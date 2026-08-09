Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)
O‘zbekiston xizmat ko‘rsatgan artisti Ra'no Zokirova 7 avgust kuni 57 yoshni qarshi oldi. O‘g‘li Umid Zokirov va kelini, aktrisa Dilbar Zokirova, unga sariq atirgullardan iborat katta buket sovg‘a qilib, gullar orasiga 10 dona 100 dollarlik pullarni joylashtirdi. Ra'no Zokirova pullar oddiy qog‘oz ekanini, inson uchun eng muhimi mehr va e'tibor ekanini ta'kidlab, yaqinlariga minnatdorchilik bildirdi.
O‘zbekiston xizmat ko‘rsatgan artisti Ra’no Zokirova 7 avgust kuni 57 yoshni qarshi oldi. Aktrisaning tavallud kuni o‘g‘li tomonidan Instagram sahifasiga joylangan video orqali keng jamoatchilikka ma’lum bo‘ldi.
Videoda Ra’no Zokirovaning o‘g‘li Umid Zokirov va kelini, aktrisa Dilbar Zokirova, onasi uchun maxsus sovg‘a tayyorlagani aks etgan. Ular aktrisa uchun chiroyli sariq atirgullardan iborat katta buket xarid qilib, gullar orasiga 10 dona 100 dollarlik pullarni joylashtirgan. Shundan so‘ng ular birgalikda Ra’no Zokirovani tug‘ilgan kuni bilan tabriklagan.
Aktrisa esa yaqinlarining e’tiboridan xursand bo‘lgan. U pullar oddiy qog‘oz ekanini, inson uchun eng muhimi esa mehr va e’tibor ekanini ta’kidlab, o‘g‘li hamda keliniga minnatdorchilik bildirgan.
Aktrisaning ushbu samimiy lahzalari kuzatuvchilarga ham manzur bo‘lgan. Izohlarda ko‘plab muxlislar Ra’no Zokirovani tavallud kuni bilan tabriklab, unga sog‘lik, uzoq umr va oilaviy baxt tilagan.
Ma’lumot uchun, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, o‘zbek va sovet teatri hamda kinosi aktrisasi Ra’no Zokirova 1969 yil 7 avgust kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan. U O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida tahsil olgan. Aktrisa ko‘p yillik ijodiy faoliyati davomida teatr va kino sohasida o‘ziga xos o‘rin egallagan.
…