 milliard dollar qoʻshib olgandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Zamonaviy texnologiya bozorida startaplar avvalgi avlod kompaniyalariga qaraganda aksiyadorlik jamiyati maqomiga sekinroq oʻtmoqda. Shu bois, xususiy tenderlar xodimlarga oʻz aksiyalarining qiymatini ochiq bozorga chiqishdagi qiyinchiliklarsiz naqdlashtirish imkonini beruvchi qulay vositaga aylanmoqda. OpenAI ushbu tender boʻyicha rasmiy izoh berishdan oʻzini tiydi, biroq mazkur jarayon kompaniyaning yaqin kelajakdagi strategiyasi haqida muhim xulosalar chiqarishga asos boʻladi.
IPO jarayoni va moliyaviy maqsadlarMaʼlumotlarga koʻra, kompaniya iyun oyida Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) yopiq tarzda hujjat topshirib, joriy yil oxirida ehtimoliy IPO (birlamchi ommaviy taklif)ga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Biroq xodimlarning aksiyalarini qaytarib sotib olish boʻyicha oʻtkazilgan tender yaqin orada ommaviy aksiyaga chiqish kutilmayotganini anglatishi mumkin. Odatda birjaga chiqishni rejalashtirgan kompaniyalar investorlarni jalb qilish uchun kuchli moliyaviy natijalarni koʻrsatishga intiladi.
Wall Street Journal nashri aprel oyida OpenAI oʻzining ichki moliyaviy rejalarini toʻliq bajara olmagani haqida yozgan edi. Oʻtgan oy kompaniya rahbari Sem Altman oʻz bayonotida oxirgi 12 oy kompaniya uchun unchalik muvaffaqiyatli kelmaganini tan olib, buning asosiy masʼuliyati oʻz zimmasida ekanini taʼkidlagandi. Shunga qaramay, u oldinda yanada samarali davr kutib turganiga ishonch bildirgan.
Bozordagi raqobat va kelgusidagi rejalarBozordagi asosiy raqobatchilardan biri sanalgan Anthropic kompaniyasi joriy yil boshida foyda koʻrib boshlagani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu esa OpenAI rahbarlarini ommaviy bozorga chiqishdan oldin oʻz pozitsiyalarini yanada mustahkamlashga undamoqda. Kompaniya hozirgi kunda oʻz loyihalarini optimallashtirish va korporativ biznes yoʻnalishiga koʻproq eʼtibor qaratish strategiyasini amalga oshirmoqda.
Xodimlarning aksiyalarini sotib olish boʻyicha oʻtkazilgan ushbu koʻp milliardli bitim OpenAI oʻzining yangi biznes strategiyasini toʻlaqonli yoʻlga qoʻyib olishi uchun maʼlum maʼnoda vaqt yutish imkonini beradi. Mutaxassislarning fikricha, kompaniyaning texnologik salohiyati va oʻsish surʼatlari kelajakda ommaviy bozorlarda ulkan qiziqish uygʻotishda davom etadi, biroq IPO sanasi barcha ichki va tashqi moliyaviy omillar muvozanatiga bogʻliq boʻladi.
…