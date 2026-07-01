Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdi
Londonning Chelsi klubi oʻz tarkibini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadamni tashladi. Jamoa Italiya terma jamoasi himoyachisi Marco Palestra transferini rasman eʼlon qildi. Bu transfer yangi bosh murabbiy Xabi Alonso uchun "Stemford Bridj"dagi ilk yirik xarid boʻldi va klubning kelajakdagi ambitsiyalaridan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, londonliklar 21 yoshli iqtidorli himoyachi uchun Atalanta klubiga 47 million funt sterling (taxminan 55 million yevro) toʻlaydi. Transfer boʻyicha muzokaralar Xabi Alonso jamoaga kelishi bilan tezlashgan va qisqa muddat ichida ijobiy yakuniga yetgan. Bu esa rahbariyatning yangi murabbiy taktik qarashlarini qoʻllab-quvvatlashga tayyorligini koʻrsatmoqda.
Shartnoma tafsilotlari va raqobatTaniqli insayder Fabrizio Romanoning maʼlum qilishicha, transfer summasi 43 million funtni tashkil etadi, turli bonuslar bilan birga u 47 million funtgacha koʻtarilishi mumkin. Marco Palestra bilan 6 yillik uzoq muddatli shartnoma imzolangan boʻlib, unda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi ham mavjud. Futbolchi 2026/27-yilgi mavsum oldidan jamoa lageriga kelib qoʻshilishi kutilmoqda.
Taʼkidlash joizki, ushbu transfer poygasida Chelsi Italiyaning Inter klubini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Milanliklar himoyachini qoʻlga kiritish boʻyicha asosiy favorit hisoblanayotgan edi, biroq London klubining soʻnggi palladagi faolligi vaziyatni butunlay oʻzgartirib yubordi.
Palestra nima uchun Chelsi ni tanladi?Oʻtgan mavsumni Kalyari safida ijara asosida oʻtkazgan va A Seriyaning eng yaxshi himoyachisi deb topilgan Palestra oʻz qarorini quyidagicha izohladi: "Meni bu yerga kelishga koʻp narsa ishontirdi, Chelsi — dunyoning eng yaxshi klublaridan biri. Xabi Alonso bilan ishlash imkoniyati men uchun hal qiluvchi omil boʻldi. U menga qanday futbol oʻynamoqchi ekanligimiz haqida gapirib berdi va bu juda hayajonli".
Palestra maydonda koʻp qirraliligi bilan ajralib turadi. U ham anʼanaviy qanot himoyachisi, ham vinger-bek sifatida harakat qila oladi. Oʻtgan mavsumda u Italiya chempionatida 37 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzining himoyadagi mustahkamligi va hujumdagi faolligi bilan yirik skautlar eʼtiboriga tushgan edi. Shuningdek, 2026-yil boshida u Italiya milliy terma jamoasida ham debyut qilishga ulgurdi.
Ushbu transfer Chelsining oʻtgan omadsiz mavsumdan soʻng tarkibni tubdan yangilash rejasining bir qismidir. Yosh va iqtidorli futbolchilarning jalb etilishi Xabi Alonso qoʻl ostida yangi, dinamik jamoa shakllantirilayotganidan dalolat beradi.
…