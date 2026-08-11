Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Respublika miqyosida ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O'zbekiston 2026" tanlovida Shirin Shamsiyeva birinchi o'rinni egalladi. U ushbu natija bilan xalqaro go'zallik tanlovida O'zbekiston vakili sifatida qatnashish huquqiga ega bo'ldi. Shirin Shamsiyevani xalqaro bosqichga tayyorgarlik ko'rish va boshqa davlatlar vakillari bilan bellashish kutmoqda.
Respublika miqyosida kichik qizlar o‘rtasida ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" go‘zallik tanlovi o‘z g‘olibini aniqladi. Birinchi o‘rinni Shirin Shamsiyeva egalladi. Endi uni oldinda yana bir bosqich, O‘zbekiston nomidan xalqaro tanlovda ishtirok etish kutmoqda.
Birinchi o‘rin Shirin Shamsiyevaga nasib etdi
Tanlov yakuniga ko‘ra, Shirin Shamsiyeva respublika bosqichida birinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi.
Ushbu natija bilan yosh ishtirokchi xalqaro go‘zallik tanlovida O‘zbekiston vakili sifatida qatnashish huquqiga ega bo‘ldi.
Shirin Shamsiyevaning keyingi chiqishi endi xalqaro sahnada bo‘ladi.
Oldinda xalqaro tanlov bor
Endi Shirin O‘zbekiston nomidan boshqa davlatlar vakillari ishtirok etadigan xalqaro tanlovda qatnashadi.
Uning oldida:
• xalqaro bosqichga tayyorgarlik;
• O‘zbekiston nomidan sahnaga chiqish;
• yangi ishtirokchilar bilan bellashish vazifasi turibdi.
Yosh g‘oliba uchun yangi bosqich
"Mini Miss O‘zbekiston 2026"dagi g‘alaba Shirin uchun respublika tanlovining yakuni bo‘lsa, xalqaro sahnaga chiqish yangi bosqichning boshlanishi bo‘ladi.
Sizningcha, Shirin Shamsiyeva xalqaro tanlovda qanday natija qayd etadi? Fikringizni izohda qoldiring va xabarni Telegramda yaqinlaringiz bilan ulashing.
…