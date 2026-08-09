Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)

·325·Madaniyat
Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)
Qisqacha

O‘zbekiston xizmat ko‘rsatgan artisti Ra'no Zokirova 7 avgust kuni 57 yoshni qarshi oldi. O‘g‘li Umid Zokirov va kelini, aktrisa Dilbar Zokirova, unga sariq atirgullardan iborat katta buket sovg‘a qilib, gullar orasiga 10 dona 100 dollarlik pullarni joylashtirdi. Ra'no Zokirova pullar oddiy qog‘oz ekanini, inson uchun eng muhimi mehr va e'tibor ekanini ta'kidlab, yaqinlariga minnatdorchilik bildirdi.

O‘zbekiston xizmat ko‘rsatgan artisti Ra’no Zokirova 7 avgust kuni 57 yoshni qarshi oldi. Aktrisaning tavallud kuni o‘g‘li tomonidan Instagram sahifasiga joylangan video orqali keng jamoatchilikka ma’lum bo‘ldi.

Videoda Ra’no Zokirovaning o‘g‘li Umid Zokirov va kelini, aktrisa Dilbar Zokirova, onasi uchun maxsus sovg‘a tayyorlagani aks etgan. Ular aktrisa uchun chiroyli sariq atirgullardan iborat katta buket xarid qilib, gullar orasiga 10 dona 100 dollarlik pullarni joylashtirgan. Shundan so‘ng ular birgalikda Ra’no Zokirovani tug‘ilgan kuni bilan tabriklagan.

Aktrisa esa yaqinlarining e’tiboridan xursand bo‘lgan. U pullar oddiy qog‘oz ekanini, inson uchun eng muhimi esa mehr va e’tibor ekanini ta’kidlab, o‘g‘li hamda keliniga minnatdorchilik bildirgan.

Aktrisaning ushbu samimiy lahzalari kuzatuvchilarga ham manzur bo‘lgan. Izohlarda ko‘plab muxlislar Ra’no Zokirovani tavallud kuni bilan tabriklab, unga sog‘lik, uzoq umr va oilaviy baxt tilagan.

Ma’lumot uchun, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, o‘zbek va sovet teatri hamda kinosi aktrisasi Ra’no Zokirova 1969 yil 7 avgust kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan. U O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida tahsil olgan. Aktrisa ko‘p yillik ijodiy faoliyati davomida teatr va kino sohasida o‘ziga xos o‘rin egallagan.

Ra’no ZokirovaO‘zbekistonToshkentInstagramUmid Zokirov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)Kecha, 14:06Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Kecha, 12:35“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 12:10Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiKecha, 06:08BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiKecha, 05:50Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)08.08, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!