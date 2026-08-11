Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkin

·41·Texno
Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkin
Qisqacha

Jeff Bezos Buyuk Britaniyaning Liverpul futbol klubidan kamida 30 foizlik ulushni 1,35 milliard funt sterlingga sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu bitim uning ilk yirik sport investitsiyasi bo'lishi mumkin, klubning umumiy qiymati esa taxminan 6 milliard dollarni tashkil etadi.

Dunyoning eng badavlat kishilaridan biri boʻlgan Jeff Bezos Buyuk Britaniyaning mashhur Liverpul futbol klubidan kamida 30 foizlik ulush sotib olishni rejalashtirmoqda. theGuardian nashri xabariga koʻra, mazkur bitim qiymati 1,35 milliard funt sterlingga (taxminan 1,8 milliard dollar) baholanmoqda va bu milliarder uchun ilk yirik sport investitsiyasi boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Forbes maʼlumotlariga koʻra, Yevropadagi eng mashhur futbol jamoalaridan biri boʻlgan Liverpul klubining umumiy qiymati taxminan 6 milliard dollarni tashkil etadi. Mazkur jamoa Buyuk Britaniyada Qoʻshma Shtatlardagi Dallas Cowboys klubidek ulkan brend tan olinishiga ega boʻlib, bunday aktivlar milliarderlar uchun deyarli majburiy maqom ramziga aylanib ulgurdi.

Amerikalik milliarderlarning Angliya futboliga qiziqishi

Soʻnggi yillarda AQSh ishbilarmonlari va badavlat shaxslarining Angliya futbol klublariga egalik qilishi haqiqiy madaniy va iqtisodiy fenomen darajasiga koʻtarildi. Sky Sports tahlillariga koʻra, Angliya Premyer-ligasining 20 ta klubidan 13 tasida amerikalik aksiyadorlar mavjud boʻlib, ular qatoriga Todd Boehly va Mark Walters (Chelsi), Vudi Jonson (Kristal Pelas), Den Frيدkin (Everton) hamda Bill Folid boshchiligidagi guruhni kiritish mumkin.

Shuningdek, ushbu jarayonga Gollivud yulduzlari va taniqli sportchilar ham faol qoʻshilmoqda. Rayan Reynolds va Maykl B. Jordan klublarga egalik qilayotgan boʻlsa, Tom Breydi Birmingem Siti, Will Ferrell Lids Yunayted, shuningdek Rassell Vestbruk va Maykl Felps kabi mashhurlar ham ingliz klublaridan ulush sotib olishgan.

Nega aynan Premyer-ligasi tanlanmoqda?

AQShda futbolning ommabopligi keskin oshib borayotgan bir paytda, NFL yoki MLB kabi mahalliy sport liganlarining franshizalari juda qimmatlik qiladi yoki yangi xaridorlar uchun yopiq hisoblanadi. Shu boisdan ham Angliya Premyer-ligasi jamoalariga sarmoya kiritish amerikalik investorlar uchun qulayroq va jozibador yoʻlga aylangan.

Bundan tashqari, bunday klublarga egalik qilish dunyodagi eng mashhur sport ikonalariga yaqinlashish va ulkan auditoriyaga chiqish imkonini beradi. Jeff Bezos soʻnggi yillarda faqatgina texnologik magnat sifatida emas, balki kengroq madaniy figuralardan biri sifatida ham eʼtirof etila boshladi.

Bezosning Buyuk Britaniyadagi boshqa qiziqishlari

Taxminan 280 milliard dollarlik boylikka ega boʻlgan Jeff Bezos bungacha AQShdagi futbol jamoalaridan birini sotib olishni koʻrib chiqqan edi, biroq urinishlar hozircha natija bermagandi. Uning Liverpulga qiziqishi esa shunchaki tasodif emas, chunki Amazon kompaniyasi ilgari Yevropa futbol ligalari translyatsiyalarini amalga oshirgan.

Shuningdek, Bezosning Buyuk Britaniyadagi biznes faolligi ham ortib bormoqda. Xususan, uning yangi Prometheus nomli sunʼiy intellekt kompaniyasi Londondagi King’s Cross sunʼiy intellekt markazidan ofis ijaraga olishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar berilgan edi.

Jeff BezosLiverpulAngliya Premyer-ligasiFutbolInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58Rippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiRippling va Runlayer startapi oʻrtasida patent mojarosi boshlandiBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi