Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkin
Jeff Bezos Buyuk Britaniyaning Liverpul futbol klubidan kamida 30 foizlik ulushni 1,35 milliard funt sterlingga sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu bitim uning ilk yirik sport investitsiyasi bo'lishi mumkin, klubning umumiy qiymati esa taxminan 6 milliard dollarni tashkil etadi.
Dunyoning eng badavlat kishilaridan biri boʻlgan Jeff Bezos Buyuk Britaniyaning mashhur Liverpul futbol klubidan kamida 30 foizlik ulush sotib olishni rejalashtirmoqda. theGuardian nashri xabariga koʻra, mazkur bitim qiymati 1,35 milliard funt sterlingga (taxminan 1,8 milliard dollar) baholanmoqda va bu milliarder uchun ilk yirik sport investitsiyasi boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Forbes maʼlumotlariga koʻra, Yevropadagi eng mashhur futbol jamoalaridan biri boʻlgan Liverpul klubining umumiy qiymati taxminan 6 milliard dollarni tashkil etadi. Mazkur jamoa Buyuk Britaniyada Qoʻshma Shtatlardagi Dallas Cowboys klubidek ulkan brend tan olinishiga ega boʻlib, bunday aktivlar milliarderlar uchun deyarli majburiy maqom ramziga aylanib ulgurdi.
Amerikalik milliarderlarning Angliya futboliga qiziqishiSoʻnggi yillarda AQSh ishbilarmonlari va badavlat shaxslarining Angliya futbol klublariga egalik qilishi haqiqiy madaniy va iqtisodiy fenomen darajasiga koʻtarildi. Sky Sports tahlillariga koʻra, Angliya Premyer-ligasining 20 ta klubidan 13 tasida amerikalik aksiyadorlar mavjud boʻlib, ular qatoriga Todd Boehly va Mark Walters (Chelsi), Vudi Jonson (Kristal Pelas), Den Frيدkin (Everton) hamda Bill Folid boshchiligidagi guruhni kiritish mumkin.
Shuningdek, ushbu jarayonga Gollivud yulduzlari va taniqli sportchilar ham faol qoʻshilmoqda. Rayan Reynolds va Maykl B. Jordan klublarga egalik qilayotgan boʻlsa, Tom Breydi Birmingem Siti, Will Ferrell Lids Yunayted, shuningdek Rassell Vestbruk va Maykl Felps kabi mashhurlar ham ingliz klublaridan ulush sotib olishgan.
Nega aynan Premyer-ligasi tanlanmoqda?AQShda futbolning ommabopligi keskin oshib borayotgan bir paytda, NFL yoki MLB kabi mahalliy sport liganlarining franshizalari juda qimmatlik qiladi yoki yangi xaridorlar uchun yopiq hisoblanadi. Shu boisdan ham Angliya Premyer-ligasi jamoalariga sarmoya kiritish amerikalik investorlar uchun qulayroq va jozibador yoʻlga aylangan.
Bundan tashqari, bunday klublarga egalik qilish dunyodagi eng mashhur sport ikonalariga yaqinlashish va ulkan auditoriyaga chiqish imkonini beradi. Jeff Bezos soʻnggi yillarda faqatgina texnologik magnat sifatida emas, balki kengroq madaniy figuralardan biri sifatida ham eʼtirof etila boshladi.
Bezosning Buyuk Britaniyadagi boshqa qiziqishlariTaxminan 280 milliard dollarlik boylikka ega boʻlgan Jeff Bezos bungacha AQShdagi futbol jamoalaridan birini sotib olishni koʻrib chiqqan edi, biroq urinishlar hozircha natija bermagandi. Uning Liverpulga qiziqishi esa shunchaki tasodif emas, chunki Amazon kompaniyasi ilgari Yevropa futbol ligalari translyatsiyalarini amalga oshirgan.
Shuningdek, Bezosning Buyuk Britaniyadagi biznes faolligi ham ortib bormoqda. Xususan, uning yangi Prometheus nomli sunʼiy intellekt kompaniyasi Londondagi King’s Cross sunʼiy intellekt markazidan ofis ijaraga olishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar berilgan edi.
…