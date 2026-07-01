Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdi

·39·Sport
Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdi

Londonning Chelsi klubi oʻz tarkibini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadamni tashladi. Jamoa Italiya terma jamoasi himoyachisi Marco Palestra transferini rasman eʼlon qildi. Bu transfer yangi bosh murabbiy Xabi Alonso uchun "Stemford Bridj"dagi ilk yirik xarid boʻldi va klubning kelajakdagi ambitsiyalaridan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, londonliklar 21 yoshli iqtidorli himoyachi uchun Atalanta klubiga 47 million funt sterling (taxminan 55 million yevro) toʻlaydi. Transfer boʻyicha muzokaralar Xabi Alonso jamoaga kelishi bilan tezlashgan va qisqa muddat ichida ijobiy yakuniga yetgan. Bu esa rahbariyatning yangi murabbiy taktik qarashlarini qoʻllab-quvvatlashga tayyorligini koʻrsatmoqda.

Shartnoma tafsilotlari va raqobat

Taniqli insayder Fabrizio Romanoning maʼlum qilishicha, transfer summasi 43 million funtni tashkil etadi, turli bonuslar bilan birga u 47 million funtgacha koʻtarilishi mumkin. Marco Palestra bilan 6 yillik uzoq muddatli shartnoma imzolangan boʻlib, unda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi ham mavjud. Futbolchi 2026/27-yilgi mavsum oldidan jamoa lageriga kelib qoʻshilishi kutilmoqda.

Taʼkidlash joizki, ushbu transfer poygasida Chelsi Italiyaning Inter klubini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Milanliklar himoyachini qoʻlga kiritish boʻyicha asosiy favorit hisoblanayotgan edi, biroq London klubining soʻnggi palladagi faolligi vaziyatni butunlay oʻzgartirib yubordi.

Palestra nima uchun Chelsi ni tanladi?

Oʻtgan mavsumni Kalyari safida ijara asosida oʻtkazgan va A Seriyaning eng yaxshi himoyachisi deb topilgan Palestra oʻz qarorini quyidagicha izohladi: "Meni bu yerga kelishga koʻp narsa ishontirdi, Chelsi — dunyoning eng yaxshi klublaridan biri. Xabi Alonso bilan ishlash imkoniyati men uchun hal qiluvchi omil boʻldi. U menga qanday futbol oʻynamoqchi ekanligimiz haqida gapirib berdi va bu juda hayajonli".

Palestra maydonda koʻp qirraliligi bilan ajralib turadi. U ham anʼanaviy qanot himoyachisi, ham vinger-bek sifatida harakat qila oladi. Oʻtgan mavsumda u Italiya chempionatida 37 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzining himoyadagi mustahkamligi va hujumdagi faolligi bilan yirik skautlar eʼtiboriga tushgan edi. Shuningdek, 2026-yil boshida u Italiya milliy terma jamoasida ham debyut qilishga ulgurdi.

Ushbu transfer Chelsining oʻtgan omadsiz mavsumdan soʻng tarkibni tubdan yangilash rejasining bir qismidir. Yosh va iqtidorli futbolchilarning jalb etilishi Xabi Alonso qoʻl ostida yangi, dinamik jamoa shakllantirilayotganidan dalolat beradi.

ChelsiXabi AlonsoMarco PalestraTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorArsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorBugun, 18:57Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiJorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiBugun, 18:32Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiErling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiBugun, 17:14Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Bugun, 17:13«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqdaBugun, 16:55Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiMeksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiBugun, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi